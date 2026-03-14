VIDEO: Momen aneh saat wasit terjebak di tengah-tengah lingkaran pemain Chelsea menjelang laga melawan Newcastle

Manajer Chelsea, Liam Rosenior, telah mengklarifikasi bahwa ritual khusus ini, yang menjadi tradisi dalam beberapa pekan terakhir, tidak berasal dari bangku cadangan. Setelah melakukan kerumunan serupa sebelum kemenangan atas Aston Villa, sang manajer menjelaskan bahwa para pemainlah yang memprakarsai aksi persatuan ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

Menanggapi rutinitas tersebut, Rosenior mengatakan: "Tidak, itu bukan [ide saya]. Ide itu berasal dari para pemain, dan saya sangat menyukainya karena mereka menunjukkan persatuan, kebersamaan, dan semangat, dan saya pikir itu sangat dibutuhkan. Sebelum membahas taktik atau sistem apa pun, Anda membutuhkan sekelompok pemain yang bersedia berlari dan berjuang untuk satu sama lain."