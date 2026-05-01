Pertandingan play-off promosi Liga II antara FC Voluntari dan FC Bihor Oradea berubah menjadi kekacauan di akhir pertandingan setelah bek Voluntari, Alexandru Git, mengalami cedera serius. Hujan lebat telah membuat lapangan basah kuyup dan tidak stabil sepanjang malam. Situasi semakin memburuk pada menit ke-90 ketika Git mengalami patah kaki akibat tekel geser yang tidak tepat waktu dari Razvan Gunie dari Bihor, yang langsung diberi kartu merah. Staf medis bergegas ke lapangan untuk merawat bek yang terluka itu, tetapi kondisi lapangan yang semakin memburuk segera menimbulkan masalah baru saat tim pertolongan pertama berusaha mencapai lokasi kejadian.
VIDEO: Para pemain dan suporter mendorong ambulans melintasi lapangan yang tergenang air setelah terjadi cedera mengerikan di divisi dua Rumania
Cedera mengerikan menghentikan pertandingan Liga II yang ricuh
Media lokal menggambarkan upaya penyelamatan yang kacau
Insiden mengejutkan tersebut diliput secara luas oleh media-media Rumania, dengan para jurnalis menggambarkan situasi yang tak masuk akal yang terjadi selama upaya pertolongan medis. Media lokal menyebut kejadian tersebut sebagai “tragikomik” setelah ambulans yang dikirim untuk mengevakuasi Git terjebak di lumpur saat mencoba masuk ke lapangan.
Karena kendaraan tersebut tidak dapat bergerak melintasi rumput yang tergenang air, para pemain dari kedua tim dan beberapa pendukung turun tangan untuk membantu. Sekitar selusin orang dibutuhkan untuk mendorong ambulans melintasi lapangan sehingga tim medis akhirnya dapat membawa Git ke rumah sakit untuk menjalani operasi.
Penyelidikan diperkirakan akan dilakukan seiring dimulainya proses pemulihan Git
Git diperkirakan akan menjalani masa pemulihan yang cukup lama setelah menjalani operasi pada kakinya yang patah. Bek tersebut mendapat perawatan di lapangan selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya dapat dibawa ke rumah sakit.
Pihak berwenang Rumania juga diperkirakan akan meninjau keadaan seputar pertandingan tersebut, terutama kondisi lapangan dan keterlambatan respons medis. Sementara itu, kemenangan 2-1 FC Voluntari membuat mereka tetap berada dalam persaingan untuk promosi, sedangkan harapan FC Bihor Oradea untuk naik ke zona play-off mengalami kemunduran.