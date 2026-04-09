Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Mohamed Salah yang tampak kecewa dengan tegas menolak tawaran wawancara setelah keputusan kontroversial Arne Slot yang mencoretnya dari susunan pemain dalam kekalahan melawan PSG

Mohamed Salah menunjukkan kekecewaannya secara terbuka setelah kekalahan Liverpool dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Bintang asal Mesir itu menolak untuk diwawancarai media setelah timnya kalah 2-0 di Parc des Princes, meskipun ia menyapa Steven Gerrard di pinggir lapangan.

  • Malam yang berat di Paris

    Suasana di Parc des Princes terasa mencekam bagi Salah, yang harus menonton dari pinggir lapangan. Setelah Arne Slot mengambil keputusan berani dengan menempatkan sayap produktif itu di bangku cadangan untuk laga Eropa yang sangat krusial ini, Liverpool kesulitan menemukan ritme permainan mereka, dan akhirnya harus menelan kekalahan 2-0 di Parc des Princes.

    Setelah peluit akhir dibunyikan, Salah terlihat melakukan pendinginan di lapangan sementara rekan-rekan setimnya menuju ruang ganti. Meskipun jelas kecewa, winger tersebut muncul sebentar di dekat set siaran TNT Sports di pinggir lapangan untuk menyapa mantan kapten Liverpool Steven Gerrard dan Steve McManaman, serta pembawa acara Laura Woods. Namun, Salah tegas menolak untuk berbicara di depan kamera, dengan pemain asal Mesir itu jelas tidak dalam mood untuk memberikan komentar. Ia dengan sopan namun tegas menolak diwawancarai, dan Gerrard, yang bertindak sebagai analis pertandingan, segera membela sang penyerang.

    "[Dia pasti] frustrasi," kata Gerrard kepada TNT Sports. "Dia pasti duduk di sana berpikir bahwa dia yakin bisa memengaruhi pertandingan ini dan memperbaiki jalannya pertandingan, terutama dari sudut pandang serangan. Dia pasti sedikit sedih dan frustrasi. Tapi dia patut diapresiasi karena dia tetap bertahan di sana dan berlari ekstra. Dalam benaknya, dia sudah memikirkan Fulham dan dia melakukan kerja ekstra, yang menunjukkan profesionalisme dan mentalitas yang dia miliki," tambah mantan kapten legendaris klub tersebut.

  • Tonton klipnya

  • Slot membela pendekatan defensifnya

    Slot diminta untuk menjelaskan alasan pemilihan susunan pemainnya dalam konferensi pers pasca-pertandingan, dan ia mengakui bahwa kondisi pertandingan memaksanya untuk memutuskan tidak memainkan Salah. Manajer asal Belanda itu menyatakan bahwa fase-fase akhir pertandingan lebih membutuhkan soliditas pertahanan daripada kreativitas serangan, sehingga ia memilih untuk menjaga kebugaran Salah demi jadwal kompetisi domestik.

    "Saya pikir di bagian akhir pertandingan, bagi kami ini lebih tentang bertahan daripada ada peluang untuk mencetak gol,” jelas Slot. "Ya, Anda tidak pernah tahu, karena musim lalu kami mencetak gol lima menit sebelum akhir, melalui Harvey Elliott, saat saya menarik Mo keluar. Tapi saya pikir ini adalah 20-25 menit di mana kami hanya bertahan. Dan Mo memiliki kualitas yang luar biasa, tapi bagi Mo untuk bertahan selama 20-25 menit di dalam kotak penalti sendiri, saya pikir lebih baik baginya untuk menghemat energinya untuk banyak pertandingan yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan.”

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Setelah tidak diturunkan dalam laga melawan PSG, Salah akan berupaya untuk menjadi starter dan memberikan kontribusi besar saat Liverpool menghadapi Fulham di Liga Premier pada Sabtu ini, yang akan dilanjutkan dengan leg kedua melawan Les Parisiens di Anfield pekan depan.

