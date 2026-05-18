VIDEO: Neymar meneteskan air mata saat lagu kebangsaan Brasil dikumandangkan menjelang pertandingan Santos, di tengah kabar yang akan segera diumumkan terkait Piala Dunia

Suasana di Vila Belmiro begitu sarat makna saat Neymar berdiri di atas rumput suci klub tempat perjalanannya dimulai. Sambil menggendong putrinya saat lagu kebangsaan bergema di seluruh stadion, pemain berusia 34 tahun itu tampak sangat terharu, menyeka air matanya saat menyadari kenyataan yang dihadapinya. Bagi seorang pemain yang selalu menjadi sorotan, ini adalah momen langka yang memperlihatkan beban pribadi di balik kembalinya ia ke dunia profesional.

Pertandingan hari Minggu melawan Coritiba menjadi audisi terakhir bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil sebelum Carlo Ancelotti mengumumkan skuad final Piala Dunia 2026, meskipun ia tak berdaya mencegah Santos kalah 3-0. Dengan Selecao yang menatap ke depan menuju turnamen yang akan digelar di Amerika Utara, rekaman ritual pra-pertandingan Neymar yang penuh emosi telah menjadi viral, menyoroti tekanan dan keinginan yang luar biasa terkait dengan mewakili juara dunia lima kali itu di panggung global untuk terakhir kalinya.