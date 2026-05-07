VIDEO: Pangeran William yang bersemangat meluapkan kegembiraannya di tribun saat Aston Villa menghancurkan Nottingham Forest dan lolos ke final Liga Europa

Aston Villa berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Nottingham Forest di Villa Park, membalikkan defisit dari leg pertama untuk memastikan kemenangan agregat 4-1 dan tiket ke final Liga Europa.

Suasana di dalam Villa Park mencerminkan betapa pentingnya momen tersebut, dengan lebih dari 43.000 pendukung menyaksikan malam yang bisa menjadi titik balik bagi klub. Di antara mereka ada Pangeran William, yang perayaannya yang penuh semangat menggambarkan emosi para penggemar yang telah menunggu puluhan tahun untuk kembali ke panggung Eropa. Setelah gagal di babak gugur beberapa musim terakhir, Villa tampil gemilang saat yang paling penting, dengan permainan yang tenang dan tanpa ampun untuk menjaga impian Eropa mereka tetap hidup.







