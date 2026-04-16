West Ham United v Manchester City - Premier League
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Paolo Di Canio kepalanya terbentur meja saat siaran langsung Liga Champions, sementara Fabio Capello bergegas menolong legenda West Ham yang terluka itu

P. Di Canio
F. Capello
Champions League
West Ham United
Premier League

Ikon West Ham United itu mengalami cedera berdarah saat siaran Liga Champions yang berlangsung panas, setelah perdebatan sengit menyebabkan ia secara tak sengaja terbentur mejanya. Mantan manajer timnas Inggris, Fabio Capello, terpaksa turun tangan selama sesi analisis pasca-pertandingan yang disiarkan langsung untuk memberikan pertolongan medis, karena pakar sepak bola asal Italia itu mulai berdarah dari dahinya.

  • Debat tatap muka

    Mantan penyerang West Ham United itu sedang terlibat dalam diskusi sengit mengenai pertandingan-pertandingan Eropa malam itu ketika cedera tak disengaja itu terjadi. Tampaknya mantan striker Sheffield Wednesday itu merasa kesal ketika ditanya bagaimana tim-tim di Serie A bisa mencapai level tim-tim di Liga Premier. Saat membungkuk ke depan untuk menekankan suatu poin selama siaran langsung Sky Italia, Di Canio membenturkan kepalanya ke meja studio dengan cukup keras. Dampak benturan tersebut menyebabkan luka robek yang terlihat, yang memicu reaksi langsung dan penuh keprihatinan dari rekan-rekan analisnya di panel.

  • Capello datang untuk menolong

    Melihat cedera itu terjadi secara langsung, Capello segera bangkit dari kursinya untuk menolong rekan kerjanya yang berlumuran darah. Mantan manajer legendaris AC Milan dan Real Madrid itu memberikan tisu kepada Di Canio untuk membantu menghentikan aliran darah, sementara kamera terus merekam drama yang sedang berlangsung. Di Canio, yang baru-baru ini mengkritik Rafael Leao dengan menyebutnya "malas", tampak lebih malu daripada terluka parah saat ia berusaha melanjutkan analisisnya.

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kembali menjalankan tugasnya

    Di Canio diperkirakan akan tetap menjalankan perannya di dunia media meskipun baru-baru ini terjadi insiden yang mengkhawatirkan, dan kemungkinan besar akan tetap mempertahankan gaya komentarnya yang agresif saat terus memberikan analisis ahli mengenai pertandingan.

