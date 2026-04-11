VIDEO: Para pendukung Arsenal mencemooh para pemainnya sendiri meski unggul sembilan poin dalam perebutan gelar Liga Premier, setelah kekalahan telak dari Bournemouth

Peluit akhir di Emirates Stadium disambut dengan suara-suara kekecewaan saat para penggemar Arsenal mencemooh para pemain mereka sendiri setelah kekalahan 2-1 yang mengecewakan dari Bournemouth. Hasil ini menandai tren yang mengkhawatirkan bagi tim asuhan Mikel Arteta, yang kini telah menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi — sebuah statistik yang mengejutkan mengingat mereka hanya kalah tiga kali dari 49 pertandingan sebelumnya musim ini.

Junior Kroupi membungkam pendukung tuan rumah sejak awal, membawa tim tamu memimpin dengan layak setelah hanya 17 menit. Meskipun Viktor Gyokeres berhasil menyamakan kedudukan dari titik penalti, gol penyama kedudukan tersebut gagal memicu semangat yang sangat dibutuhkan Arsenal. Ketika Alex Scott kembali membawa The Cherries memimpin pada menit ke-74, ketegangan di stadion terasa begitu nyata, yang akhirnya meluap menjadi protes keras saat pertandingan berakhir.