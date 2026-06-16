VIDEO: Paul Pogba terpesona! Gelandang Prancis dan para legenda Real Madrid takjub saat 'idola' mereka, Zinedine Zidane, menandatangani jersey untuk mereka

Momen yang paling menonjol terjadi ketika emosi Pogba tak tertahankan setelah menerima tanda tangan tersebut. Saat kamera merekam adegan itu, gelandang tersebut mengungkapkan kegembiraannya dengan ekspresi yang spontan.

"Aku tidak akan tidur!" seru Pogba. Pertemuan tersebut juga mempertemukan tokoh-tokoh dari berbagai era dalam olahraga ini, seperti Marcelo, Kaka, dan Rodrygo.