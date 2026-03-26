VIDEO: Paul Pogba akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Monaco lewat tendangan keras, saat mantan bintang Man Utd itu terus berupaya untuk kembali ke kondisi prima

Getty
Diterjemahkan oleh
Pogba akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Monaco
Pogba membuka skor dalam pertandingan tersebut dengan aksi brilian khasnya. Maju dari lini tengah, Pogba melepaskan tendangan keras dengan kaki kanan yang tak mampu dihentikan kiper dan memicu reaksi gembira dari penonton. Hal itu menjadi pengingat bahwa pemain internasional Prancis tersebut tetaplah seorang pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu tendangan.
Tonton klipnya
Membangun kebugaran kembali
Sejak bergabung dengan Monaco musim panas lalu, perjalanan Pogba menuju kebugaran penuh sama sekali tidak mulus. Setelah sebelumnya menjalani skorsing akibat kasus doping saat masih membela Juventus, kembalinya ia ke dunia sepak bola kompetitif terhambat oleh serangkaian masalah fisik yang mengganggu, yang membuatnya hanya tampil tiga kali sejauh musim ini.
Meskipun Pogba berhasil mencetak gol saat melawan Brentford, tujuan utamanya tetap membangun stamina yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi Ligue 1. Klub berharap bahwa gol ini menjadi terobosan psikologis bagi sang bintang veteran.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun aksi gemilang Pogba menjadi sorotan utama pada sore itu, hal itu tak cukup untuk memastikan kemenangan bagi tim asuhan Sébastien Pocognoli. Klub raksasa Prancis itu akhirnya harus menelan kekalahan 2-1 dari Brentford.
Namun, pertandingan ini hanyalah laga pemanasan untuk menjaga kebugaran skuad menjelang laga krusial Ligue 1 melawan Marseille pada 5 April, yang berpotensi menjadi ajang kembalinya Pogba ke lapangan dalam laga kompetitif.