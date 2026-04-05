Amr El-Soulia, pemain Ceramica Cleopatra saat ini, melancarkan serangan tajam terhadap manajemen Al-Ahly, mengungkap kisah menarik di balik layar mengenai kepergiannya dari Al-Ahly pada akhir musim lalu, dan menegaskan bahwa ia tidak mendapatkan penghargaan yang ia harapkan.
Diterjemahkan oleh
Video | Al-Soulia Buka Suara: Al-Ahly Tidak Menghargai Saya... dan Saya Merasa Sedih Karena Tidak Bisa Mengucapkan Selamat Tinggal kepada Para Penonton
Itu bukanlah akhir yang pantas untukku
Dalam wawancara televisi di saluran MBC Mesir 2, Al-Soulia mengatakan bahwa ia telah melakukan negosiasi dengan Al-Ahly untuk memperpanjang kontraknya, namun ia terkejut dengan perbedaan pandangan yang signifikan. Ia menjelaskan, "Saya ingin memperpanjang kontrak untuk dua musim, sementara klub hanya bersikukuh pada satu musim saja."
Dia menambahkan bahwa Marcel Koller, pelatih saat itu, secara terbuka memberitahunya bahwa dia tidak akan menjadi pemain inti di musim berikutnya.
Dia melanjutkan: "Apa yang terjadi membuat saya marah, dan saat itu saya merasa akhir sudah dekat, dan itu bukanlah akhir yang pantas saya dapatkan."
Al-Ahly tidak memperlakukan saya seperti orang lain
Al-Soulia mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara negosiasi tersebut, sambil menyoroti kurangnya penghargaan dibandingkan dengan pemain lain. Ia berkata, "Saya tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang diterima pemain-pemain sebelumnya, dan hal ini membuat saya sangat marah. Negosiasi itu sama sekali tidak berjalan dengan baik."
Dia melanjutkan: "Pada musim terakhir saya, tidak ada pejabat klub yang duduk bersama saya kecuali Mohamed Ramadan, direktur olahraga saat itu, dan hal ini sangat mengejutkan bagi saya."
Pelanggaran peraturan
Kemarahan mantan pemain Al-Ahly itu tidak berhenti sampai di situ saja; ia justru menuduh klub tersebut melanggar peraturan internalnya, dengan mengatakan: "Al-Ahly menolak menghapus klausul pembagian royalti dalam kontrak saya, padahal peraturan tersebut menetapkan bahwa klausul tersebut tidak berlaku bagi pemain yang telah tampil dalam lebih dari 300 pertandingan."
Akhir yang mengejutkan
Al-Soulia menyebutkan bahwa akhir dari kisahnya itu terjadi secara mengejutkan setelah pergantian staf pelatih, di mana direktur olahraga Mohamed Youssef menghubunginya dan memberitahukan keputusan pelatih baru, Ribeiro, untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia Antarklub, dan akhirnya disepakati bahwa ia akan hengkang.
Luka yang parah
Dia mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: "Saya merasa sangat terluka karena cara kepergian saya. Saya berharap pengumuman itu dilakukan lebih awal agar saya bisa mendapatkan perpisahan yang layak dari para penggemar, tetapi hal itu tidak terjadi."