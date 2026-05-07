VIDEO: Pangeran William yang bersemangat meluapkan kegembiraannya di tribun saat Aston Villa menghancurkan Nottingham Forest dan lolos ke final Liga Europa
Perayaan kerajaan di Villa Park
Aston Villa berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Nottingham Forest di Villa Park, membalikkan defisit dari leg pertama untuk memastikan kemenangan agregat 4-1 dan tiket ke final Liga Europa.
Suasana di dalam Villa Park mencerminkan betapa pentingnya momen tersebut, dengan lebih dari 43.000 pendukung menyaksikan malam yang bisa menjadi titik balik bagi klub. Di antara mereka ada Pangeran William, yang perayaannya yang penuh semangat menggambarkan emosi para penggemar yang telah menunggu puluhan tahun untuk kembali ke panggung Eropa. Setelah gagal di babak gugur beberapa musim terakhir, Villa tampil gemilang saat yang paling penting, dengan permainan yang tenang dan tanpa ampun untuk menjaga impian Eropa mereka tetap hidup.
Emery semakin mendekati rekor bersejarah di Liga Europa
Jika kebangkitan Aston Villa memiliki satu arsitek utama, maka orang itu adalah Unai Emery. Pelatih asal Spanyol ini sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai sang maestro modern Liga Europa, sekaligus selangkah lebih dekat untuk meraih gelar kelima yang akan memecahkan rekor. Ia kini juga telah mencapai enam final kompetisi Eropa secara keseluruhan, sebuah prestasi yang hanya dikalahkan oleh Giovanni Trapattoni (7).
Setelah empat kali menjuarai Liga Europa bersama Sevilla dan Villarreal, Emery kini memiliki kesempatan untuk meraih trofi Eropa pertamanya bersama klub Inggris. Penyesuaian taktisnya setelah kekalahan di leg pertama terbukti menentukan, karena Villa mengendalikan tempo sejak awal sebelum mengalahkan Forest di babak kedua dengan penyelesaian akhir yang klinis dan tekanan tanpa henti.
McGinn memimpin kebangkitan gemilang Villa
Kapten John McGinn tampil gemilang dengan mencetak dua gol penentu kemenangan saat Aston Villa mengalahkan Forest dengan meyakinkan. Setelah Ollie Watkins membuka skor untuk menyamakan kedudukan agregat, Emiliano Buendía dengan tenang mengeksekusi tendangan penalti untuk membawa Villa unggul, sebelum McGinn mencetak dua gol beruntun yang menghilangkan segala keraguan.
Kelancaran serangan Villa membuat Forest terus-menerus terdesak, dengan tuan rumah menunjukkan kesabaran dan ketepatan saat mereka menghancurkan rival mereka dari Midlands. Apa yang awalnya merupakan misi comeback yang menegangkan berakhir sebagai kemenangan yang meyakinkan.
Pertandingan krusial di Istanbul memberi Villa peluang untuk mencatatkan sejarah
Aston Villa kini akan menghadapi Freiburg di Istanbul pada 20 Mei, dengan gelar Eropa dan tempat dalam sejarah klub sebagai taruhannya.
Ini menandai final Eropa besar pertama Villa sejak final Piala Eropa 1982, 44 tahun yang lalu, yang menegaskan betapa besarnya arti kembalinya mereka ke panggung ini yang telah lama dinantikan. Hanya Manchester City (51 tahun antara 1970 dan 2021) dan West Ham United (47 tahun antara 1976 dan 2023) yang mengalami jeda lebih lama antara penampilan di final-final besar Eropa di antara klub-klub Inggris.