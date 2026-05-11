VIDEO: Neymar mencetak gol solo yang luar biasa untuk Santos saat bintang Brasil itu memperkuat upayanya untuk masuk skuad Piala Dunia 2026

Pemain nomor 10 legendaris itu membuktikan bahwa ia masih memiliki daya tarik bintang untuk menentukan hasil pertandingan di Serie A Brasil. Dalam suasana yang sangat menegangkan bagi Santos, Neymar menampilkan permainan yang memukau dalam hal penyelesaian akhir yang tajam dan kemampuan mengatur serangan, sehingga membantu mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan yang mengkhawatirkan bagi klub tersebut.

Gol pembukanya, yang tercipta pada masa tambahan waktu babak pertama, merupakan penampilan klasik dari gaya khasnya. Memulai serangan dari sayap kiri, Neymar menusuk ke dalam, melakukan umpan satu-dua yang apik dengan rekan setimnya, dan dengan mudah mengarahkan bola melewati kiper ke sudut jauh gawang. Gol tersebut mengingatkan semua orang mengapa ia tetap menjadi tokoh sentral dalam budaya sepak bola Brasil.