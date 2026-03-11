Getty/GOAL
VIDEO: Neymar diabaikan saat bintang Chelsea, Estevao, menobatkan pemain Brasil favoritnya sepanjang masa
Permainan legenda yang seru dan cepat!
Bintang masa depan Estevao dihadapkan pada pilihan sulit saat harus memilih di antara ikon-ikon sepak bola Brasil terhebat dalam wawancara dengan GOAL di London Football Awards, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Willow Foundation. Permainan bergaya bracket memaksa lulusan akademi Palmeiras ini untuk segera membuat keputusan sulit, di mana ia secara mencolok memilih Neymar daripada Ronaldinho dan lebih memilih Ronaldo Nazario daripada Rivaldo, sehingga membentuk lineup semifinal yang menarik.
Di sisi lain undian historis, keputusan-keputusan tersebut memiliki bobot yang sama bagi penyerang yang sangat diunggulkan. Ia dengan percaya diri memilih Pele untuk melaju melewati Romario, sebelum memilih sayap ikonik Garrincha daripada Kaka, sehingga menyiapkan panggung yang sempurna untuk pertarungan empat besar yang spektakuler antara talenta-talenta generasi terbaik negara tersebut.
Menobatkan raja yang paling agung
Saat babak penyisihan yang mendebarkan mencapai puncaknya, Estevao dihadapkan pada perbandingan modern terberatnya hingga saat ini, dan pada akhirnya memilih Neymar daripada Ronaldo untuk melaju ke final. Di sisi lain, pilihannya di babak semifinal di sisi yang berlawanan sangat cepat, karena ia dengan tegas memilih Pele daripada mantan rekan setimnya di tim nasional, Garrincha, tanpa ragu-ragu.
Ketika dihadapkan pada keputusan akhir antara pahlawan pribadinya dan legenda Santos, remaja itu dengan hormat menyingkirkan biasnya. Ia menobatkan Pele sebagai yang terhebat, mengakui warisan historis yang tak tertandingi dari ikon yang telah tiada, terutama pencapaiannya yang tak tertandingi sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola yang memenangkan tiga Piala Dunia.
Dampak Chelsea dan Harapan Piala Dunia
Selain aktif dalam debat di media sosial, pemain berusia 18 tahun ini telah menunjukkan performa impresif di Chelsea, mencetak tujuh gol dan tiga assist dalam 32 penampilan di semua kompetisi. Sayangnya, momentum impresifnya terhenti akibat cedera otot paha yang dialaminya bulan lalu, yang diperkirakan akan membuatnya absen hingga akhir Maret.
Meskipun absen dalam empat pertandingan krusial, winger dinamis ini tetap sangat optimis tentang prospeknya untuk turnamen global mendatang. Setelah melakukan debut seniornya bersama Brasil pada September 2024 di bawah asuhan Dorival Junior, ia telah mengumpulkan 11 caps dan mencetak lima gol internasional, menjadikannya kandidat kuat untuk masuk dalam skuad final musim panas ini.
Ancelotti memantau kondisi kebugaran bintang senior.
Sementara itu, pria yang hampir kalah dalam pertandingan bracket Estevao sedang berjuang untuk mencapai Piala Dunia 2026. Neymar telah diberikan kesempatan emas setelah masuk dalam skuad awal yang luas yangdisusun oleh manajer Carlo Ancelotti untuk pertandingan persahabatan internasional melawan Prancis dan Kroasia pada akhir Maret.
Penyerang berusia 34 tahun ini menghadapi tekanan besar untuk membuktikan ketajamannya di lapangan kepada pelatih Italia dan direksi CBF. Kini, ia hanya memiliki satu pertandingan domestik melawan Corinthians yang tersisa untuk meyakinkan Ancelotti bahwa ia layak mendapatkan tempat yang diidamkan di skuad timnas.
