VIDEO: Para pemain Barcelona memberikan penghormatan khusus kepada Ronaldinho dalam rangka merayakan ulang tahun ke-46 sang legenda klub
Penghormatan bernuansa nostalgia di Spotify Camp Nou
Akun resmi Barcelona di X mengunggah sebuah video sebelum pertandingan yang memperlihatkan para pemain memegang kaos bertuliskan nama Ronaldinho dan nomor 10. Menyusul penghormatan daring ini, para penggemar di stadion disuguhi suasana nostalgia yang kental selama sesi pemanasan. Skuad asuhan Hansi Flick tampil mengenakan jersey vintage, yang mirip dengan yang dikenakan sang penyerang selama masa keemasannya di klub tersebut. Beberapa bintang saat ini, termasuk Gavi, Lamine Yamal, dan Pau Cubarsi, bahkan belum lahir ketika ia tiba pada tahun 2003. Kesenjangan generasi ini menyoroti warisan abadi dari seorang pria yang mencetak 94 gol dalam 207 penampilan di semua kompetisi untuk raksasa Catalan tersebut.
Karier yang cemerlang di Catalonia
Selama lima tahun berkarier di sana, sang penyerang berhasil membuktikan dirinya sebagai idola yang tak tergantikan dan salah satu pemain terbaik dalam sejarah. Ia meraih penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2005 dan dua kali dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia oleh FIFA. Selain itu, ia membawa timnya meraih dua gelar juara Liga Spanyol serta mengangkat trofi Liga Champions UEFA pada musim 2005-06. Di luar gelar-gelar tersebut, senyumnya yang menular dan gaya 'Joga Bonito'-nya telah mendefinisikan ulang sepak bola modern. Penampilannya menjadi landasan bagi era dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah tim yang sedang terpuruk menjadi raksasa Eropa.
Ikon global dan kesuksesan internasional
Kehebatannya tidak hanya terbatas di Spanyol. Di kancah internasional, ia telah membela timnas Brasil sebanyak 97 kali dan mencetak 33 gol. Ia melakukan debutnya pada Juni 1999 dan berhasil menjuarai Copa America pada tahun yang sama. Pada tahun 2002, ia berperan penting dalam membawa Brasil meraih gelar juara Piala Dunia. Di level klub, ia juga meraih kesuksesan di Italia, memenangkan liga bersama AC Milan, dan menjuarai Copa Libertadores bersama Atletico Mineiro pada 2013. Sepanjang karier gemilangnya, yang mencakup masa-masa bermain di Paris Saint-Germain dan Flamengo, ia secara konsisten menghadirkan momen-momen keajaiban murni.
Apa langkah selanjutnya bagi Barcelona?
Setelah perayaan yang penuh emosi, pasukan Flick berhasil meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Rayo Vallecano. Kemenangan krusial ini membuat mereka tetap berada di puncak klasemen dengan 73 poin setelah 29 pertandingan, unggul jauh dari Real Madrid di peringkat kedua yang mengoleksi 66 poin dengan satu pertandingan lebih sedikit. Menjelang ke depan, jadwal yang padat menanti sang pemimpin klasemen. Mereka akan bertandang ke markas Atletico Madrid pada 4 April di La Liga, sebelum menjamu mereka empat hari kemudian dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Pertandingan domestik melawan Espanyol akan digelar pada 11 April, sebelum leg kedua krusial di Eropa melawan Atletico pada 14 April.
