AFP
VIDEO: Para pendukung Arsenal mencemooh para pemainnya sendiri meski unggul sembilan poin dalam perebutan gelar Liga Premier, setelah kekalahan telak dari Bournemouth
Suasana di Emirates menjadi memanas
Peluit akhir di Emirates Stadium disambut dengan suara-suara kekecewaan saat para penggemar Arsenal mencemooh para pemain mereka sendiri setelah kekalahan 2-1 yang mengecewakan dari Bournemouth. Hasil ini menandai tren yang mengkhawatirkan bagi tim asuhan Mikel Arteta, yang kini telah menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi — sebuah statistik yang mengejutkan mengingat mereka hanya kalah tiga kali dari 49 pertandingan sebelumnya musim ini.
Junior Kroupi membungkam pendukung tuan rumah sejak awal, membawa tim tamu memimpin dengan layak setelah hanya 17 menit. Meskipun Viktor Gyokeres berhasil menyamakan kedudukan dari titik penalti, gol penyama kedudukan tersebut gagal memicu semangat yang sangat dibutuhkan Arsenal. Ketika Alex Scott kembali membawa The Cherries memimpin pada menit ke-74, ketegangan di stadion terasa begitu nyata, yang akhirnya meluap menjadi protes keras saat pertandingan berakhir.
Peluang perebutan gelar juara masih terbuka bagi City
Meskipun Arsenal masih memimpin klasemen dengan selisih sembilan poin, kekalahan ini memberikan dorongan besar bagi Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola kini bisa memperkecil selisih tersebut menjadi hanya enam poin jika mereka berhasil mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge pada hari Minggu. Apa yang semula tampak seperti perjalanan mulus menuju trofi tiba-tiba kembali menjadi persaingan yang sesungguhnya, dengan The Gunners tampak semakin rapuh di bawah sorotan.
Mantan bek Arsenal, Martin Keown, saat berbicara di TNT Sports, mendesak skuad untuk tetap tenang meskipun mendapat sambutan yang tidak ramah dari tribun penonton. "Kalian harus melakukannya," kata Keown mengenai perlunya tetap bersatu. "Tekanan itu terlalu berat. Sekarang orang-orang harus bangkit, para pemimpin harus muncul. Semuanya masih ada di tangan kalian. Pastikan roda tidak lepas."
Minggu yang menentukan bagi The Gunners
Arsenal tak punya waktu untuk meratapi kekalahan mereka karena harus bersiap menghadapi pekan krusial yang bisa menentukan keberhasilan musim mereka secara keseluruhan. Pertama-tama, mereka akan menjamu Sporting CP pada 15 April dalam leg kedua perempat final Liga Champions, sebuah pertandingan di mana kegagalan lolos akan semakin memperparah rasa krisis. Pertandingan Eropa ini menjadi pembuka bagi laga terbesar dalam kalender kompetisi domestik.
Pada 19 April, tim asal London ini akan bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi Manchester City yang berada di posisi kedua dalam pertarungan yang dapat secara signifikan mengubah arah perebutan gelar juara. Setelah aura tak terkalahkan mereka dihancurkan oleh Bournemouth, The Gunners harus menemukan kembali ketangguhan mereka jika ingin mencegah keruntuhan di akhir musim dan mengamankan gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade.