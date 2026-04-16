Mantan penyerang West Ham United itu sedang terlibat dalam diskusi sengit mengenai pertandingan-pertandingan Eropa malam itu ketika cedera tak disengaja itu terjadi. Tampaknya mantan striker Sheffield Wednesday itu merasa kesal ketika ditanya bagaimana tim-tim di Serie A bisa mencapai level tim-tim di Liga Premier. Saat membungkuk ke depan untuk menekankan suatu poin selama siaran langsung Sky Italia, Di Canio membenturkan kepalanya ke meja studio dengan cukup keras. Dampak benturan tersebut menyebabkan luka robek yang terlihat, yang memicu reaksi langsung dan penuh keprihatinan dari rekan-rekan analisnya di panel.
VIDEO: Paolo Di Canio kepalanya terbentur meja saat siaran langsung Liga Champions, sementara Fabio Capello bergegas menolong legenda West Ham yang terluka itu
Debat tatap muka
Capello datang untuk menolong
Melihat cedera itu terjadi secara langsung, Capello segera bangkit dari kursinya untuk menolong rekan kerjanya yang berlumuran darah. Mantan manajer legendaris AC Milan dan Real Madrid itu memberikan tisu kepada Di Canio untuk membantu menghentikan aliran darah, sementara kamera terus merekam drama yang sedang berlangsung. Di Canio, yang baru-baru ini mengkritik Rafael Leao dengan menyebutnya "malas", tampak lebih malu daripada terluka parah saat ia berusaha melanjutkan analisisnya.
Kembali menjalankan tugasnya
Di Canio diperkirakan akan tetap menjalankan perannya di dunia media meskipun baru-baru ini terjadi insiden yang mengkhawatirkan, dan kemungkinan besar akan tetap mempertahankan gaya komentarnya yang agresif saat terus memberikan analisis ahli mengenai pertandingan.