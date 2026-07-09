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VIDEO: Morgan Rogers disergap oleh 'wartawan magang' saat bintang Inggris itu didesak untuk menyebutkan nama pemain tercepat di tim Three Lions
- Getty Images Sport
Spence tiba-tiba masuk ke ruang pers
Gelandang serang Aston Villa itu benar-benar tidak menyangka saat sedang menggelar konferensi pers terjadwal di KC Parks. Seorang sosok yang dikenalnya tiba-tiba merebut mikrofon, di mana bek sayap Tottenham itu menyamar sebagai jurnalis pemula untuk menginterogasi rekan setimnya di tim nasional. Aksi jenaka ini langsung mencairkan suasana, sehingga memaksa pria di podium itu untuk secara terbuka menyelesaikan perselisihan di ruang ganti yang sedang berlangsung mengenai pemain tercepat mereka.
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Rogers mengakhiri perdebatan soal kecepatan
Spence memanfaatkan momen ini untuk menanyakan kebenaran seputar rumor mengenai pemain tercepat di skuad Three Lions. Ia bertanya: "Ada banyak spekulasi dalam beberapa pekan terakhir mengenai siapa yang tercepat di skuad. Benarkah Djed Spence adalah yang tercepat di skuad?"
Rogers tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya memberikan perhatian penuh pada pertanyaan unik tersebut dan menyeret nama Anthony Gordon ke dalam persaingan. Bintang Villa itu menjawab: "Anggap saja aku tidak akan bertaruh melawanmu dalam lomba lari," katanya kepada Spence. "Tapi ada beberapa orang yang bilang mereka mungkin bisa mengalahkanmu. Anthony Gordon adalah salah satunya, jadi aku ingin melihat lomba lari itu. Kita lihat saja siapa yang menang. Tapi aku tidak akan bertaruh melawanmu."
- Getty Images
Pertandingan sistem gugur melawan Norwegia menanti
Inggris kini mengalihkan fokusnya untuk menghadapi tim Norwegia yang tangguh dalam laga perempat final di Miami. Thomas Tuchel harus merombak barisan pertahanannya menyusul kartu merah yang diterima bek tengah Jarell Quansah selama pertandingan sengit melawan Meksiko baru-baru ini. Meskipun demikian, momentum dari kemenangan heroik atas El Tri tersebut, ditambah dengan performa gemilang Jude Bellingham, akan memberi harapan bagi Three Lions bahwa mereka bisa melaju ke semifinal.
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