VIDEO: Neymar berbagi momen haru saat mendapat panggilan timnas Brasil untuk Piala Dunia bersama pasangannya, Bruna Biancardi
Kembalinya Neymar yang penuh emosi
Neymar tak bisa menahan haru setelah pelatih Brasil Carlo Ancelotti memastikan namanya masuk dalam skuad beranggotakan 26 pemain. Melalui Instagram, pemain berusia 34 tahun itu mengunggah video mengharukan yang memperlihatkan dirinya menangis bersama Biancardi dan rombongannya saat pengumuman seleksi tersebut.
Dia memberi keterangan pada postingan tersebut: "Visi saya tentang salah satu hari paling emosional dan membahagiakan dalam hidup saya sudah ada di saluran YouTube DAN TERIMA KASIH, BRAZIL". Pemilihannya ini terjadi setelah pemulihan yang melelahkan dari cedera ACL yang dideritanya pada Oktober 2023. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil, yang telah mencetak 79 gol dalam 128 penampilan internasional, secara luar biasa telah membuktikan kesiapannya untuk tampil di Piala Dunia untuk keempat kalinya.
Ancelotti membela penyerang senior
Ancelotti mendapat sorotan karena memilih Neymar daripada para penyerang yang sedang dalam performa terbaik, namun manajer asal Italia itu dengan tegas membela keputusannya dalam konferensi pers di Rio de Janeiro. "Kondisi fisiknya sudah membaik," jelas Ancelotti, seperti dikutip ESPN. "Dia akan menjadi pemain penting di Piala Dunia ini. Dia memiliki pengalaman dalam kompetisi semacam ini, serta dukungan dari tim kami; dia bisa menciptakan suasana yang lebih baik di dalam tim. Kami memilih Neymar bukan karena kami menganggap dia akan menjadi pemain pengganti yang baik. Kami memilih Neymar karena kami yakin dia bisa membantu tim, baik itu selama satu menit, lima menit, 90 menit, atau bahkan saat mengambil tendangan penalti."
Kekecewaan bagi striker Chelsea
Meskipun sorotan media tertuju pada bintang Santos, pengumuman skuad tersebut membawa kekecewaan mendalam bagi João Pedro. Pemain berusia 24 tahun itu menjalani musim yang gemilang, mencetak 15 gol dan lima assist di Liga Premier, serta mencatatkan kontribusi gol sebanyak 25 kali di semua kompetisi. Meskipun demikian, Pedro mengungkapkan kekecewaannya di media sosial: "Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Sayangnya, mimpi mewakili negara saya di Piala Dunia tidak bisa terwujud, tetapi saya tetap tenang dan fokus, seperti yang selalu saya upayakan. Kegembiraan dan kekecewaan adalah bagian dari sepak bola. Mulai sekarang, saya mengucapkan semoga sukses kepada semua orang yang berada di sana."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Brasil?
Brasil kini akan mengalihkan fokus bersama ke partisipasi mereka di Piala Dunia mendatang di Amerika Utara. Sebelum memulai perjalanan fase grup melawan Maroko di New Jersey pada 13 Juni, tim nasional telah menjadwalkan dua laga persahabatan penting melawan Panama dan Mesir untuk menyempurnakan persiapan taktis mereka.