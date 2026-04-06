Suasana emas Olimpiade terasa kental di Stade Louis-II pada Minggu malam. Sebelum pertandingan Ligue 1 yang sangat krusial antara Monaco dan Marseille, legenda lari cepat Jamaika, Bolt, diundang ke lapangan untuk melakukan tendangan pembuka kehormatan. Juara Olimpiade delapan kali yang juga dikenal sebagai penggemar sepak bola ini tampak sangat nyaman di atas rumput saat bersiap untuk memulai hiburan malam itu. Namun, interaksinya dengan Pogba-lah yang menjadi sorotan utama. Pogba terlihat mendekati mantan pelari berusia 39 tahun itu di pinggir lapangan, di mana keduanya saling berpelukan hangat dan berbincang sebentar sebelum kedua tim kembali ke ruang ganti untuk persiapan terakhir.
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Paul Pogba bertemu Usain Bolt di pinggir lapangan setelah kembali bergabung dengan skuad Monaco untuk pertama kalinya dalam empat bulan
Pertemuan legendaris di pinggir lapangan
Tonton klipnya
Pogba mengakhiri masa absennya selama empat bulan
Meskipun berita utama lebih banyak membahas tamu selebriti tersebut, makna pentingnya dari segi sepak bola terletak pada kehadiran Pogba dalam skuad pertandingan untuk pertama kalinya dalam empat bulan terakhir. Mantan bintang Manchester United ini belum pernah tampil untuk Monaco sejak kekalahan mengecewakan dari Brest pada 5 Desember. Musimnya sebagian besar diwarnai oleh rasa frustrasi, karena ia hanya bermain selama 30 menit dalam tiga penampilan sebagai pemain pengganti. Meskipun Pogba tetap menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan selama pertandingan melawan Marseille, kembalinya ia ke tim merupakan langkah penting dalam upayanya untuk menghidupkan kembali kariernya.
Berbicara kepada media setelah kemenangan 2-1 atas Marseille, manajer Monaco Sebastien Pocognoli mengungkapkan kegembiraannya atas kembalinya pengaruh sang veteran di ruang ganti: "Dia berhasil bermain 20 menit melawan Brentford [dalam pertandingan persahabatan] selama jeda internasional. Jika Paul berada di bangku cadangan, itu karena kami yakin dia dapat memberikan kontribusi ekstra di ruang ganti. Kami berharap dia akan berkontribusi lebih banyak lagi, jika memungkinkan di lapangan. Dia telah menempuh perjalanan panjang, tapi ini sudah sangat positif dan itu berkat kerja kerasnya. Dia telah berperan penting di ruang ganti dan dalam hal semangat tim. Dia menyadari bahwa dia memiliki peran yang harus dimainkan, dan tugas saya adalah memberikan rencana terbaik agar dia bisa memberikan sesuatu yang ekstra bagi kami di akhir musim."
- Getty
Kata-kata penyemangat dari Bolt
Bolt, yang pernah mencoba peruntungannya di dunia sepak bola profesional dengan mengikuti seleksi di Borussia Dortmund dan Central Coast Mariners, tetap menjadi penggemar berat olahraga indah ini. Ia mengungkapkan bahwa percakapannya dengan gelandang Monaco itu berfokus pada harapan agar sang pemain tetap sehat hingga akhir musim. "Saya bilang kepadanya bahwa saya sangat senang melihatnya kembali; saya tahu dia akhirnya sudah bebas dari cedera sekarang. Saya harap dia bisa bermain beberapa menit dan mencetak gol karena saya ada di sini," kata Bolt kepada Ligue 1+ dalam wawancara pra-pertandingan.
Dengan Monaco yang masih berada dalam persaingan untuk lolos ke kompetisi Eropa, Pocognoli mengelola integrasi pemain berusia 33 tahun itu dengan sangat hati-hati. Dengan restu dari pria tercepat di dunia di belakangnya, pemain asal Prancis itu berharap keberuntungannya akhirnya berbalik.