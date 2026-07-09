VIDEO: Morgan Rogers disergap oleh 'wartawan magang' saat bintang Inggris itu didesak untuk menyebutkan nama pemain tercepat di tim Three Lions

Spence memanfaatkan momen ini untuk menanyakan kebenaran seputar rumor mengenai pemain tercepat di skuad Three Lions. Ia bertanya: "Ada banyak spekulasi dalam beberapa pekan terakhir mengenai siapa yang tercepat di skuad. Benarkah Djed Spence adalah yang tercepat di skuad?"

Rogers tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya memberikan perhatian penuh pada pertanyaan unik tersebut dan menyeret nama Anthony Gordon ke dalam persaingan. Bintang Villa itu menjawab: "Anggap saja aku tidak akan bertaruh melawanmu dalam lomba lari," katanya kepada Spence. "Tapi ada beberapa orang yang bilang mereka mungkin bisa mengalahkanmu. Anthony Gordon adalah salah satunya, jadi aku ingin melihat lomba lari itu. Kita lihat saja siapa yang menang. Tapi aku tidak akan bertaruh melawanmu."