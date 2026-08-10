Pemandangan Aaron Anselmino yang ditenangkan rekan-rekan setimnya saat berjalan meninggalkan lapangan sambil menangis akan menghantui para penggemar Chelsea menjelang musim baru. Bek tengah berusia 21 tahun itu, yang bergabung dengan klub pada 2024, tampak mengalami masalah hamstring yang signifikan hanya 29 menit setelah laga persahabatan di Stadium Sultan Ibrahim dimulai.

Anselmino terlihat sangat frustrasi saat terbaring di lapangan menerima perawatan, dan reaksi emosionalnya menunjukkan adanya ketakutan mendalam terkait tingkat keparahan cedera tersebut. Mantan pemain pinjaman Borussia Dortmund dan Strasbourg itu telah diganggu masalah kebugaran serupa sejak tiba di Stamford Bridge, dan kemunduran terbaru ini sangat menghambat peluangnya untuk menempatkan diri dalam rencana tim utama Alonso.



