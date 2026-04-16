MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHEN
VIDEO: Michael Olise menunjukkan reaksi bingung yang tak ternilai harganya saat seorang reporter menyebut Real Madrid sebagai 'raja Liga Champions'

M. Olise
Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
Bayern Munich vs Real Madrid

Michael Olise menghadirkan momen wawancara yang menghibur setelah kemenangan dramatis Bayern Munich atas Real Madrid di perempat final Liga Champions. Pemain sayap asal Prancis itu tampak benar-benar bingung ketika seorang wartawan menyebut klub raksasa Spanyol itu sebagai "raja kompetisi" hanya beberapa saat setelah mereka tersingkir di Allianz Arena.

    Setelah kemenangan menegangkan 4-3 pada leg kedua yang memastikan Bayern Munich meraih kemenangan agregat 6-4, Olise sama sekali tidak berminat untuk memuji raksasa Spanyol tersebut. Ketika seorang wartawan menyiratkan bahwa tim Bavaria itu baru saja menyingkirkan "raja kompetisi," mantan pemain Crystal Palace itu tersenyum sinis dan memberikan respons datar yang kemudian menjadi viral. Ia hanya mengulang kalimat tersebut sebagai pertanyaan: "Raja kompetisi?"

    Percakapan itu semakin canggung ketika reporter tersebut mencoba membenarkan julukan tersebut dengan mengingatkan Olise bahwa Real Madrid telah memenangkan trofi tersebut sebanyak 15 kali, sebuah rekor. Tidak terkesan dengan pelajaran sejarah tersebut, sang pemain sayap hanya menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Ya. Ya," sebelum mengakhiri percakapan. Meskipun prestasi Los Blancos tidak dapat disangkal, Olise dan rekan-rekan setimnya membuktikan pada malam itu bahwa kejayaan masa lalu tidak berarti apa-apa ketika peluit wasit dibunyikan.

    Saat diwawancarai TNT Sports setelah dinobatkan sebagai Man of the Match, Olise mengenang pertandingan sepak bola yang berlangsung seru dan mendebarkan. “Itu pertandingan yang bagus,” katanya. “Pertandingannya berlangsung saling serang. Kami tahu mereka akan tampil dan berusaha membalikkan keadaan. Di awal pertandingan, permainan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Dan akhirnya, ketika situasi mulai tenang, kami bermain sedikit lebih baik di babak kedua, dan kami memanfaatkan peluang-peluang yang ada.”

    Ketika ditanya apakah mentalitaslah yang membawa timnya meraih kemenangan setelah mereka berhasil membalikkan keadaan sebanyak tiga kali, Olise menjawab: “Ya, saya pikir kami menunjukkan ketangguhan yang baik untuk terus bangkit, meskipun kami sempat tertinggal, dan pada akhirnya itu adalah hasil yang memuaskan bagi kami.” Sikap tenang sang pemain sayap di dalam dan di luar lapangan dengan cepat menjadikannya favorit para penggemar di Bavaria saat mereka mengincar lebih banyak trofi.

    Meskipun perayaan masih akan berlanjut, Bayern harus segera mengalihkan fokus ke laga semifinal melawan Paris Saint-Germain. Kedua tim sudah tak asing lagi musim ini, mengingat tim asal Bavaria itu telah mengantongi kemenangan 2-1 di Paris pada fase penyisihan grup. Terlepas dari keberhasilan baru-baru ini melawan raksasa Prancis tersebut, Olise sangat menyadari bahwa laga sistem gugur yang akan datang akan menghadirkan tekanan yang jauh lebih besar. “Maksud saya, taruhannya lebih tinggi,” katanya. “Jelas, kami tahu mereka adalah tim yang penuh kualitas. Mereka menekan dengan baik, mereka bermain bagus, jadi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sulit.”

    Bayern harus menjalani leg pertama semifinal tersebut tanpa pelatih kepala Vincent Kompany, yang akan menjalani larangan berada di pinggir lapangan. Namun, dengan Harry Kane yang mencapai tonggak 50 gol dan Olise dalam performa yang tajam, raksasa Jerman ini akan merasa optimis tentang peluang mereka untuk mencapai final. Jika mereka bisa meniru ketangguhan yang dipuji Olise, mahkota raja Eropa mungkin saja akan berpindah ke Munich tahun ini.

