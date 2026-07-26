VIDEO: Neymar mencetak dua gol untuk Santos! Bintang Brasil itu kembali mencetak gol setelah Piala Dunia yang diwarnai cedera - dengan selebrasi bermain kartu yang seolah-olah menyindir para pengkritiknya

Kontroversi ini pertama kali meletus ketika beredar foto-foto Neymar yang sedang berkompetisi di turnamen poker BSOP Winter di São Paulo. Sementara rekan-rekan setimnya sedang bertandang ke Venezuela untuk menjalani pertandingan play-off Copa Sudamericana yang menantang melawan Universidad Central, Neymar justru terlihat di meja poker, yang langsung memicu reaksi keras dari sebagian pendukung dan media lokal. Terlepas dari keributan tersebut, Santos berhasil meraih kemenangan meyakinkan 4-1 dalam laga kontinental itu tanpa kehadiran bintang andalan mereka.

Di tengah tekanan eksternal yang semakin meningkat, Santos dengan cepat mengklarifikasi bahwa pemain bintang mereka itu tidak melewatkan perjalanan ke Venezuela atas kemauannya sendiri. Pelatih Cuca menjelaskan bahwa keputusan untuk meninggalkan Neymar di Sao Paulo adalah keputusan taktis, yang dirancang untuk memprioritaskan kebugaran jangka panjangnya daripada jadwal perjalanan yang melelahkan. Cuca menekankan bahwa Neymar telah berpartisipasi dalam semua sesi latihan yang diwajibkan sebelum menghadiri turnamen tersebut dan secara resmi sedang menjalani hari libur yang telah dijadwalkan ketika ia terlihat sedang bermain kartu.