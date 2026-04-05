Dalam wawancara televisi di saluran MBC Mesir 2, Al-Soulia mengatakan bahwa ia telah melakukan negosiasi dengan Al-Ahly untuk memperpanjang kontraknya, namun ia terkejut dengan perbedaan pandangan yang signifikan. Ia menjelaskan, "Saya ingin memperpanjang kontrak untuk dua musim, sementara klub hanya bersikukuh pada satu musim saja."

Dia menambahkan bahwa Marcel Koller, pelatih saat itu, secara terbuka memberitahunya bahwa dia tidak akan menjadi pemain inti di musim berikutnya.

Dia melanjutkan: "Apa yang terjadi membuat saya marah, dan saat itu saya merasa akhir sudah dekat, dan itu bukanlah akhir yang pantas saya dapatkan."