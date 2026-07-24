Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Michael Olise mengejutkan para penggemar di New York saat bintang Prancis dan Bayern Munich itu ikut bermain dalam pertandingan amatir - hanya dengan mengenakan kaus kaki!
Olise ikut serta dalam pertandingan jalanan
Hanya beberapa hari setelah menyelesaikan tugas internasionalnya bersama Prancis di Piala Dunia, pemain sayap Bayern, Olise, mengejutkan warga New York City dengan ikut serta dalam pertandingan sepak bola amatir. Ia ikut serta dalam pertandingan rekreasi yang diselenggarakan melalui platform komunitas GoodRec di lapangan umum. Yang menarik, mantan bintang Crystal Palace itu bermain tanpa mengenakan sepatu bola; ia justru tampil hanya dengan kaus kaki dan celana longgar.
Para penggemar memuji bintang Prancis tersebut
Meskipun bermain hanya dengan mengenakan kaus kaki, Olise tetap menunjukkan kilasan kehebatan teknisnya di lapangan, termasuk gerakan andalannya yang memotong ke dalam dari sayap kanan ke kaki kirinya. Setelah pertandingan usai, pemain asal Prancis itu berpose untuk foto bersama semua peserta, yang mendorong GoodRec untuk membagikan momen tersebut di media sosial: "Dia mengalahkan kami bahkan saat hanya mengenakan kaus kaki. Terima kasih telah datang ke pertandingan GoodRec di New York City!"
Pemain sayap tampil gemilang di turnamen tersebut
Penampilan spontan ini menjadi puncak dari periode yang mengesankan bagi Olise, yang tampil gemilang sepanjang Piala Dunia dengan mencetak rekor baru berupa tujuh assist untuk Les Bleus. Prestasi tersebut melengkapi statistik sensasionalnya bersama Bayern musim lalu, di mana ia mencetak 22 gol dan 31 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi. Kehadirannya di lapangan umum di New York semakin memperkuat reputasinya sebagai pesepakbola yang memiliki gairah sejati dan murni terhadap permainan ini.
- Getty Images Sport
Bayern bersiap untuk memulai kembali pramusim
Olise kini akan menikmati masa liburan sebelum kembali ke markas Bayern untuk mengikuti latihan pramusim. Klub raksasa Bundesliga ini berada di bawah tekanan untuk segera menangani pemulihan fisik para bintang utamanya yang berhasil mencapai babak-babak akhir Piala Dunia, menjelang dimulainya musim kompetisi domestik dan Eropa yang akan datang. Para pendukung Bayern tentu berharap performa luar biasa sang pemain sayap ini dapat berlanjut tanpa hambatan hingga musim baru.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami