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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Mourinho meledak-ledak terhadap wasit, Negreira tidak ada lagi, dan saya tak akan bicara soal "konspirasi"

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Barcelona
Spanyol

Saya ingin memeluk para pemain Madrid, dan saya sampaikan ucapan selamat kepada komite wasit

José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengecam wasit setelah timnya kalah dengan skor 1-2 dari tuan rumah Atletico Madrid, dalam laga puncak pekan ketujuh Liga Spanyol.

Atletico Madrid memperoleh penalti pada babak kedua, yang mereka konversi menjadi gol keunggulan, setelah kartu merah untuk Dean Huijsen, pemain Los Blancos, pada menit ke-52.

Akun Madrid Zone di situs X membagikan pernyataan pelatih asal Portugal itu dalam konferensi pers, ketika ia berkata, "Pelanggaran yang dilakukan Kang-in Lee dan Romero terhadap Valverde serta keberadaan Bellingham? Jelas bahwa kedua pelanggaran ini layak mendapatkan dua kartu merah."

Ia melanjutkan, "Seharusnya pertandingan menjadi 11 pemain melawan 9 pemain selama 50 menit, tetapi justru menjadi 11 melawan 10 yang merugikan kami."

Mourinho juga memperlihatkan tayangan rekaman kartu merah yang tidak diberikan kepada para pemain Atletico Madrid.

Mourinho menegaskan, "Saya ingin memeluk para pemain saya, karena mereka telah memberikan segalanya. Penampilan mereka di babak pertama berada di level tertinggi, kemudian keadaan menjadi sulit di babak kedua akibat kartu merah Huijsen."

Ia menyoroti, "Tuan Trujillo, wasit video (VAR), yang tidak memanggil wasit untuk meninjau kembali situasi kartu merah Kang-in Lee, memiliki kisah yang sangat aneh dengan Real Madrid."

Ia menambahkan, "Lihat saja musim lalu, di banyak pertandingan melawan Real Madrid, adapun wasit malang Ortiz, jelas ia tidak mampu menghadapi tekanan dalam pertandingan semacam ini."

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    Komite Wasit: Sungguh Malang Nasib Mereka

    Pelatih asal Portugal itu pun menyindir, "Saya ingin mengucapkan selamat kepada komite wasit yang memilih para wasit. Pertama, aneh bahwa ada kabar yang bocor beberapa pekan lalu yang menyebutkan bahwa wasit ini dipilih untuk memimpin pertandingan ini, padahal biasanya para wasit dipilih pada pekan yang sama dengan pertandingan digelar."

    Ia menambahkan, "Kemudian datang pemilihan kombinasi ini, seorang asisten wasit video yang punya kisah aneh dengan Real Madrid berkali-kali, di samping wasit lemah yang minim pengalaman, yang hanya pernah memimpin pertandingan-pertandingan kecil. Komite wasit yang malang, mereka telah melakukan kesalahan, sungguh malang mereka."

    Mourinho menjelaskan, "Dalam kondisi normal, saya tentu akan mengatakan bahwa kami tidak boleh menyerah, karena masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan, dan kita baru berada di bulan September, tetapi jelas bahwa ini bukan kondisi yang normal."

    Ia menambahkan, "Saya tidak ingin mendalami masalah ini, tetapi jelas ada hal-hal yang sangat aneh, dan amat aneh. Saya berharap saat kembali ke La Liga, saya akan menemukan keadaan yang berbeda dari saat saya meninggalkannya pada tahun 2013, tetapi sayangnya, keadaannya masih sama seperti dulu."

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    Saya tidak menyalahkan para pemain Real atas apa pun

    Ia menegaskan, "Saya hanya meminta wasit dan komite wasit untuk membiarkan kami bersaing, tidak ada yang lain. Saya tidak akan mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini sudah diatur dan merupakan konspirasi, bukan begitu? Ini hanya sebuah kesalahan, bukan?".

    Ia menekankan, "Saya tidak menyalahkan para pemain saya atas apa pun hari ini.. Mereka telah memberikan segalanya, dan saya sangat bangga kepada mereka. Mereka menunjukkan keinginan, perjuangan, dan tekad, serta terus bersaing hingga akhir".

    Ia berkata, "Jika kami diizinkan untuk bersaing, maka ya, kami masih bisa berharap memenangkan La Liga dan bersaing untuk gelar itu".

    Ia mengakhiri, "Meski kami meninggalkan pertandingan dengan perasaan kecewa akibat kekalahan, perasaan yang baik adalah mengetahui bahwa para pemain Anda telah memberikan segalanya, dan Anda tidak bisa menyalahkan mereka atas apa pun".

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    Nigeria sudah tidak ada lagi, bukan begitu?

    Sebagaimana dilansir surat kabar Sport, sejumlah pernyataan Mourinho, di mana ia berkata, "Kami ingin berada di puncak. Kami tidak menginginkan posisi kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kami ingin memiliki poin lebih banyak daripada yang kami miliki sekarang, dan itu adalah hal yang jelas."

    Ia melanjutkan, "Ada hal-hal menarik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, dan di sini di stadion ini, gol yang dianulir untuk Osasuna, penalti di San Sebastian, penalti di Barcelona, dan tidak diusirnya seorang pemain melawan Athletic Bilbao oleh wasit ini, yang bersikap ramah kepada Barcelona."

    Dan pada pertanyaan terakhir, mengenai kasus Negreira, Jose Mourinho lebih memilih untuk tidak masuk ke dalam perdebatan apa pun.

    Pelatih asal Portugal itu menjawab, "Negreira sudah tidak ada lagi, bukan? Jika sudah tidak ada lagi, maka persoalan ini tidak ternodai oleh Negreira."

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