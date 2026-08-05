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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Neymar berjoget picu suasana KACAU saat bintang Santos mengejek rival usai kemenangan di Copa do Brasil

Neymar
Santos FC
Remo
Remo vs Santos FC
Cup
Serie A

Neymar menjadi pusat konfrontasi panas setelah kemenangan tipis Santos atas Remo di Copa do Brasil. Bintang Brasil itu terekam menari dan mengejek dalam adu mulut sengit dengan ofisial serta staf lawan di lorong stadion setelah memastikan tempat di perempat final.

  • Kekacauan pecah di lorong Belem

    Santos memastikan tempat mereka di perempat final Copa do Brasil berkat kemenangan tipis 1-0 atas Remo, tetapi pertandingan itu dengan cepat dibayangi insiden buruk saat peluit akhir berbunyi. Neymar, yang menjadi sasaran ejekan suporter tuan rumah sepanjang laga di Mangueirão, merespons cemoohan yang terus-menerus dengan mengirim ciuman ke arah penonton saat berjalan menuju ruang ganti.

    Ikon Brasil itu, yang baru-baru ini mengumumkan pensiun dari tim nasional, kemudian terlihat menari secara provokatif dan berteriak, "Tersingkir! Tersingkir!" kepada ofisial dan pendukung Remo di mixed zone, yang semakin memanaskan suasana yang memang sudah tegang. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suporter Remo membalas dengan gestur cabul dan luapan agresif, dan hanya pagar pengaman yang mencegah terjadinya bentrokan fisik antara kedua kubu.

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  • Presiden Remo melancarkan serangan pedas

    Dampak dari insiden itu langsung terasa dan bersifat personal, dengan presiden Remo Antonio Carlos Teixeira berbicara blak-blakan dalam penilaiannya setelah pertandingan terhadap perilaku bintang Santos tersebut. Berbicara kepada O Fluxo, petinggi klub itu mengungkapkan rasa jijiknya atas tindakan sang veteran, serta menyatakan bahwa Neymar adalah panutan yang buruk bagi generasi muda suporter yang mengidolakannya.

    Teixeira berkata: "Bajingan Neymar itu, yang diidolakan banyak anak-anak, melakukan tingkahnya di sini lalu datang untuk memprovokasi kami. Kami bersalah karena mengidolakan sekumpulan bajingan seperti orang itu."

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    Dampak di lapangan

    Terlepas dari kericuhan pascalaga, Neymar memainkan peran penting dalam kemenangan Santos. Setelah leg pertama di Vila Belmiro berakhir imbang, laga leg kedua juga tetap buntu hingga turun minum. Masuk menggantikan Gabriel Bontempo pada babak pertama, mantan bintang Paris Saint-Germain dan Barcelona itu memberikan percikan yang sangat dibutuhkan tim tamu. Ia menunjukkan kelasnya yang masih bertahan dengan menerobos ke kotak penalti untuk memberi assist kepada sesama pemain pengganti, Rony, yang menyelesaikan peluang untuk menenggelamkan mantan klubnya.

    Kemenangan ini memastikan perburuan trofi Santos terus berlanjut, sekaligus mengamankan pemasukan finansial yang signifikan usai mencapai babak delapan besar. Namun, dampak disipliner dari keributan di terowongan masih harus dilihat, dengan otoritas sepakbola Brasil kemungkinan akan meninjau laporan mengenai provokasi tersebut. Drama terbaru ini juga terjadi tepat ketika Neymar kembali memunculkan keraguan soal karier bermainnya. Dengan mengakui bahwa ia tidak tahu "berapa lama saya akan terus bermain", sang penyerang menjelaskan bahwa ia berencana menghormati kontraknya hingga Desember sebelum memutuskan masa depannya.

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