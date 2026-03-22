AFP
VIDEO: Nahuel Molina melakukannya lagi! Bintang Atletico mencetak gol spektakuler untuk kedua kalinya berturut-turut dan mengejutkan Real Madrid
Satu lagi kejutan dari pemain Argentina itu
Terkadang, justru gol-gol tak terduga yang meninggalkan kesan paling mendalam — dan Nahuel Molina berhasil melakukannya untuk Atlético Madrid dalam derby melawan Real Madrid. Pemain peraih gelar Piala Dunia ini telah dikenal karena aksinya yang spektakuler, dan gol terbarunya melawan rival sekota itu semakin memperkaya daftar momen-momen gemilangnya.
Serangan itu dimulai saat Julian Alvarez mengoper bola kepada Molina di sayap kanan. Dengan ruang gerak yang luas, Molina tidak ragu-ragu. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, ia melepaskan tendangan keras yang melesat ke sudut kanan atas gawang, membuat Andriy Lunin di gawang Real Madrid tak berdaya.
- Getty Images Sport
Dua gol spektakuler berturut-turut dari Molina
Gol itu mengingatkan para penggemar pada gol indah jarak jauh Molina sebelumnya saat melawan Getafe — kedua golnya di La Liga kini memiliki kesamaan: kekuatan dan ketepatan yang murni. Konsistensi yang ia tunjukkan dalam mencetak gol dari jarak jauh kini menjadi senjata taktis utama bagi tim asuhan Diego Simeone.
Meskipun baru mencetak dua gol di kasta tertinggi Spanyol, keduanya merupakan gol yang luar biasa, menunjukkan bahwa Molina tidak takut mengambil risiko saat peluang muncul. Kemampuannya untuk memberikan lebar lapangan dan ancaman gol dari sisi kanan telah menjadi bagian integral dari cara Atleti beralih dari pertahanan ke serangan selama pertandingan-pertandingan penting.
- AFP
Real Madrid membalas dan memastikan kemenangan penting
Membungkam salah satu stadion paling ikonik di dunia sepak bola bukanlah hal yang mudah, tetapi tendangan Molina berhasil melakukannya saat bola melesat masuk ke sudut gawang. Keberaniannya untuk melepaskan tendangan dari jarak sejauh itu membuat barisan pertahanan Real Madrid lengah, sehingga untuk sesaat menghentikan momentum sang juara bertahan.
Namun, Atlético Madrid tidak mampu memanfaatkan momen tersebut, karena Vinícius Júnior segera membalas dengan gol ketiga yang pada akhirnya memastikan kemenangan bagi Real Madrid. Hasil ini membuat Los Blancos naik ke 69 poin, tetap tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen La Liga, Barcelona.
