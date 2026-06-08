VIDEO: Neymar tampil dengan gaya baru menjelang Piala Dunia 2026! Bintang Brasil ini tampil dengan potongan rambut baru sambil memanfaatkan teknologi NASA untuk mengatasi hambatan cedera terbarunya

Dalam upaya melawan waktu agar bisa tampil prima di panggung terbesar, Neymar memanfaatkan teknologi canggih untuk mempercepat pemulihan cedera otot di betis kanannya. Penyerang ini menjalani perawatan yang tidak konvensional, yang membedakannya dari metode rehabilitasi tradisional di lapangan latihan.

Sabtu lalu, Neymar terlihat menggunakan treadmill anti-gravitasi, sebuah peralatan yang memungkinkan pengguna untuk berjalan dan berlari tanpa dampak keras yang biasanya dirasakan pada area yang cedera. Teknologi ini dirancang untuk mengurangi beban pada tungkai bawah sambil tetap menjaga kebugaran kardiovaskular dan keterlibatan otot, sehingga memberikan peluang pemulihan terbaik bagi pemain berusia 34 tahun tersebut.