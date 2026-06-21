VIDEO: Neymar dalam sesi latihan! Bintang Brasil itu telah pulih dari cedera dan berharap bisa tampil perdana di Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia

Neymar terlihat kembali berlatih dengan bola pada Sabtu ini di New Jersey, mempercepat proses rehabilitasinya saat Brasil bersiap menghadapi rintangan terakhir di babak penyisihan grup. Pemain kunci Santos ini absen pada awal turnamen, namun rekaman dirinya melakukan latihan bola di lapangan telah membangkitkan harapan di kalangan pendukung Selecao bahwa pemain bernomor punggung 10 mereka akhirnya siap unjuk gigi di tanah Amerika Utara.

Sementara sebagian besar skuad mengikuti sesi pemulihan di dalam ruangan di pusat latihan Columbia Park setelah penampilan mereka baru-baru ini, Neymar hanya ditemani oleh bek sayap Alex Sandro di lapangan. Penyerang ini telah berjuang melawan cedera betis tingkat dua yang awalnya diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan dua hingga tiga minggu, namun kemajuannya telah membuka jalan bagi kembalinya dia ke skuad lebih cepat dari yang diharapkan.