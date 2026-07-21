VIDEO: Neymar mencetak gol! Bintang Brasil itu sudah kembali berlatih bersama Santos setelah Piala Dunia yang mengecewakan dan diwarnai pertanyaan seputar cedera

Setelah musim panas yang sangat mengecewakan, Neymar secara resmi kembali beraktivitas bersama klubnya. Penyerang tersebut mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya, yang memperlihatkannya terlibat penuh dalam sesi latihan Santos. Dalam rekaman tersebut, Neymar tampak bersemangat, ikut serta dalam latihan taktik, melewati para pemain bertahan, dan mencetak gol dengan sentuhan akhir khasnya.

Klub jelas menyambut kembalinya dia dengan hangat, berharap dia dapat mengalihkan rasa frustrasinya belakangan ini menjadi kesuksesan di kancah domestik. Kembalinya dia yang cepat ini memberikan dorongan signifikan bagi Santos, yang mengandalkan penyerang tersebut untuk memimpin lini depan mereka dan menjaga kebugaran fisiknya setelah periode yang penuh gejolak di kancah internasional.



