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VIDEO: Neymar dalam sesi latihan! Bintang Brasil itu telah pulih dari cedera dan berharap bisa tampil perdana di Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia
Neymar mempercepat proses pemulihannya di New Jersey
Neymar terlihat kembali berlatih dengan bola pada Sabtu ini di New Jersey, mempercepat proses rehabilitasinya saat Brasil bersiap menghadapi rintangan terakhir di babak penyisihan grup. Pemain kunci Santos ini absen pada awal turnamen, namun rekaman dirinya melakukan latihan bola di lapangan telah membangkitkan harapan di kalangan pendukung Selecao bahwa pemain bernomor punggung 10 mereka akhirnya siap unjuk gigi di tanah Amerika Utara.
Sementara sebagian besar skuad mengikuti sesi pemulihan di dalam ruangan di pusat latihan Columbia Park setelah penampilan mereka baru-baru ini, Neymar hanya ditemani oleh bek sayap Alex Sandro di lapangan. Penyerang ini telah berjuang melawan cedera betis tingkat dua yang awalnya diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan dua hingga tiga minggu, namun kemajuannya telah membuka jalan bagi kembalinya dia ke skuad lebih cepat dari yang diharapkan.
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Ancelotti mengonfirmasi tanggal kembalinya
Setelah kemenangan Brasil atas Haiti, manajer Carlo Ancelotti memberikan kabar terbaru yang ditunggu-tunggu para penggemar. Pelatih asal Italia ini memang bersikap hati-hati terhadap bintang utamanya, namun ia menegaskan bahwa proses adaptasi sang pemain kini telah memasuki tahap akhir. Rencananya, pemain berusia 34 tahun itu akan meningkatkan kebugarannya secara individu sebelum bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam sesi latihan taktis penuh pada awal pekan ini.
Ancelotti mengatakan: "Neymar akan berlatih besok secara individu, dan pada hari Senin bersama seluruh tim. Dia akan siap untuk pertandingan melawan Skotlandia." Berita ini menjadi dorongan taktis yang besar bagi Selecao, yang sejauh ini telah melewati babak penyisihan grup tanpa pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka.
- Getty Images Sport
Membangun momentum menjelang babak gugur
Meskipun masih ada kekhawatiran terkait cedera, suasana di kubu Brasil tetap bersemangat setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Haiti, di mana Matheus Cunha dan Vinicius Junior mencetak gol. Kemenangan tersebut membantu juara lima kali itu menemukan ritme permainan mereka setelah hasil imbang yang kurang meyakinkan pada laga pembuka melawan Maroko. Dengan empat poin di kantong, menghindari kekalahan melawan Skotlandia seharusnya cukup untuk memastikan lolos ke babak gugur.
Kehadiran Neymar di ruang ganti dan di lapangan latihan memberikan dorongan psikologis bagi skuad yang bertekad mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar juara dunia keenam. Kecuali ada kendala mendadak dalam sesi latihan, penyerang veteran ini dijadwalkan kembali ke Miami pada Rabu ini, sehingga memberikan Ancelotti daya serang yang dibutuhkan untuk melewati rintangan terakhir di Grup C dan melaju ke babak 32 besar dengan barisan depan yang lengkap.