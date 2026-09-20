José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengecam wasit setelah timnya kalah dengan skor 1-2 dari tuan rumah Atletico Madrid, dalam laga puncak pekan ketujuh Liga Spanyol.

Atletico Madrid memperoleh penalti pada babak kedua, yang mereka konversi menjadi gol keunggulan, setelah kartu merah untuk Dean Huijsen, pemain Los Blancos, pada menit ke-52.

Akun Madrid Zone di situs X membagikan pernyataan pelatih asal Portugal itu dalam konferensi pers, ketika ia berkata, "Pelanggaran yang dilakukan Kang-in Lee dan Romero terhadap Valverde serta keberadaan Bellingham? Jelas bahwa kedua pelanggaran ini layak mendapatkan dua kartu merah."

Ia melanjutkan, "Seharusnya pertandingan menjadi 11 pemain melawan 9 pemain selama 50 menit, tetapi justru menjadi 11 melawan 10 yang merugikan kami."

Mourinho juga memperlihatkan tayangan rekaman kartu merah yang tidak diberikan kepada para pemain Atletico Madrid.

Mourinho menegaskan, "Saya ingin memeluk para pemain saya, karena mereka telah memberikan segalanya. Penampilan mereka di babak pertama berada di level tertinggi, kemudian keadaan menjadi sulit di babak kedua akibat kartu merah Huijsen."

Ia menyoroti, "Tuan Trujillo, wasit video (VAR), yang tidak memanggil wasit untuk meninjau kembali situasi kartu merah Kang-in Lee, memiliki kisah yang sangat aneh dengan Real Madrid."

Ia menambahkan, "Lihat saja musim lalu, di banyak pertandingan melawan Real Madrid, adapun wasit malang Ortiz, jelas ia tidak mampu menghadapi tekanan dalam pertandingan semacam ini."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora