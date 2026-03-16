VIDEO: Momen yang sangat canggung saat kiper Marc-Andre ter Stegen tidak diizinkan memberikan suara dalam pemilihan presiden Barcelona akibat 'kesalahan administrasi'

Dalam sebuah kejadian yang dengan cepat menjadi viral, Ter Stegen terlihat ditolak saat hendak memberikan suaranya di tempat pemungutan suara setelah mengantre menunggu giliran. Kiper berusia 33 tahun itu, yang saat ini dipinjamkan ke Girona, termasuk di antara ribuan anggota yang diharapkan ikut serta dalam pertarungan pemilihan yang sangat krusial antara Joan Laporta dan Victor Font.

Kiper veteran tersebut tiba di stadion dengan siap untuk memberikan pendapatnya mengenai arah masa depan klub, namun justru disambut dengan penolakan dingin dari petugas pemilu. Nama pemain internasional Jerman itu tampaknya tidak tercantum dalam daftar pemilih, yang menyebabkan pertukaran kata-kata yang sangat canggung di depan kamera dan sesama pendukung di Spotify Camp Nou.