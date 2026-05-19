VIDEO: Neymar berbagi momen haru saat mendapat panggilan timnas Brasil untuk Piala Dunia bersama pasangannya, Bruna Biancardi

Neymar tak bisa menahan haru setelah pelatih Brasil Carlo Ancelotti memastikan namanya masuk dalam skuad beranggotakan 26 pemain. Melalui Instagram, pemain berusia 34 tahun itu mengunggah video mengharukan yang memperlihatkan dirinya menangis bersama Biancardi dan rombongannya saat pengumuman seleksi tersebut.

Dia memberi keterangan pada postingan tersebut: "Visi saya tentang salah satu hari paling emosional dan membahagiakan dalam hidup saya sudah ada di saluran YouTube DAN TERIMA KASIH, BRAZIL". Pemilihannya ini terjadi setelah pemulihan yang melelahkan dari cedera ACL yang dideritanya pada Oktober 2023. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil, yang telah mencetak 79 gol dalam 128 penampilan internasional, secara luar biasa telah membuktikan kesiapannya untuk tampil di Piala Dunia untuk keempat kalinya.



