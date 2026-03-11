VIDEO: Neymar diabaikan saat bintang Chelsea, Estevao, menobatkan pemain Brasil favoritnya sepanjang masa

Bintang masa depan Estevao dihadapkan pada pilihan sulit saat harus memilih di antara ikon-ikon sepak bola Brasil terhebat dalam wawancara dengan GOAL di London Football Awards, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Willow Foundation. Permainan bergaya bracket memaksa lulusan akademi Palmeiras ini untuk segera membuat keputusan sulit, di mana ia secara mencolok memilih Neymar daripada Ronaldinho dan lebih memilih Ronaldo Nazario daripada Rivaldo, sehingga membentuk lineup semifinal yang menarik.

Di sisi lain undian historis, keputusan-keputusan tersebut memiliki bobot yang sama bagi penyerang yang sangat diunggulkan. Ia dengan percaya diri memilih Pele untuk melaju melewati Romario, sebelum memilih sayap ikonik Garrincha daripada Kaka, sehingga menyiapkan panggung yang sempurna untuk pertarungan empat besar yang spektakuler antara talenta-talenta generasi terbaik negara tersebut.