AFP
VIDEO: Mohamed Salah menggeser Steven Gerrard dalam daftar rekor Liverpool berkat umpan matang di laga terakhirnya
Salah menampilkan permainan gemilang saat melawan Brentford
Salah menampilkan momen gemilang dalam laga imbang 1-1 melawan Brentford pada Minggu lalu, setelah menusuk ke dalam dari sayap kanan dan memasuki kotak penalti. Ia melepaskan umpan sempurna dengan bagian luar kaki untuk menemukan Jones, yang dengan mudah menyelesaikannya ke gawang. Penyerang ini tampil mengesankan sepanjang pertandingan dengan 69 sentuhan bola dan akurasi umpan 84 persen, menyelesaikan 32 dari 38 operannya. Sebelum digantikan oleh Jeremie Frimpong pada menit ke-74 diiringi tepuk tangan meriah dari penonton, ia menjadi ancaman konstan, mencatatkan total empat tembakan dengan dua di antaranya mengarah ke gawang dan sekali membentur tiang gawang, sekaligus menciptakan satu peluang besar.
Memecahkan rekor assist untuk The Reds
Umpan tersebut menandai tonggak sejarah bagi bintang Mesir itu, yang secara resmi memecahkan rekor klub yang telah bertahan lama. Menurut OptaJoe, Salah kini telah mengoleksi 93 umpan di Liga Premier bersama Liverpool, unggul satu umpan dari Gerrard dalam daftar pencetak umpan terbanyak sepanjang masa klub. Ini merupakan cara yang tepat bagi Salah untuk menutup karier gemilangnya selama sembilan tahun di Anfield, karena hasil imbang melawan Brentford memastikan tiket ke Liga Champions bagi The Reds.
Warisan yang tak terlupakan di Anfield
Salah meninggalkan warisan yang luar biasa di Anfield. Musim ini, ia tampil dalam 41 pertandingan di semua kompetisi, bermain selama 3.136 menit, mencetak 12 gol, dan memberikan 10 assist. Selama kariernya yang legendaris, ia telah bermain dalam 442 pertandingan dan mencetak 257 gol untuk klub ini. Ia meraih gelar juara Liga Premier dua kali, memenangkan Liga Champions, dan mengangkat berbagai trofi lainnya. Selain itu, ia meraih Sepatu Emas Liga Premier sebanyak empat kali, dengan yang terbaru mencetak 29 gol pada musim 2024-25.
Apa yang menanti raja Mesir
Belum diketahui sama sekali ke mana Salah akan berlabuh selanjutnya setelah hengkang dari Liverpool sebagai pemain bebas transfer. Untuk saat ini, ia akan sepenuhnya fokus pada Piala Dunia mendatang bersama tim nasional Mesir. Setelah turnamen tersebut, ia akan mempertimbangkan dengan matang langkah kariernya selanjutnya. Pilihan yang mungkin dilaporkan berkisar dari bergabung dengan liga-liga besar Eropa lainnya hingga menjajaki peluang menggiurkan di Turki, Arab Saudi, atau Amerika Serikat.