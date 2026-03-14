VIDEO: Para pendukung Marseille yang marah menggelar '45 menit keheningan' di tengah 'musim penuh penghinaan', dan mereka hanya menghentikan aksi protes aneh itu untuk mencemooh para pemain saat jeda babak pertama

Meskipun nyanyian dan tabuhan drum tradisional tidak terdengar, stadion tidak sepenuhnya sunyi. Penonton tuan rumah sesekali melanggar janji diam mereka untuk menyuarakan ketidakpuasan pada babak pertama, dengan menyoraki dan mencemooh para pemain mereka sendiri. Suasana yang tidak kondusif ini seolah-olah membebani para pemain asuhan Habib Beye, yang tampak tidak kompak sepanjang 45 menit pertama.

Ketegangan akhirnya mereda di babak kedua saat para pendukung kembali memberikan dukungan vokal mereka, memungkinkan Marseille akhirnya menembus pertahanan Auxerre yang gigih. Gol penentu datang 11 menit menjelang akhir pertandingan ketika Amine Gouiri merebut bola liar di kotak penalti dan mencetak gol dari jarak dekat.

Marseille lolos dari ketegangan di menit-menit akhir ketika gol penyama kedudukan Okoh dari Auxerre pada menit ke-85 dianulir karena handball dalam prosesnya. Kemenangan tipis ini menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi klub, menunjukkan bahwa hasil-hasil pertandingan akhirnya mulai sejalan dengan ekspektasi meskipun masih ada ketegangan yang berlanjut antara manajemen dan basis penggemar.