VIDEO: Para pendukung Tottenham menyanyikan nama Mauricio Pochettino saat manajer timnas AS (USMNT) terbang untuk menonton mantan klubnya bertanding melawan Atletico Madrid di Liga Champions
Lagu 'Magic' kembali
Suasana di pesawat berubah menjadi perayaan layaknya di teras begitu pria berusia 54 tahun itu terlihat. Para penggemar segera menyanyikan yel-yel terkenal: 'Dia ajaib, tahu... Mauricio Pochettino!' Interaksi tetap berlangsung dengan penuh semangat sepanjang perjalanan, dengan banyak penggemar menyanyikan yel-yel nakal seperti 'Kami ingin kamu kembali' dan 'Bawa dia pulang'.
Meskipun ia kemudian melatih Paris Saint-Germain dan rival Tottenham, Chelsea, pria asal Argentina ini tetap menjadi figur yang dicintai di kalangan penggemar Tottenham. Namun, penggemar Tottenham mungkin akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan mantan manajer mereka; menurut laporan terbaru, Pochettino juga muncul sebagai kandidat utama untuk mengambil alih Real Madrid musim depan.
Tonton klipnya
Lebih dari Sekadar Kenangan: Sebuah Isyarat Kembalinya
Suasana yang penuh antusiasme dalam penerbangan menuju Madrid bukan hanya sekadar reuni nostalgia antara para penggemar dan mantan manajer; hal ini terjadi di tengah spekulasi yang semakin meningkat tentang kemungkinan reuni di masa depan.
Meskipun manajer USMNT saat ini fokus memimpin timnya melalui fase grup Piala Dunia 2026 yang relatif mudah melawan Australia, Paraguay, dan salah satu dari Slovakia, Koso, Turki, atau Rumania, ia baru-baru ini mengatakan kepada Radiogaceta de los Deportes bahwa ia tetap 'terbuka untuk segala kemungkinan' setelah kontraknya berakhir pasca turnamen. Pada Februari, ia bahkan mengkritik kurangnya ambisi klub setelah kesuksesan mereka di Liga Europa musim lalu dan mengungkapkan keinginannya untuk memenangkan Liga Premier dan Liga Champions sebelum pensiun, bahkan menempatkannya di atas trofi Piala Dunia.
Dengan masa jabatannya di Amerika akan berakhir setelah Piala Dunia, para penggemar berharap ia akan kembali ke peran tersebut setelah masa jabatan Igor Tudor berakhir musim panas ini. Namun, masih harus dilihat apakah Spurs, yang saat ini berada di peringkat ke-16, masih akan berada di Premier League pada saat itu.
Jalur USMNT
Pochettino sedang memasuki fase akhir dari siklus Piala Dunia ini, setelah bergabung dengan timnas AS di tengah-tengah siklus tersebut. Ia ditugaskan untuk memimpin AS ke Piala Dunia di kandang sendiri, dan Piala Dunia itu akan segera tiba.
AS akan memainkan pertandingan persahabatan pada bulan Maret melawan Portugal dan Belgia sebelum Pochettino menetapkan skuad Piala Dunia pada 24 Mei. Tim tersebut kemudian akan menghadapi Senegal dan Jerman dalam pertandingan persahabatan pra-Piala Dunia sebelum pertandingan pembuka turnamen melawan Paraguay pada 12 Juni.
