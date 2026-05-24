Salah menampilkan momen gemilang dalam laga imbang 1-1 melawan Brentford pada Minggu lalu, setelah menusuk ke dalam dari sayap kanan dan memasuki kotak penalti. Ia melepaskan umpan sempurna dengan bagian luar kaki untuk menemukan Jones, yang dengan mudah menyelesaikannya ke gawang. Penyerang ini tampil mengesankan sepanjang pertandingan dengan 69 sentuhan bola dan akurasi umpan 84 persen, menyelesaikan 32 dari 38 operannya. Sebelum digantikan oleh Jeremie Frimpong pada menit ke-74 diiringi tepuk tangan meriah dari penonton, ia menjadi ancaman konstan, mencatatkan total empat tembakan dengan dua di antaranya mengarah ke gawang dan sekali membentur tiang gawang, sekaligus menciptakan satu peluang besar.







