Pahlawan 50 Gol! Harry Kane dan Mo Salah sama-sama mencetak 50 gol di Liga Champions, sementara para bintang Bayern dan Liverpool semakin mengukuhkan warisan Eropa mereka
Kane memimpin Bayern meraih kemenangan mudah atas Atalanta
Bagi Kane, pencapaian bersejarahnya terjadi saat Bayern Munich menjalani laga sistem gugur yang krusial melawan Atalanta. Ia membuka skor di babak pertama melalui tendangan penalti, sehingga menambah koleksi golnya di kompetisi Eropa menjadi 49. Ia kemudian membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia sepak bola, dengan menunjukkan insting tajamnya sebagai striker kelas atas. Saat menerima bola di dalam kotak penalti yang dipenuhi pemain lawan, Kane melakukan gerakan berbalik yang brilian dan secepat kilat, yang membuat barisan pertahanan Atalanta tak berdaya. Bahkan sebelum kiper sempat menjejakkan kakinya, sang penyerang melepaskan tendangan mematikan dan tak terbendung ke dalam gawang untuk mencetak gol ke-50-nya di Liga Champions dengan cara yang spektakuler.
Lennart Karl dan Luis Diaz kemudian mencetak gol di akhir pertandingan, membawa Bayern meraih kemenangan 4-1 pada malam itu dan kemenangan agregat 10-2. Selanjutnya, pasukan Vincent Kompany akan menghadapi Real Madrid di babak perempat final, tim yang baru saja menyingkirkan Manchester City.
Salah mencetak rekor dalam laga di Anfield
Di Anfield, Salah memastikan dirinya tak ketinggalan dari sorotan, mencetak gol ke-50-nya dengan tendangan spektakuler khasnya saat melawan Galatasaray. Pada menit ke-61, saat Liverpool unggul 4-1 secara agregat, "Raja Mesir" itu mengambil inisiatif sendiri. Menerima bola di tepi kotak penalti, Salah langsung menerobos pertahanan Turki yang mundur. Dengan gerakan bahu yang cepat, ia mengalihkan bola ke kaki kirinya yang menjadi andalan, mengubah sudut dengan sempurna, dan melepaskan tendangan melengkung yang luar biasa dan tak terbendung ke sudut jauh.
Itu adalah penyelesaian khas Salah dan menebus kegagalan penalti sebelumnya saat Liverpool berusaha menguasai pertandingan setelah kalah di leg pertama. Gol Salah menjadi penutup malam bagi tim Anfield, yang menang dengan agregat 4-1 dan melaju ke perempat final untuk menghadapi PSG.
Kane & Salah masuk dalam 10 besar
Setelah berhasil menembus angka 50 gol, baik Kane maupun Salah akan berusaha naik lebih tinggi lagi dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Champions. Kini mereka berada di peringkat ke-10 bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Champions, sejajar dengan Thierry Henry. Ruud van Nistelrooy, dengan 56 gol, berada di atas mereka, sementara Thomas Müller dan Erling Haaland masing-masing mengoleksi 57 gol.
