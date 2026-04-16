VIDEO: Michael Olise menunjukkan reaksi bingung yang tak ternilai harganya saat seorang reporter menyebut Real Madrid sebagai 'raja Liga Champions'

Setelah kemenangan menegangkan 4-3 pada leg kedua yang memastikan Bayern Munich meraih kemenangan agregat 6-4, Olise sama sekali tidak berminat untuk memuji raksasa Spanyol tersebut. Ketika seorang wartawan menyiratkan bahwa tim Bavaria itu baru saja menyingkirkan "raja kompetisi," mantan pemain Crystal Palace itu tersenyum sinis dan memberikan respons datar yang kemudian menjadi viral. Ia hanya mengulang kalimat tersebut sebagai pertanyaan: "Raja kompetisi?"

Percakapan itu semakin canggung ketika reporter tersebut mencoba membenarkan julukan tersebut dengan mengingatkan Olise bahwa Real Madrid telah memenangkan trofi tersebut sebanyak 15 kali, sebuah rekor. Tidak terkesan dengan pelajaran sejarah tersebut, sang pemain sayap hanya menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Ya. Ya," sebelum mengakhiri percakapan. Meskipun prestasi Los Blancos tidak dapat disangkal, Olise dan rekan-rekan setimnya membuktikan pada malam itu bahwa kejayaan masa lalu tidak berarti apa-apa ketika peluit wasit dibunyikan.