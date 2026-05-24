VIDEO: Mohamed Salah meneteskan air mata di hadapan para pendukung Kop setelah penampilan terakhirnya bersama Liverpool

Sebuah video yang mengharukan yang dibagikan oleh akun resmi Premier League di X menangkap momen krusial setelah Liverpool bermain imbang 1-1 dengan Brentford pada hari terakhir musim 2025-26. Salah berdiri di lapangan bersama kedua putrinya, tampak terharu saat penonton di Anfield menyanyikan lagu 'You'll Never Walk Alone' untuknya. Tak mampu menahan air mata saat mendengarkan para pendukung, sang penyerang melambaikan tangan dan menikmati momen-momen terakhir kariernya di Liverpool.

Sebelumnya, setelah digantikan oleh Jeremie Frimpong pada menit ke-74, Salah mendapat tepuk tangan meriah saat melewati barisan penghormatan yang dibentuk oleh rekan-rekan setimnya dan ia memeluk manajer Arne Slot. Ia juga menandai momen tersebut dengan memberikan assist kepada Curtis Jones, yang menandai assist ke-93-nya di Premier League dan melampaui rekor Liverpool milik Steven Gerrard, sebelum merefleksikan momen tersebut bersama Sky Sports.



