VIDEO: Momen aneh saat wasit terjebak di tengah-tengah lingkaran pemain Chelsea menjelang laga melawan Newcastle
Tamu yang tak diundang
Insiden itu terjadi tepat saat ketegangan mulai memuncak menjelang kick-off melawan Newcastle. Tierney telah mengambil posisinya di titik tengah lapangan ketika para pemain Chelsea berkumpul. Alih-alih menyingkir, mereka justru membentuk lingkaran tepat di sekelilingnya, sehingga wasit itu tanpa sengaja menjadi pusat perhatian. Meskipun tampak bingung, Tierney tetap bersikap profesional sambil menunggu kerumunan pemain berkaus biru itu bubar.
Sebuah tradisi yang diprakarsai oleh para pemain
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, telah mengklarifikasi bahwa ritual khusus ini, yang menjadi tradisi dalam beberapa pekan terakhir, tidak berasal dari bangku cadangan. Setelah melakukan kerumunan serupa sebelum kemenangan atas Aston Villa, sang manajer menjelaskan bahwa para pemainlah yang memprakarsai aksi persatuan ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.
Menanggapi rutinitas tersebut, Rosenior mengatakan: "Tidak, itu bukan [ide saya]. Ide itu berasal dari para pemain, dan saya sangat menyukainya karena mereka menunjukkan persatuan, kebersamaan, dan semangat, dan saya pikir itu sangat dibutuhkan. Sebelum membahas taktik atau sistem apa pun, Anda membutuhkan sekelompok pemain yang bersedia berlari dan berjuang untuk satu sama lain."
Tierney menjadi sorotan
Sebagai seorang veteran Liga Premier, Paul Tierney sudah melihat hampir segalanya, tetapi menjadi pusat perhatian dalam sesi pembicaraan tim mungkin merupakan pengalaman pertamanya. Adegan tersebut menjadi selingan yang menghibur sebelum membahas hal-hal serius dalam pertemuan yang krusial itu. Bagi Rosenior, fakta bahwa para pemainnya mengambil inisiatif seperti itu merupakan pertanda positif mengenai suasana di ruang ganti.
