Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
marc-andre-ter-stegen
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Momen yang sangat canggung saat kiper Marc-Andre ter Stegen tidak diizinkan memberikan suara dalam pemilihan presiden Barcelona akibat 'kesalahan administrasi'

Kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, mengalami momen yang sangat canggung ketika ia secara tak terduga tidak diizinkan ikut serta dalam pemilihan presiden klub. Kiper berpengalaman itu tidak diberi kesempatan untuk memberikan suaranya akibat masalah yang tak terduga, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memberikan pendapatnya sebelum Joan Laporta akhirnya dinyatakan sebagai pemenang.

  • Momen memalukan bagi Ter Stegen pada hari pemungutan suara

    Dalam sebuah kejadian yang dengan cepat menjadi viral, Ter Stegen terlihat ditolak saat hendak memberikan suaranya di tempat pemungutan suara setelah mengantre menunggu giliran. Kiper berusia 33 tahun itu, yang saat ini dipinjamkan ke Girona, termasuk di antara ribuan anggota yang diharapkan ikut serta dalam pertarungan pemilihan yang sangat krusial antara Joan Laporta dan Victor Font.

    Kiper veteran tersebut tiba di stadion dengan siap untuk memberikan pendapatnya mengenai arah masa depan klub, namun justru disambut dengan penolakan dingin dari petugas pemilu. Nama pemain internasional Jerman itu tampaknya tidak tercantum dalam daftar pemilih, yang menyebabkan pertukaran kata-kata yang sangat canggung di depan kamera dan sesama pendukung di Spotify Camp Nou.

    • Iklan

  • Tonton klipnya

  • Penjelasan mengenai kesalahan administratif

    Masalah ini bermula dari aturan khusus yang mengatur struktur kepemilikan Barcelona yang unik. Meskipun setiap pemain secara otomatis terdaftar sebagai anggota klub saat bergabung dengan Blaugrana, tanggung jawab untuk mempertahankan keanggotaan yang aktif ada pada masing-masing individu. Sebuah sumber mengonfirmasi kepada ESPN bahwa Ter Stegen gagal memperbarui data keanggotaannya sesuai dengan persyaratan terbaru. Karena status keanggotaannya belum diperbarui dengan benar, namanya tidak masuk ke dalam daftar akhir yang berisi 114.504 pemilih yang memenuhi syarat.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP

    Laporta meraih kemenangan telak

    Pemungutan suara akhirnya berakhir dengan tetap dipimpin oleh sosok yang sudah tidak asing lagi. Laporta berhasil meraih mandat lima tahun sebagai presiden dengan selisih suara yang telak, mengalahkan Font. Ini merupakan hasil yang meyakinkan bagi petahana, yang berhasil mempertahankan kekuasaannya meskipun musim kampanye diwarnai ketegangan internal dan perdebatan yang ramai diperbincangkan. Kemenangan Laporta diraih dengan selisih dukungan yang signifikan, karena ia meraih lebih dari 32.000 suara dibandingkan dengan sekitar 14.000 suara untuk Font. Hasil ini memberikan kekuatan kepada dewan direksi yang mereka klaim diperlukan untuk menavigasi pembangunan kembali stadion dan restrukturisasi keuangan klub yang sedang berlangsung, sambil mempertahankan keunggulan kompetitif mereka saat ini di bawah asuhan Hansi Flick.

Champions League
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
LaLiga
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Girona crest
Girona
GIR
0