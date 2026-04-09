VIDEO: Mohamed Salah yang tampak kecewa dengan tegas menolak tawaran wawancara setelah keputusan kontroversial Arne Slot yang mencoretnya dari susunan pemain dalam kekalahan melawan PSG

Suasana di Parc des Princes terasa mencekam bagi Salah, yang harus menonton dari pinggir lapangan. Setelah Arne Slot mengambil keputusan berani dengan menempatkan sayap produktif itu di bangku cadangan untuk laga Eropa yang sangat krusial ini, Liverpool kesulitan menemukan ritme permainan mereka, dan akhirnya harus menelan kekalahan 2-0 di Parc des Princes.

Setelah peluit akhir dibunyikan, Salah terlihat melakukan pendinginan di lapangan sementara rekan-rekan setimnya menuju ruang ganti. Meskipun jelas kecewa, winger tersebut muncul sebentar di dekat set siaran TNT Sports di pinggir lapangan untuk menyapa mantan kapten Liverpool Steven Gerrard dan Steve McManaman, serta pembawa acara Laura Woods. Namun, Salah tegas menolak untuk berbicara di depan kamera, dengan pemain asal Mesir itu jelas tidak dalam mood untuk memberikan komentar. Ia dengan sopan namun tegas menolak diwawancarai, dan Gerrard, yang bertindak sebagai analis pertandingan, segera membela sang penyerang.

"[Dia pasti] frustrasi," kata Gerrard kepada TNT Sports. "Dia pasti duduk di sana berpikir bahwa dia yakin bisa memengaruhi pertandingan ini dan memperbaiki jalannya pertandingan, terutama dari sudut pandang serangan. Dia pasti sedikit sedih dan frustrasi. Tapi dia patut diapresiasi karena dia tetap bertahan di sana dan berlari ekstra. Dalam benaknya, dia sudah memikirkan Fulham dan dia melakukan kerja ekstra, yang menunjukkan profesionalisme dan mentalitas yang dia miliki," tambah mantan kapten legendaris klub tersebut.