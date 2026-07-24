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VIDEO: Michael Olise mengejutkan para penggemar di New York saat bintang Prancis dan Bayern Munich itu ikut bermain dalam pertandingan amatir - hanya dengan mengenakan kaus kaki! M. Olise France World Cup Bayern Munich Bundesliga

Pemain sayap Bayern Munich, Michael Olise, mengejutkan para penggemar sepak bola di New York City dengan ikut serta secara tak terduga dalam sebuah pertandingan persahabatan terbuka. Setelah baru saja menyelesaikan penampilannya bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia, pemain berusia 24 tahun itu terlihat bermain hanya dengan mengenakan kaus kaki, dan hal ini membuatnya mendapat pujian luas atas kecintaannya yang tulus terhadap sepak bola.