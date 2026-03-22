Terkadang, justru gol-gol tak terduga yang meninggalkan kesan paling mendalam — dan Nahuel Molina berhasil melakukannya untuk Atlético Madrid dalam derby melawan Real Madrid. Pemain peraih gelar Piala Dunia ini telah dikenal karena aksinya yang spektakuler, dan gol terbarunya melawan rival sekota itu semakin memperkaya daftar momen-momen gemilangnya.

Serangan itu dimulai saat Julian Alvarez mengoper bola kepada Molina di sayap kanan. Dengan ruang gerak yang luas, Molina tidak ragu-ragu. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, ia melepaskan tendangan keras yang melesat ke sudut kanan atas gawang, membuat Andriy Lunin di gawang Real Madrid tak berdaya.