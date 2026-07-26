Neymar membuktikan bahwa ia masih memiliki sentuhan emas, dengan mencetak kedua gol untuk Santos dalam laga imbang 2-2 di Serie A Brasil melawan Chapecoense pada Sabtu lalu. Penyerang berusia 34 tahun ini, yang baru-baru ini menjalani program rehabilitasi yang berfokus pada kebugaran setelah Piala Dunia yang diwarnai cedera bersama timnas Brasil, tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan sentuhan saat memimpin serangan Santos. Gol pertamanya menentukan jalannya pertandingan sore itu, namun justru selebrasinya yang menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola, karena ia membuat gestur yang merujuk pada permainan poker, sekaligus menyindir mereka yang meragukan profesionalismenya.
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VIDEO: Neymar mencetak dua gol untuk Santos! Bintang Brasil itu kembali mencetak gol setelah Piala Dunia yang diwarnai cedera - dengan selebrasi bermain kartu yang seolah-olah menyindir para pengkritiknya
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Pihak manajemen Santos membela pemain andalan mereka
Kontroversi ini pertama kali meletus ketika beredar foto-foto Neymar yang sedang berkompetisi di turnamen poker BSOP Winter di São Paulo. Sementara rekan-rekan setimnya sedang bertandang ke Venezuela untuk menjalani pertandingan play-off Copa Sudamericana yang menantang melawan Universidad Central, Neymar justru terlihat di meja poker, yang langsung memicu reaksi keras dari sebagian pendukung dan media lokal. Terlepas dari keributan tersebut, Santos berhasil meraih kemenangan meyakinkan 4-1 dalam laga kontinental itu tanpa kehadiran bintang andalan mereka.
Di tengah tekanan eksternal yang semakin meningkat, Santos dengan cepat mengklarifikasi bahwa pemain bintang mereka itu tidak melewatkan perjalanan ke Venezuela atas kemauannya sendiri. Pelatih Cuca menjelaskan bahwa keputusan untuk meninggalkan Neymar di Sao Paulo adalah keputusan taktis, yang dirancang untuk memprioritaskan kebugaran jangka panjangnya daripada jadwal perjalanan yang melelahkan. Cuca menekankan bahwa Neymar telah berpartisipasi dalam semua sesi latihan yang diwajibkan sebelum menghadiri turnamen tersebut dan secara resmi sedang menjalani hari libur yang telah dijadwalkan ketika ia terlihat sedang bermain kartu.
- Getty Images Sport
Perasaan campur aduk dalam kembalinya yang dramatis
Pertandingan tersebut menandai kembalinya sang penyerang ke dunia sepak bola klub secara resmi setelah perjalanannya bersama Brasil di Piala Dunia, dan meskipun gerakannya tampak tajam, disiplinnya tetap menjadi bahan perbincangan. Di tengah panasnya babak kedua, Neymar mendapat kartu kuning akibat tekel terlambat, yang menjadi kartu kuning ketiganya di musim liga Brasil saat ini. Kartu kuning ini memiliki dampak yang signifikan, karena berarti sang bintang akan diskors untuk laga mendatang melawan Athletico-PR pada 9 Agustus, yang sekali lagi membuat susunan pemain inti Santos kehilangan motor kreativitas utamanya.
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