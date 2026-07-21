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VIDEO: Neymar mencetak gol! Bintang Brasil itu sudah kembali berlatih bersama Santos setelah Piala Dunia yang mengecewakan dan diwarnai pertanyaan seputar cedera
Santos menyambut kembalinya Neymar ke sesi latihan
Setelah musim panas yang sangat mengecewakan, Neymar secara resmi kembali beraktivitas bersama klubnya. Penyerang tersebut mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya, yang memperlihatkannya terlibat penuh dalam sesi latihan Santos. Dalam rekaman tersebut, Neymar tampak bersemangat, ikut serta dalam latihan taktik, melewati para pemain bertahan, dan mencetak gol dengan sentuhan akhir khasnya.
Klub jelas menyambut kembalinya dia dengan hangat, berharap dia dapat mengalihkan rasa frustrasinya belakangan ini menjadi kesuksesan di kancah domestik. Kembalinya dia yang cepat ini memberikan dorongan signifikan bagi Santos, yang mengandalkan penyerang tersebut untuk memimpin lini depan mereka dan menjaga kebugaran fisiknya setelah periode yang penuh gejolak di kancah internasional.
- Getty Images
Kekecewaan di Piala Dunia dan pensiun
Rekaman latihan yang positif itu sangat kontras dengan air mata yang ditumpahkan Neymar baru-baru ini. Ia mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional setelah kekalahan mengejutkan 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia.
Neymar mencetak gol penalti di menit-menit akhir dalam pertandingan tersebut, yang menandai gol ke-80-nya dalam 130 penampilan bersama Brasil dan mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Brasil. Namun, tersingkirnya Brasil di babak awal terlalu berat untuk ditanggung. Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Neymar menegaskan keputusannya dengan pernyataan yang menyentuh: "Saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha. Semuanya dimulai di sini, di MetLife Stadium, dan berakhir di sini. Sekarang semuanya sudah berakhir."
Persaingan domestik dan pertandingan-pertandingan penting
Santos sangat membutuhkan pemain andalannya saat mereka menjalani musim liga domestik yang penuh tantangan. Saat ini, mereka berada di peringkat ke-15 Campeonato Brasileiro Série A, setelah hanya mengumpulkan 21 poin dari 19 pertandingan. Klub ini akan menghadapi jadwal yang padat, dimulai dengan lawatan ke Venezuela untuk menghadapi Universidad Central de Venezuela di babak penyisihan Copa Sudamericana.
Setelah itu, Santos akan menjamu Chapecoense yang berada di posisi terbawah klasemen liga pada hari Sabtu. Pertandingan domestik berikutnya melawan Sao Paulo, yang semula dijadwalkan pada Rabu depan, akan ditunda, sehingga tim dapat sepenuhnya fokus pada leg kedua melawan Universidad Central de Venezuela.
- Reprodução/CBF
Perhatian kini beralih ke pemulihan ekonomi dalam negeri
Setelah karier internasionalnya berakhir, Neymar kini harus sepenuhnya fokus untuk menyelamatkan musim Santos. Penyerang ini akan berusaha melupakan masalah fisik yang terus menghantuinya sambil mempersiapkan diri menghadapi sejumlah pertandingan krusial yang akan datang. Jika rekaman latihan terbaru dapat dijadikan acuan, Neymar sangat termotivasi untuk memberikan kontribusi besar dan mengangkat posisi timnya di klasemen liga.
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