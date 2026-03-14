Stade Velodrome terkenal di seluruh dunia karena suasananya yang riuh, namun pada Jumat malam stadion itu berubah menjadi perpustakaan. Para pendukung Marseille menolak untuk bernyanyi atau bersorak sepanjang babak pertama, membuat stadion terasa tidak nyaman dan sunyi sepi saat para pemain kesulitan menemukan ritme permainan mereka. Aksi protes ini direncanakan dengan cermat oleh kelompok ultras klub untuk menyoroti kekecewaan mereka yang semakin mendalam. Sebuah spanduk raksasa yang dipajang di tribun berfungsi sebagai manifesto malam itu, bertuliskan: "45 menit keheningan untuk musim penuh penghinaan."
VIDEO: Para pendukung Marseille yang marah menggelar '45 menit keheningan' di tengah 'musim penuh penghinaan', dan mereka hanya menghentikan aksi protes aneh itu untuk mencemooh para pemain saat jeda babak pertama
Suasana yang mencekam di Velodrome
Para penggemar memecah keheningan hanya untuk bersorak-sorai
Meskipun nyanyian dan tabuhan drum tradisional tidak terdengar, stadion tidak sepenuhnya sunyi. Penonton tuan rumah sesekali melanggar janji diam mereka untuk menyuarakan ketidakpuasan pada babak pertama, dengan menyoraki dan mencemooh para pemain mereka sendiri. Suasana yang tidak kondusif ini seolah-olah membebani para pemain asuhan Habib Beye, yang tampak tidak kompak sepanjang 45 menit pertama.
Ketegangan akhirnya mereda di babak kedua saat para pendukung kembali memberikan dukungan vokal mereka, memungkinkan Marseille akhirnya menembus pertahanan Auxerre yang gigih. Gol penentu datang 11 menit menjelang akhir pertandingan ketika Amine Gouiri merebut bola liar di kotak penalti dan mencetak gol dari jarak dekat.
Marseille lolos dari ketegangan di menit-menit akhir ketika gol penyama kedudukan Okoh dari Auxerre pada menit ke-85 dianulir karena handball dalam prosesnya. Kemenangan tipis ini menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi klub, menunjukkan bahwa hasil-hasil pertandingan akhirnya mulai sejalan dengan ekspektasi meskipun masih ada ketegangan yang berlanjut antara manajemen dan basis penggemar.
- AFP
Persaingan untuk finis di tiga besar Ligue 1 berlangsung sengit hingga akhir
Kemenangan ini menempatkan Marseille di peringkat ketiga klasemen dengan 49 poin dari 26 pertandingan, tertinggal tujuh poin dari Lens yang berada di peringkat kedua. Posisi mereka di tiga besar masih belum aman, mengingat Lyon, yang baru memainkan 25 pertandingan, telah mengumpulkan 46 poin dan berada di peringkat keempat. Sementara itu, PSG tetap memimpin klasemen, namun keunggulannya atas Lens hanya selisih satu poin.