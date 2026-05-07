Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Para penggemar menyoroti taktik jenius yang digunakan Luis Enrique dan PSG untuk sepenuhnya menetralkan Michael Olise dalam laga semifinal Liga Champions

M. Olise
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Champions League

Paris Saint-Germain memastikan tempatnya di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich dengan agregat 6-5. Namun, sebagian besar pembicaraan pasca-pertandingan berfokus pada pendekatan taktis yang tidak biasa dari Luis Enrique, yang menurut para pendukung berhasil sepenuhnya membungkam Michael Olise.

  • Perubahan taktik yang dilakukan Luis Enrique berhasil membungkam Olise

    Paris Saint-Germain melaju ke final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich dengan agregat 6-5 dalam laga semifinal mereka. Setelah kemenangan 5-4 yang penuh drama pada leg pertama di Paris, leg kedua di Allianz Arena berlangsung jauh lebih ketat dan berakhir imbang 1-1. Ousmane Dembele mencetak gol penentu di awal pertandingan berkat kerja keras Khvicha Kvaratskhelia.

    Namun, hal yang paling banyak dibicarakan setelah pertandingan adalah pendekatan pertahanan PSG terhadap Olise. Pemain internasional Prancis itu datang dalam performa terbaiknya, setelah mencatatkan 21 gol dan 30 assist dalam 49 penampilan musim ini. Namun, pemain sayap Bayern itu kesulitan memengaruhi permainan dan sebagian besar berhasil dikendalikan oleh Nuno Mendes, meskipun bek sayap PSG itu bermain hampir sepanjang pertandingan dengan status kartu kuning.

    • Iklan

  • Tonton klipnya



  • Para penggemar memuji strategi tak biasa Enrique

    Para penggemar di media sosial menyoroti pola yang berulang saat PSG melakukan tendangan gawang. Alih-alih membangun serangan dari belakang, kiper Matvei Safonov berulang kali menendang bola keluar lapangan ke arah sisi lapangan tempat Olise berada. Taktik tersebut memicu perbandingan di dunia maya dengan strategi tendangan khusus yang digunakan di NFL, di mana tim memanfaatkan penempatan dan penguasaan wilayah untuk mengisolasi pemain lawan.

    Alih-alih memberikan ruang bagi pemain sayap Bayern yang paling berbahaya untuk menyerang, Les Parisiens secara konsisten memaksa Olise masuk ke area yang padat di dekat garis tepi lapangan. Dengan memadatkan permainan di sayap kanan Bayern, PSG membatasi kemampuan Olise untuk berbalik dan menerobos ke depan, sehingga mengganggu saluran serangan utama Bayern sepanjang pertandingan.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Arsenal menanti di final

    PSG kini akan mempersiapkan diri untuk final Liga Champions melawan Arsenal, yang mengalahkan Atlético Madrid dengan agregat 2-1 di semifinal lainnya, di Budapest pada 30 Mei. Dengan gelar Eropa kedua berturut-turut yang sudah di depan mata, perhatian kini akan tertuju pada bagaimana performa PSG saat menghadapi pertahanan terbaik di Liga Champions, mengingat The Gunners hanya kebobolan enam gol dalam perjalanan mereka menuju final dan mencatatkan sembilan clean sheet.

Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29