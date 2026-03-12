Goal.com
Live
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Pedro Neto dikritik keras karena insiden 'mengerikan' dengan anak bola selama kekalahan Chelsea di Liga Champions melawan PSG

Pedro Neto memicu kemarahan setelah mendorong seorang anak pengambil bola selama kekalahan Chelsea 5-2 di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Bola baru saja keluar dari lapangan di sisi kanan pada masa injury time ketika winger Portugal itu mencoba mengembalikan bola ke lapangan dengan cepat dan mendorong anak pengambil bola di dada saat dia tampaknya mencoba memegang bola.

  • Sebuah momen kegilaan di Paris

    Malam yang sulit bagi Chelsea di Liga Champions semakin diperparah oleh insiden kontroversial yang melibatkan Pedro Neto. Saat The Blues tertinggal 4-2 dalam pertandingan yang tegang, keinginan winger Portugal itu untuk melanjutkan pertandingan berujung pada bentrokan fisik di pinggir lapangan.

    Neto mendorong seorang anak bola ke papan iklan, tindakan yang disebut "mengerikan" oleh para penggemar di media sosial. Meskipun dorongan tersebut sangat keras dan memicu kemarahan para pemain PSG, pemain berusia 26 tahun itu lolos dari kartu kuning. Namun, ia masih berisiko menghadapi sanksi retrospektif dari UEFA atas perilaku kekerasan.

    • Iklan

  • Tonton klipnya

  • Permohonan maaf Neto & hadiah jersey

    Dalam upaya untuk memperbaiki hubungan, Neto bertemu dengan pemuda tersebut setelah pertandingan untuk menyampaikan permintaan maaf secara pribadi. Ia mengungkapkan bahwa rekan setimnya di tim nasional Portugal, Vitinha, membantu menjembatani kesenjangan komunikasi agar anak pengambil bola memahami penyesalannya. Winger Chelsea berusia 26 tahun itu juga memberinya jersey-nya, dan kemudian Neto yang tampak terguncang muncul di TNT Sports untuk mengutarakan penyesalannya. Ia menekankan bahwa insiden tersebut di luar karakternya dan sepenuhnya dipicu oleh tekanan skor.

    "Saya ingin meminta maaf. Saya sudah berbicara dengannya. Itu terjadi dalam panasnya situasi. Kami sedang kalah, dan saya ingin mengambil bola. Saya mendorongnya sedikit, dan itu tidak boleh terjadi. Saya melihat bahwa saya menyakitinya; saya bukan orang seperti itu… itu terjadi dalam panasnya situasi; saya memberinya jersey saya. Saya harus meminta maaf padanya. Saya benar-benar, benar-benar menyesal tentang itu," jelas Neto.

    "Langsung saya berbicara dengannya dan dia tertawa, dia senang saya memberikan kaosnya dan saya meminta maaf sekitar 35 kali. Saya tidak mengerti bahasa Prancisnya, tapi dia tertawa, jadi saya pikir dia tahu itu terjadi dalam panasnya situasi, dan Vitinha memberitahunya bahwa saya bukan orang seperti itu."

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Chelsea kini dihadapkan pada tantangan yang sangat berat.

    Di lapangan, tim Liam Rosenior dihancurkan oleh PSG yang brilian. Meskipun Malo Gusto dan Enzo Fernandez mencetak gol, kesalahan pertahanan dan kesalahan fatal kiper Filip Jorgensen memungkinkan Ousmane Dembele, Vitinha, dan Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol untuk menguasai pertandingan.

    Chelsea kini dihadapkan pada tugas berat menjelang leg kedua di Stamford Bridge untuk membalikkan keadaan. Namun sebelum itu, The Blues akan terlebih dahulu menghadapi Newcastle di Premier League. Neto dan rekan-rekannya saat ini berada di peringkat kelima klasemen, dengan 48 poin sama dengan Liverpool. Meskipun hanya tertinggal tiga poin dari Manchester United dan Aston Villa yang berada di atas mereka, Chelsea tetap akan berjuang untuk memastikan mereka lolos ke Liga Champions musim depan.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN
0