VIDEO: Mohamed Salah dan para pemain Mesir yang tampak sedih berdiri dan memberi tepuk tangan setelah disambut layaknya pahlawan oleh para penggemar di hotel tim, meski tim mereka kalah dari Argentina di Piala Dunia

Dengan hanya tersisa 11 menit waktu normal di Atlanta, Mesir berada di ambang hasil paling bersejarah dalam sejarah sepak bola mereka. Unggul 2-0 atas juara dunia bertahan, penampilan perdana mereka di perempat final tampaknya sudah pasti hingga keruntuhan di menit-menit akhir mengubah mimpi itu menjadi mimpi buruk. Cristian Romero memicu kebangkitan pada menit ke-79 sebelum Lionel Messi menyamakan kedudukan dan Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis melalui sundulan di waktu tambahan.

Saat wasit asal Prancis Francois Letexier meniup peluit tanda akhir pertandingan, perubahan suasana dari kegembiraan menjadi keputusasaan pun terasa begitu nyata. Banyak pemain Mesir yang ambruk ke lantai tak percaya, setelah melihat keunggulan dua gol sirna di menit-menit akhir. Namun, saat kembali ke markas tim, skuad tersebut disambut oleh ratusan pendukung yang menolak membiarkan hasil pertandingan itu menutupi usaha tim, yang berujung pada momen haru ketika Salah yang tampak emosional bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk memberi tepuk tangan kepada para pendukung setia tersebut.