VIDEO: Para pendukung Tottenham menyanyikan nama Mauricio Pochettino saat manajer timnas AS (USMNT) terbang untuk menonton mantan klubnya bertanding melawan Atletico Madrid di Liga Champions

Suasana yang penuh antusiasme dalam penerbangan menuju Madrid bukan hanya sekadar reuni nostalgia antara para penggemar dan mantan manajer; hal ini terjadi di tengah spekulasi yang semakin meningkat tentang kemungkinan reuni di masa depan.

Meskipun manajer USMNT saat ini fokus memimpin timnya melalui fase grup Piala Dunia 2026 yang relatif mudah melawan Australia, Paraguay, dan salah satu dari Slovakia, Koso, Turki, atau Rumania, ia baru-baru ini mengatakan kepada Radiogaceta de los Deportes bahwa ia tetap 'terbuka untuk segala kemungkinan' setelah kontraknya berakhir pasca turnamen. Pada Februari, ia bahkan mengkritik kurangnya ambisi klub setelah kesuksesan mereka di Liga Europa musim lalu dan mengungkapkan keinginannya untuk memenangkan Liga Premier dan Liga Champions sebelum pensiun, bahkan menempatkannya di atas trofi Piala Dunia.

Dengan masa jabatannya di Amerika akan berakhir setelah Piala Dunia, para penggemar berharap ia akan kembali ke peran tersebut setelah masa jabatan Igor Tudor berakhir musim panas ini. Namun, masih harus dilihat apakah Spurs, yang saat ini berada di peringkat ke-16, masih akan berada di Premier League pada saat itu.