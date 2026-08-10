Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Chelsea FC Open Training SessionGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Mimpi buruk cedera Chelsea saat bintang mereka pergi sambil menangis dalam hasil imbang pramusim yang kacau melawan Johor Darul Ta'zim

Chelsea
Johor Darul Ta'zim
A. Anselmino
Johor Darul Ta'zim vs Chelsea
Club Friendlies
Premier League
M. Sarr

Persiapan pramusim Chelsea kacau setelah dihantam pukulan telak berupa dua cedera dalam hasil imbang 3-3 melawan Johor Darul Ta'zim. Chelsea melihat salah satu prospek bertahan paling menjanjikan mereka meninggalkan lapangan sambil menangis, membuat manajer Xabi Alonso menghadapi masalah besar menjelang musim baru Premier League.

  • Anselmino emosional setelah mengalami kemunduran akibat cedera hamstring

    Pemandangan Aaron Anselmino yang ditenangkan rekan-rekan setimnya saat berjalan meninggalkan lapangan sambil menangis akan menghantui para penggemar Chelsea menjelang musim baru. Bek tengah berusia 21 tahun itu, yang bergabung dengan klub pada 2024, tampak mengalami masalah hamstring yang signifikan hanya 29 menit setelah laga persahabatan di Stadium Sultan Ibrahim dimulai.

    Anselmino terlihat sangat frustrasi saat terbaring di lapangan menerima perawatan, dan reaksi emosionalnya menunjukkan adanya ketakutan mendalam terkait tingkat keparahan cedera tersebut. Mantan pemain pinjaman Borussia Dortmund dan Strasbourg itu telah diganggu masalah kebugaran serupa sejak tiba di Stamford Bridge, dan kemunduran terbaru ini sangat menghambat peluangnya untuk menempatkan diri dalam rencana tim utama Alonso.


    • Iklan

  • Tonton klipnya


  • Sarr menambah masalah Alonso di lini pertahanan

    Penderitaan bagi Alonso sudah dimulai bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan di Malaysia, ketika bek tengah berusia 20 tahun Mamadou Sarr terpaksa menarik diri dari susunan pemain inti. Sempat masuk dalam starting XI, pemain internasional Senegal itu mundur saat pemanasan, sehingga Chelsea kekurangan personel di lini belakang sejak awal.

    Mengingat dana transfer dilaporkan mulai menipis setelah investasi besar pada musim panas di posisi lain, Alonso diperkirakan akan sangat mengandalkan kedalaman skuadnya di jantung pertahanan. Kehilangan dua opsi muda yang mumpuni dalam satu sore memaksa klub untuk mempertimbangkan kembali pengelolaan skuad mereka.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Xabi AlonsoGetty Images

    Emosi memanas di pinggir lapangan di Malaysia

    Krisis cedera bukan satu-satunya drama yang terjadi di Johor, karena pertandingan itu dinodai oleh keributan panas di tepi lapangan yang melibatkan staf kepelatihan baru Chelsea. Spesialis bola mati Austin MacPhee harus ditahan secara fisik oleh Alonso setelah tekel berbahaya terhadap Liam Delap memicu konfrontasi dengan bangku cadangan lawan.

    Hasil imbang 3-3 itu berjalan tak menentu dan menyingkap kekurangan taktis yang saat ini sedang coba dibenahi Alonso. Meski lini serang menemukan jalan lewat penalti Delap, kelengahan di lini belakang serta kehilangan Anselmino dan Sarr menutupi penampilan tersebut.

    Saat tim bersiap kembali ke Stamford Bridge, fokus akan sepenuhnya beralih ke ruang perawatan. Alonso diberi tugas untuk membawa Chelsea kembali ke posisi Liga Champions, tetapi revolusinya sudah menghadapi ujian besar pertama dalam situasi sulit.

Club Friendlies
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Liga Super
Johor Darul Ta'zim crest
Johor Darul Ta'zim
JDT
Kuching City crest
Kuching City
KUC