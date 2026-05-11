Goal.com
LiveTiket
Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Neymar mencetak gol solo yang luar biasa untuk Santos saat bintang Brasil itu memperkuat upayanya untuk masuk skuad Piala Dunia 2026

Neymar
Santos FC
World Cup
Brazil
Santos FC vs Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino
Serie A

Neymar Jr. sekali lagi membuktikan bahwa Vila Belmiro adalah kandang kandangnya sendiri dengan membawa Santos meraih kemenangan 2-0 atas Red Bull Bragantino. Dalam penampilan gemilangnya, pemain bernomor punggung 10 ini tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mengambil langkah penting untuk mengamankan posisinya dalam daftar akhir pemain yang dipanggil ke tim nasional Brasil untuk Piala Dunia 2026.

  • Neymar tampil gemilang dalam kemenangan yang sangat dibutuhkan Santos

    Pemain nomor 10 legendaris itu membuktikan bahwa ia masih memiliki daya tarik bintang untuk menentukan hasil pertandingan di Serie A Brasil. Dalam suasana yang sangat menegangkan bagi Santos, Neymar menampilkan permainan yang memukau dalam hal penyelesaian akhir yang tajam dan kemampuan mengatur serangan, sehingga membantu mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan yang mengkhawatirkan bagi klub tersebut.

    Gol pembukanya, yang tercipta pada masa tambahan waktu babak pertama, merupakan penampilan klasik dari gaya khasnya. Memulai serangan dari sayap kiri, Neymar menusuk ke dalam, melakukan umpan satu-dua yang apik dengan rekan setimnya, dan dengan mudah mengarahkan bola melewati kiper ke sudut jauh gawang. Gol tersebut mengingatkan semua orang mengapa ia tetap menjadi tokoh sentral dalam budaya sepak bola Brasil.

    • Iklan

  • Tonton klipnya



  • Peran kunci dalam gol kedua

    Pengaruh Neymar tidak hanya terbatas pada kemampuannya mencetak gol. Pada menit ke-75, ia menjadi arsitek gol yang memastikan kemenangan timnya atas Bragantino. Saat mengambil tendangan bebas, ia menjalankan skema tendangan bebas yang cerdik yang akhirnya mengarah ke Adonis Frias, yang menyelesaikannya dengan tegas untuk mengubah skor menjadi 2-0.

    Penampilan Neymar menjadi katalisator bagi hasil kolektif yang sangat dibutuhkan. Ia mencatatkan tiga tembakan ke gawang, satu umpan kunci, tujuh kali membawa bola ke depan, dan enam kali memenangkan duel di lapangan dalam penampilan penuh aksi sebelum digantikan oleh Gabriel Barbosa pada menit ke-82.

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    Tepuk tangan meriah untuk sang idola

    Malam itu ditutup dengan momen haru antara sang pemain dan para pendukung. Saat Neymar diganti, seluruh penonton di stadion berdiri. Sambutan meriah tersebut merupakan pesan dukungan yang jelas bagi pemain berusia 34 tahun itu saat ia berusaha masuk ke skuad tim nasional untuk Piala Dunia 2026. Dengan tiga poin yang telah diamankan, Santos kini mengalihkan perhatian mereka ke jadwal yang padat, termasuk dua pertandingan berturut-turut melawan Coritiba dan laga antarbenua melawan San Lorenzo.