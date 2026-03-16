Middlesbrough v Preston North End - Sky Bet Championship
VIDEO: 'Momen kegilaan!' - Seorang suporter terkena lemparan botol air di kepalanya, sementara FA didesak untuk menghukum Jordan Thompson dari Preston atas amukan memalukannya saat diganti

Asosiasi Sepak Bola (FA) didesak untuk mengambil tindakan disiplin terhadap Jordan Thompson setelah gelandang Preston North End itu menendang botol air ke arah tribun penonton, yang mengenai seorang penonton. Insiden tersebut terjadi saat timnya kalah 2-0 di kandang Norwich City, hasil yang semakin menambah tekanan terhadap manajer Paul Heckingbottom.

    Thompson ditarik keluar pada menit ke-65 saat Preston berusaha membalikkan keadaan. Tampak jelas tidak puas dengan penampilan tim—atau mungkin penampilannya sendiri—gelandang itu menendang sebuah botol di pinggir lapangan dengan kaki kanannya. Botol tersebut melesat langsung ke arah tribun tuan rumah di Carrow Road, dan mengenai seorang suporter yang tidak menyangka.

    Mantan wasit Liga Premier Dermot Gallagher meninjau cuplikan video tersebut dalam program Ref Watch di Sky Sports dan merasa bingung melihat kurangnya disiplin yang ditunjukkan Thompson. Gallagher berpendapat bahwa pemain tersebut masih berada di lapangan karena tim wasit melewatkan tindakan agresif awal pada saat pergantian pemain.

    “Mengapa dia melakukan ini? Apakah dia akan mendapat teguran hari ini, saya tidak tahu. Wasit tidak melihatnya karena pergantian pemain sudah dilakukan dan asisten wasit membelakangi kejadian itu,” jelas Gallagher. “Jadi, dia beruntung tidak tertangkap basah karena pasti akan mendapat kartu merah pada hari itu, tanpa ragu. Tapi, melakukan hal itu sangat berbahaya. Ada juga yang sedang minum dan tidak menyadarinya... hanya momen kegilaan.”

    Para pakar mendesak agar Asosiasi Sepak Bola (FA) menjatuhkan sanksi yang tegas

    Desakan agar pemain tersebut dikenai sanksi retroaktif semakin kencang, dengan mantan striker Wolves dan Cardiff City, Jay Bothroyd, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku sang pemain. Bothroyd menyoroti potensi cedera serius, terutama jika botol tersebut mengenai penonton yang rentan selama pertandingan Championship tersebut.

    Bothroyd mengatakan kepada Sky Sports: "Jujur saja, menurut saya dia harus diberi sanksi. Itu benar-benar berbahaya. Jika botol itu mengenai wajah seseorang, itu akan sangat menyakitkan, tapi bayangkan jika mengenai seorang anak. Menurut saya, itu tindakan yang sangat buruk dari sang pemain dan dia harus diberi sanksi."

