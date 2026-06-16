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VIDEO: Paul Pogba terpesona! Gelandang Prancis dan para legenda Real Madrid takjub saat 'idola' mereka, Zinedine Zidane, menandatangani jersey untuk mereka
Pogba menikmati momen istimewa bersama pahlawannya
Pogba tampak sangat terharu saat bertemu dengan idola lamanya, Zidane. Gelandang Monaco itu menerima jersey bertanda tangan dari mantan pemain timnas Prancis legendaris tersebut, sebuah momen yang dengan cepat menyebar di media sosial. Meskipun telah meraih berbagai prestasi dalam kariernya, termasuk menjuarai Piala Dunia bersama Prancis, Pogba bereaksi layaknya seorang penggemar setia yang bertemu dengan pahlawannya.
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Antusiasme Pogba mencuri perhatian
Momen yang paling menonjol terjadi ketika emosi Pogba tak tertahankan setelah menerima tanda tangan tersebut. Saat kamera merekam adegan itu, gelandang tersebut mengungkapkan kegembiraannya dengan ekspresi yang spontan.
"Aku tidak akan tidur!" seru Pogba. Pertemuan tersebut juga mempertemukan tokoh-tokoh dari berbagai era dalam olahraga ini, seperti Marcelo, Kaka, dan Rodrygo.
- AFP
Pogba terus melanjutkan perjalanan kembalinya ke lapangan
Fokus Pogba tetap tertuju pada upaya memulihkan kebugaran penuh dan menemukan kembali konsistensinya bersama Monaco setelah absen cukup lama dari kompetisi reguler akibat sanksi doping dan berbagai masalah cedera. Selain itu, Pogba masih bermimpi untuk kembali membela negaranya. Meskipun fokusnya saat ini adalah kembali ke level tertinggi, 'hadiah' berupa kesempatan bermain untuk Prancis tetap menjadi sesuatu yang sangat ia idamkan.