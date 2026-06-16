Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Pogba-ZidaneGetty/GOAL/X@paulpogba
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Paul Pogba terpesona! Gelandang Prancis dan para legenda Real Madrid takjub saat 'idola' mereka, Zinedine Zidane, menandatangani jersey untuk mereka

P. Pogba
Z. Zidane
Monaco
Ligue 1
France
World Cup

Paul Pogba tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah bertemu dengan idola sepak bolanya, Zinedine Zidane. Reaksi emosional gelandang asal Prancis itu dengan cepat menjadi viral saat legenda Prancis dan Real Madrid itu menandatangani jersey untuknya. Marcelo, Kaká, dan Rodrygo juga turut hadir, berbagi momen tak terlupakan bersama salah satu tokoh paling dihormati di dunia sepak bola.

  • Pogba menikmati momen istimewa bersama pahlawannya

    Pogba tampak sangat terharu saat bertemu dengan idola lamanya, Zidane. Gelandang Monaco itu menerima jersey bertanda tangan dari mantan pemain timnas Prancis legendaris tersebut, sebuah momen yang dengan cepat menyebar di media sosial. Meskipun telah meraih berbagai prestasi dalam kariernya, termasuk menjuarai Piala Dunia bersama Prancis, Pogba bereaksi layaknya seorang penggemar setia yang bertemu dengan pahlawannya.

    • Iklan

  • Tonton klipnya



  • Antusiasme Pogba mencuri perhatian

    Momen yang paling menonjol terjadi ketika emosi Pogba tak tertahankan setelah menerima tanda tangan tersebut. Saat kamera merekam adegan itu, gelandang tersebut mengungkapkan kegembiraannya dengan ekspresi yang spontan.

    "Aku tidak akan tidur!" seru Pogba. Pertemuan tersebut juga mempertemukan tokoh-tokoh dari berbagai era dalam olahraga ini, seperti Marcelo, Kaka, dan Rodrygo.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    Pogba terus melanjutkan perjalanan kembalinya ke lapangan

    Fokus Pogba tetap tertuju pada upaya memulihkan kebugaran penuh dan menemukan kembali konsistensinya bersama Monaco setelah absen cukup lama dari kompetisi reguler akibat sanksi doping dan berbagai masalah cedera. Selain itu, Pogba masih bermimpi untuk kembali membela negaranya. Meskipun fokusnya saat ini adalah kembali ke level tertinggi, 'hadiah' berupa kesempatan bermain untuk Prancis tetap menjadi sesuatu yang sangat ia idamkan.

World Cup
France crest
France
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN