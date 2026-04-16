VIDEO: Paolo Di Canio kepalanya terbentur meja saat siaran langsung Liga Champions, sementara Fabio Capello bergegas menolong legenda West Ham yang terluka itu

Mantan penyerang West Ham United itu sedang terlibat dalam diskusi sengit mengenai pertandingan-pertandingan Eropa malam itu ketika cedera tak disengaja itu terjadi. Tampaknya mantan striker Sheffield Wednesday itu merasa kesal ketika ditanya bagaimana tim-tim di Serie A bisa mencapai level tim-tim di Liga Premier. Saat membungkuk ke depan untuk menekankan suatu poin selama siaran langsung Sky Italia, Di Canio membenturkan kepalanya ke meja studio dengan cukup keras. Dampak benturan tersebut menyebabkan luka robek yang terlihat, yang memicu reaksi langsung dan penuh keprihatinan dari rekan-rekan analisnya di panel.