Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Morgan Rogers disergap oleh 'wartawan magang' saat bintang Inggris itu didesak untuk menyebutkan nama pemain tercepat di tim Three Lions

M. Rogers
D. Spence
England
Norway vs England
Norway
World Cup
Tottenham Hotspur
Aston Villa

Gelandang timnas Inggris, Morgan Rogers, mendapat kejutan tak terduga saat menjalani sesi wawancara media terbarunya di markas latihan Piala Dunia tim tersebut di Kansas City. Pemain berusia 23 tahun itu tiba-tiba dibuat malu secara lucu ketika rekan setimnya di timnas, Djed Spence, tiba-tiba menerobos masuk ke ruang konferensi pers untuk menuntut jawaban mengenai siapa sebenarnya raja sprint di skuad tersebut.

  • England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Spence tiba-tiba masuk ke ruang pers

    Gelandang serang Aston Villa itu benar-benar tidak menyangka saat sedang menggelar konferensi pers terjadwal di KC Parks. Seorang sosok yang dikenalnya tiba-tiba merebut mikrofon, di mana bek sayap Tottenham itu menyamar sebagai jurnalis pemula untuk menginterogasi rekan setimnya di tim nasional. Aksi jenaka ini langsung mencairkan suasana, sehingga memaksa pria di podium itu untuk secara terbuka menyelesaikan perselisihan di ruang ganti yang sedang berlangsung mengenai pemain tercepat mereka.

    • Iklan

  • Tonton klipnya


  • Rogers mengakhiri perdebatan soal kecepatan

    Spence memanfaatkan momen ini untuk menanyakan kebenaran seputar rumor mengenai pemain tercepat di skuad Three Lions. Ia bertanya: "Ada banyak spekulasi dalam beberapa pekan terakhir mengenai siapa yang tercepat di skuad. Benarkah Djed Spence adalah yang tercepat di skuad?"

    Rogers tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya memberikan perhatian penuh pada pertanyaan unik tersebut dan menyeret nama Anthony Gordon ke dalam persaingan. Bintang Villa itu menjawab: "Anggap saja aku tidak akan bertaruh melawanmu dalam lomba lari," katanya kepada Spence. "Tapi ada beberapa orang yang bilang mereka mungkin bisa mengalahkanmu. Anthony Gordon adalah salah satunya, jadi aku ingin melihat lomba lari itu. Kita lihat saja siapa yang menang. Tapi aku tidak akan bertaruh melawanmu."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • norway englandGetty Images

    Pertandingan sistem gugur melawan Norwegia menanti

    Inggris kini mengalihkan fokusnya untuk menghadapi tim Norwegia yang tangguh dalam laga perempat final di Miami. Thomas Tuchel harus merombak barisan pertahanannya menyusul kartu merah yang diterima bek tengah Jarell Quansah selama pertandingan sengit melawan Meksiko baru-baru ini. Meskipun demikian, momentum dari kemenangan heroik atas El Tri tersebut, ditambah dengan performa gemilang Jude Bellingham, akan memberi harapan bagi Three Lions bahwa mereka bisa melaju ke semifinal.

World Cup
Norway crest
Norway
NOR
England crest
England
ENG