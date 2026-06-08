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VIDEO: Neymar tampil dengan gaya baru menjelang Piala Dunia 2026! Bintang Brasil ini tampil dengan potongan rambut baru sambil memanfaatkan teknologi NASA untuk mengatasi hambatan cedera terbarunya
Pemulihan ala era antariksa bagi bintang Selecao
Dalam upaya melawan waktu agar bisa tampil prima di panggung terbesar, Neymar memanfaatkan teknologi canggih untuk mempercepat pemulihan cedera otot di betis kanannya. Penyerang ini menjalani perawatan yang tidak konvensional, yang membedakannya dari metode rehabilitasi tradisional di lapangan latihan.
Sabtu lalu, Neymar terlihat menggunakan treadmill anti-gravitasi, sebuah peralatan yang memungkinkan pengguna untuk berjalan dan berlari tanpa dampak keras yang biasanya dirasakan pada area yang cedera. Teknologi ini dirancang untuk mengurangi beban pada tungkai bawah sambil tetap menjaga kebugaran kardiovaskular dan keterlibatan otot, sehingga memberikan peluang pemulihan terbaik bagi pemain berusia 34 tahun tersebut.
Cara kerja treadmill NASA
Mekanisme mesin ini sama menariknya dengan keefektifannya. Atlet diikat pada unit tersebut di bagian pinggang menggunakan rok tiup khusus, sehingga mesin dapat mengontrol beban berat yang diberikan pada kaki secara presisi. Hal ini memungkinkan dokter, fisioterapis, dan pelatih kebugaran untuk secara bertahap meningkatkan persentase beban tubuh seiring dengan kemajuan pemulihan pemain melalui berbagai tahap.
Meskipun terlihat futuristik, teknologi khusus ini telah menjadi andalan dalam sepak bola elit selama lebih dari satu dekade. Beberapa klub raksasa Brasil, termasuk Cruzeiro dan Flamengo, sebelumnya telah berinvestasi dalam teknologi ini untuk membantu bintang-bintang mereka kembali dari masa istirahat. Kini, tim nasional sangat mengandalkan teknologi ini untuk memastikan pemain andalan mereka siap untuk pertandingan pembuka turnamen.
Gaya Rambut Baru Neymar di Piala Dunia
Selain proses pemulihannya dari cedera, bintang Brasil ini memilih penampilan baru dengan nuansa pirang yang lebih terang dan gaya rambut yang mengingatkan pada penampilannya saat Piala Dunia 2018 di Rusia, di mana transformasi tersebut diungkap oleh penata rambut lamanya, Wagner Tenorio, di media sosial.
Potongan rambut barunya dengan cepat memicu perbincangan luas di kalangan penggemar di media sosial, dengan banyak yang membandingkannya dengan beberapa penampilan Neymar yang paling berkesan di Piala Dunia. Pemain berusia 34 tahun ini memang memiliki kebiasaan mengubah gaya rambutnya menjelang turnamen besar.
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Ancelotti mendukung kembalinya Neymar yang tepat waktu
Pelatih kepala Brasil, Carlo Ancelotti, tetap optimis bahwa bintang andalan mereka, Neymar, yang sedang cedera, akan pulih dari cedera betisnya tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa bintang Santos tersebut menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam latihan individu dan akan menjalani pemeriksaan medis yang menentukan pada hari Senin sebelum kemungkinan bergabung kembali dalam latihan bersama tim penuh pekan depan.
Brasil tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Skotlandia, dan Haiti. Brasil adalah negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan lima gelar juara.