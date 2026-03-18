Bagi Kane, pencapaian bersejarahnya terjadi saat Bayern Munich menjalani laga sistem gugur yang krusial melawan Atalanta. Ia membuka skor di babak pertama melalui tendangan penalti, sehingga menambah koleksi golnya di kompetisi Eropa menjadi 49. Ia kemudian membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia sepak bola, dengan menunjukkan insting tajamnya sebagai striker kelas atas. Saat menerima bola di dalam kotak penalti yang dipenuhi pemain lawan, Kane melakukan gerakan berbalik yang brilian dan secepat kilat, yang membuat barisan pertahanan Atalanta tak berdaya. Bahkan sebelum kiper sempat menjejakkan kakinya, sang penyerang melepaskan tendangan mematikan dan tak terbendung ke dalam gawang untuk mencetak gol ke-50-nya di Liga Champions dengan cara yang spektakuler.

Lennart Karl dan Luis Diaz kemudian mencetak gol di akhir pertandingan, membawa Bayern meraih kemenangan 4-1 pada malam itu dan kemenangan agregat 10-2. Selanjutnya, pasukan Vincent Kompany akan menghadapi Real Madrid di babak perempat final, tim yang baru saja menyingkirkan Manchester City.