VIDEO: Pedro Neto dikritik keras karena insiden 'mengerikan' dengan anak bola selama kekalahan Chelsea di Liga Champions melawan PSG

Dalam upaya untuk memperbaiki hubungan, Neto bertemu dengan pemuda tersebut setelah pertandingan untuk menyampaikan permintaan maaf secara pribadi. Ia mengungkapkan bahwa rekan setimnya di tim nasional Portugal, Vitinha, membantu menjembatani kesenjangan komunikasi agar anak pengambil bola memahami penyesalannya. Winger Chelsea berusia 26 tahun itu juga memberinya jersey-nya, dan kemudian Neto yang tampak terguncang muncul di TNT Sports untuk mengutarakan penyesalannya. Ia menekankan bahwa insiden tersebut di luar karakternya dan sepenuhnya dipicu oleh tekanan skor.

"Saya ingin meminta maaf. Saya sudah berbicara dengannya. Itu terjadi dalam panasnya situasi. Kami sedang kalah, dan saya ingin mengambil bola. Saya mendorongnya sedikit, dan itu tidak boleh terjadi. Saya melihat bahwa saya menyakitinya; saya bukan orang seperti itu… itu terjadi dalam panasnya situasi; saya memberinya jersey saya. Saya harus meminta maaf padanya. Saya benar-benar, benar-benar menyesal tentang itu," jelas Neto.

"Langsung saya berbicara dengannya dan dia tertawa, dia senang saya memberikan kaosnya dan saya meminta maaf sekitar 35 kali. Saya tidak mengerti bahasa Prancisnya, tapi dia tertawa, jadi saya pikir dia tahu itu terjadi dalam panasnya situasi, dan Vitinha memberitahunya bahwa saya bukan orang seperti itu."