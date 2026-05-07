VIDEO: Para penggemar menyoroti taktik jenius yang digunakan Luis Enrique dan PSG untuk sepenuhnya menetralkan Michael Olise dalam laga semifinal Liga Champions

Paris Saint-Germain melaju ke final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich dengan agregat 6-5 dalam laga semifinal mereka. Setelah kemenangan 5-4 yang penuh drama pada leg pertama di Paris, leg kedua di Allianz Arena berlangsung jauh lebih ketat dan berakhir imbang 1-1. Ousmane Dembele mencetak gol penentu di awal pertandingan berkat kerja keras Khvicha Kvaratskhelia.

Namun, hal yang paling banyak dibicarakan setelah pertandingan adalah pendekatan pertahanan PSG terhadap Olise. Pemain internasional Prancis itu datang dalam performa terbaiknya, setelah mencatatkan 21 gol dan 30 assist dalam 49 penampilan musim ini. Namun, pemain sayap Bayern itu kesulitan memengaruhi permainan dan sebagian besar berhasil dikendalikan oleh Nuno Mendes, meskipun bek sayap PSG itu bermain hampir sepanjang pertandingan dengan status kartu kuning.