Santos v Coritiba - Brasileirao 2026
VIDEO: Neymar meneteskan air mata saat lagu kebangsaan Brasil dikumandangkan menjelang pertandingan Santos, di tengah kabar yang akan segera diumumkan terkait Piala Dunia

Neymar tak mampu menahan emosinya pada Minggu lalu saat ia meneteskan air mata saat lagu kebangsaan Brasil dikumandangkan menjelang laga Serie A antara Santos dan Coritiba. Dengan pengumuman skuad Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada Senin, penyerang legendaris tersebut tampaknya sangat menyadari betapa pentingnya keputusan terkait kemungkinan masuknya dirinya ke dalam skuad tersebut.

    Suasana di Vila Belmiro begitu sarat makna saat Neymar berdiri di atas rumput suci klub tempat perjalanannya dimulai. Sambil menggendong putrinya saat lagu kebangsaan bergema di seluruh stadion, pemain berusia 34 tahun itu tampak sangat terharu, menyeka air matanya saat menyadari kenyataan yang dihadapinya. Bagi seorang pemain yang selalu menjadi sorotan, ini adalah momen langka yang memperlihatkan beban pribadi di balik kembalinya ia ke dunia profesional.

    Pertandingan hari Minggu melawan Coritiba menjadi audisi terakhir bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil sebelum Carlo Ancelotti mengumumkan skuad final Piala Dunia 2026, meskipun ia tak berdaya mencegah Santos kalah 3-0. Dengan Selecao yang menatap ke depan menuju turnamen yang akan digelar di Amerika Utara, rekaman ritual pra-pertandingan Neymar yang penuh emosi telah menjadi viral, menyoroti tekanan dan keinginan yang luar biasa terkait dengan mewakili juara dunia lima kali itu di panggung global untuk terakhir kalinya.

    Perjalanan Neymar menuju momen ini dipenuhi dengan rintangan fisik dan profesional. Cedera robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) yang parah yang dialaminya saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Uruguay pada Oktober 2023 membuatnya absen selama sebagian besar kariernya. Masa baktinya bersama Al Hilal di Liga Pro Arab Saudi kemudian gagal memberinya ritme yang dibutuhkannya, sehingga banyak yang bertanya-tanya apakah hari-harinya di level elit sepak bola internasional sudah benar-benar berakhir.

    Namun, kembalinya dia ke Santos pada awal 2025 ternyata jadi pemicu kebangkitan kariernya, meski masalah cedera masih terus berlanjut. Sejak kembali bugar sepenuhnya pada Februari, dia berhasil menemukan kembali performa terbaiknya, mengubah narasi dari kemunduran menjadi ketangguhan. Penampilannya di Brasil telah membuatnya kembali menjadi bahan pembicaraan di tim nasional pada waktu yang tepat bagi Ancelotti.

    Neymar masuk dalam daftar awal skuad Brasil yang terdiri dari 55 pemain pekan lalu, namun seleksi ke dalam skuad final beranggotakan 26 pemain tetap menjadi rintangan terakhir bagi mantan bintang Barcelona tersebut. Pengumuman resmi pada hari Senin akan menentukan apakah karier legendaris Neymar akan mencakup penampilan keempatnya di Piala Dunia. Catatan statistiknya tak tertandingi; dengan 79 gol dalam 128 penampilan, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya, setelah melampaui legenda Pele pada tahun 2023. Pengalamannya di turnamen 2014, 2018, dan 2022 memberikan tingkat kepemimpinan veteran yang mungkin sulit untuk dilewatkan oleh Ancelotti.