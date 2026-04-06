VIDEO: Paul Pogba bertemu Usain Bolt di pinggir lapangan setelah kembali bergabung dengan skuad Monaco untuk pertama kalinya dalam empat bulan

Meskipun berita utama lebih banyak membahas tamu selebriti tersebut, makna pentingnya dari segi sepak bola terletak pada kehadiran Pogba dalam skuad pertandingan untuk pertama kalinya dalam empat bulan terakhir. Mantan bintang Manchester United ini belum pernah tampil untuk Monaco sejak kekalahan mengecewakan dari Brest pada 5 Desember. Musimnya sebagian besar diwarnai oleh rasa frustrasi, karena ia hanya bermain selama 30 menit dalam tiga penampilan sebagai pemain pengganti. Meskipun Pogba tetap menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan selama pertandingan melawan Marseille, kembalinya ia ke tim merupakan langkah penting dalam upayanya untuk menghidupkan kembali kariernya.

Berbicara kepada media setelah kemenangan 2-1 atas Marseille, manajer Monaco Sebastien Pocognoli mengungkapkan kegembiraannya atas kembalinya pengaruh sang veteran di ruang ganti: "Dia berhasil bermain 20 menit melawan Brentford [dalam pertandingan persahabatan] selama jeda internasional. Jika Paul berada di bangku cadangan, itu karena kami yakin dia dapat memberikan kontribusi ekstra di ruang ganti. Kami berharap dia akan berkontribusi lebih banyak lagi, jika memungkinkan di lapangan. Dia telah menempuh perjalanan panjang, tapi ini sudah sangat positif dan itu berkat kerja kerasnya. Dia telah berperan penting di ruang ganti dan dalam hal semangat tim. Dia menyadari bahwa dia memiliki peran yang harus dimainkan, dan tugas saya adalah memberikan rencana terbaik agar dia bisa memberikan sesuatu yang ekstra bagi kami di akhir musim."