AFP
VIDEO: Mohamed Salah meneteskan air mata di hadapan para pendukung Kop setelah penampilan terakhirnya bersama Liverpool
Adegan-adegan yang mengharukan di Anfield
Sebuah video yang mengharukan yang dibagikan oleh akun resmi Premier League di X menangkap momen krusial setelah Liverpool bermain imbang 1-1 dengan Brentford pada hari terakhir musim 2025-26. Salah berdiri di lapangan bersama kedua putrinya, tampak terharu saat penonton di Anfield menyanyikan lagu 'You'll Never Walk Alone' untuknya. Tak mampu menahan air mata saat mendengarkan para pendukung, sang penyerang melambaikan tangan dan menikmati momen-momen terakhir kariernya di Liverpool.
Sebelumnya, setelah digantikan oleh Jeremie Frimpong pada menit ke-74, Salah mendapat tepuk tangan meriah saat melewati barisan penghormatan yang dibentuk oleh rekan-rekan setimnya dan ia memeluk manajer Arne Slot. Ia juga menandai momen tersebut dengan memberikan assist kepada Curtis Jones, yang menandai assist ke-93-nya di Premier League dan melampaui rekor Liverpool milik Steven Gerrard, sebelum merefleksikan momen tersebut bersama Sky Sports.
Meninggalkan warisan yang abadi
Beban emosional dari berakhirnya perjalanan selama sembilan tahun, di mana Liverpool telah memenangkan setiap trofi besar termasuk dua gelar Liga Premier dan Liga Champions, jelas membuat Salah terharu. Pemain berusia 33 tahun itu mengakui bahwa kepergiannya dari Anfield telah menembus lapisan luarnya yang keras, sambil berkata: "Saya menangis banyak – saya rasa lebih banyak daripada yang pernah saya lakukan sepanjang hidup saya! Tapi sangat sulit meninggalkan tempat seperti ini. Saya juga menangis sedikit di lapangan latihan. Saya sebenarnya bukan orang yang emosional, kalian tidak terlalu sering melihat itu di media. Kalian selalu melihat saya sebagai orang yang tangguh dan agresif, tetapi di dalam hati saya, saya merasakannya seperti bayi. Ini sangat rumit. Kami menghabiskan masa muda kami di sini, berbagi segalanya dari awal hingga akhir. Kami bahkan tidak pernah membayangkan apa yang kami miliki, tetapi kami melakukannya untuk klub ini. Kami mengembalikannya ke tempat semula."
Ikatan yang erat dengan para penggemar
Salah menikmati pujian dari para penggemar yang telah mengidolakannya sejak 2017. Ia mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas pencapaian tim dan pribadinya, sekaligus menekankan bahwa ikatan yang tak tergoyahkan dengan para pendukung tetap menjadi hadiah terbesarnya. Menanggapi kepergiannya, Salah menyatakan: "Ya, saya merasa begitulah hidup. Saya menengok ke belakang dan berpikir, 'Apakah mereka menginginkan lebih dari yang telah saya raih?' Sepertinya tidak. Baik secara tim maupun individu, kami telah memenangkan segalanya. Hal terpenting saat kami pergi – Anda bisa melihatnya seperti ini hari ini – [adalah] para penggemar menghargai apa yang telah Anda lakukan untuk klub, saya dan dia. Ini adalah hal terpenting. Bukan seperti, 'Oh, ayolah, pergilah saja. Kami tidak menginginkanmu lagi.' Tidak, Anda melihat cinta dari para penggemar. Ini adalah hal terpenting bagi saya."
Menatap babak baru
Seiring dengan berakhirnya babak bersejarah ini bagi Salah, Liverpool secara resmi memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Meskipun klub kini harus menjalani fase rekonstruksi yang intens tanpa penyerang andalan mereka, Salah sendiri bersiap untuk menghadapi tantangan baru. Destinasi berikutnya memang belum dipastikan, namun warisan fenomenalnya di Anfield telah terukir selamanya.