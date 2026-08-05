Santos memastikan tempat mereka di perempat final Copa do Brasil berkat kemenangan tipis 1-0 atas Remo, tetapi pertandingan itu dengan cepat dibayangi insiden buruk saat peluit akhir berbunyi. Neymar, yang menjadi sasaran ejekan suporter tuan rumah sepanjang laga di Mangueirão, merespons cemoohan yang terus-menerus dengan mengirim ciuman ke arah penonton saat berjalan menuju ruang ganti.

Ikon Brasil itu, yang baru-baru ini mengumumkan pensiun dari tim nasional, kemudian terlihat menari secara provokatif dan berteriak, "Tersingkir! Tersingkir!" kepada ofisial dan pendukung Remo di mixed zone, yang semakin memanaskan suasana yang memang sudah tegang. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suporter Remo membalas dengan gestur cabul dan luapan agresif, dan hanya pagar pengaman yang mencegah terjadinya bentrokan fisik antara kedua kubu.