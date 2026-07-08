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Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Mohamed Salah dan para pemain Mesir yang tampak sedih berdiri dan memberi tepuk tangan setelah disambut layaknya pahlawan oleh para penggemar di hotel tim, meski tim mereka kalah dari Argentina di Piala Dunia

Egypt
World Cup
M. Salah

Mohamed Salah dan rekan-rekan setimnya dari Mesir disambut dengan hangat di hotel tim mereka setelah tersingkir secara telak dari Piala Dunia oleh Argentina. Meskipun kekalahan itu sangat menyakitkan, para pemain berdiri dan memberi tepuk tangan kepada para pendukung yang datang jauh-jauh untuk menunjukkan apresiasi mereka atas perjalanan bersejarah tim "Firaun" tersebut.

  • Para Firaun gagal meraih kemenangan dalam laga menegangkan di Atlanta

    Dengan hanya tersisa 11 menit waktu normal di Atlanta, Mesir berada di ambang hasil paling bersejarah dalam sejarah sepak bola mereka. Unggul 2-0 atas juara dunia bertahan, penampilan perdana mereka di perempat final tampaknya sudah pasti hingga keruntuhan di menit-menit akhir mengubah mimpi itu menjadi mimpi buruk. Cristian Romero memicu kebangkitan pada menit ke-79 sebelum Lionel Messi menyamakan kedudukan dan Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis melalui sundulan di waktu tambahan.

    Saat wasit asal Prancis Francois Letexier meniup peluit tanda akhir pertandingan, perubahan suasana dari kegembiraan menjadi keputusasaan pun terasa begitu nyata. Banyak pemain Mesir yang ambruk ke lantai tak percaya, setelah melihat keunggulan dua gol sirna di menit-menit akhir. Namun, saat kembali ke markas tim, skuad tersebut disambut oleh ratusan pendukung yang menolak membiarkan hasil pertandingan itu menutupi usaha tim, yang berujung pada momen haru ketika Salah yang tampak emosional bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk memberi tepuk tangan kepada para pendukung setia tersebut.

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  • Kontroversi VAR menjadi sorotan utama

    Meskipun para suporter memberikan dukungan, pelatih Mesir Hossam Hassan sama sekali tidak bersedia memaafkan kinerja wasit. Hassan menyoroti beberapa keputusan VAR penting yang merugikan timnya, termasuk gol Mostafa Zico yang dianulir karena pelanggaran yang dilakukan Marwan Attia terhadap Lisandro Martinez pada awal serangan tersebut. Meskipun kontak fisik tampak minimal, intervensi VAR itu menggagalkan keunggulan 2-0 yang seharusnya mereka raih saat itu.

    "Kami tidak melihat adanya rasa hormat atau fair play," kata Hassan. "Sebuah penalti untuk kami dianulir, bahkan tidak diperiksa oleh VAR, dan gol kedua kami, entah mengapa, secara mengejutkan dianulir. Kita semua telah melihat Alexis Mac Allister menarik jersey lawan, namun bahkan tidak ada pemeriksaan VAR. Hidup memang tidak adil, kehidupan sehari-hari pun tidak adil, jadi mengapa tidak ada keadilan dalam olahraga?"

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    Pertanyaan seputar masa depan Salah di tim nasional

    Seiring meredanya kegemparan seputar kampanye mereka di Amerika Utara, perhatian pun secara alami beralih ke masa depan pemain andalan mereka. Mohamed Salah meninggalkan turnamen ini dengan satu gol atas namanya, yang dicetaknya saat melawan Selandia Baru, dan ia merupakan salah satu pemain yang berperan penting saat Mesir sempat memimpin 2-0 secara mengejutkan atas Argentina. Namun, mengingat bintang Liverpool ini akan berusia 38 tahun saat Piala Dunia 2030 tiba, muncul keraguan apakah ia akan memimpin lini serang tim Firaun di ajang final dunia berikutnya.