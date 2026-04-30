Goal.com
Live
Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions Elite
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Merih Demiral melontarkan pernyataan kontroversial terkait wasit mengenai Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo, yang memicu keributan setelah berani melakukan parade medali di sekitar lapangan

Merih Demiral secara mengejutkan menuduh bahwa wasit-wasit dipengaruhi untuk membantu Al-Nassr meraih gelar juara Liga Pro Saudi, menyusul pertandingan sengit melawan Al-Ahli. Bek asal Turki yang sebelumnya bermain bersama Cristiano Ronaldo di Juventus itu merasa sangat kesal setelah timnya kalah 2-0, yang memicu ketegangan baik di dalam maupun di luar lapangan.

  • Parade medali memicu perselisihan yang viral di media sosial

    Saat pertandingan berakhir, emosi memuncak. Demiral menjadi pusat dari drama tersebut, terlibat dalam pertukaran kata-kata panas dengan Ronaldo dan Kingsley Coman. Konfrontasi itu tak berhenti pada sekadar kata-kata, karena sang bek mengambil langkah provokatif dengan memamerkan medali AFC Champions League Elite-nya di sekitar stadion—trofi yang diraih Al-Ahli awal bulan ini—untuk mengingatkan para pendukung Al-Nassr akan kesuksesan kontinental timnya baru-baru ini.

    Keputusan Demiral untuk memamerkan medali juaranya di kandang Al-Nassr merupakan sindiran yang disengaja terhadap pemimpin klasemen liga tersebut. Ia kemudian menggunakan media sosial untuk memperkuat gesturnya tersebut dengan memposting: “Untuk pertama kalinya, ada medali Liga Champions di stadion mereka.” Langkah tersebut dirancang untuk menyoroti kurangnya gelar kontinental yang diraih Al-Nassr belakangan ini, meskipun mereka telah berinvestasi besar-besaran pada para bintang dunia.

  • Tonton klipnya




  • Demiral mengkritik keras bias wasit dalam pertandingan Al-Nassr

    Bek tengah asal Turki itu tak bisa menahan rasa frustrasinya setelah peluit akhir dibunyikan pada Rabu lalu. Al-Ahli merasa dirugikan oleh beberapa keputusan wasit selama pertandingan, terutama tekel yang dilakukan Coman terhadap Demiral yang menurut sang bek pantas mendapat kartu merah. Demiral memperlihatkan luka-lukanya setelah pertandingan untuk menunjukkan betapa kerasnya tekel tersebut.

    “Lihat kaki saya, dia hampir mematahkannya. Sangat disayangkan,” kata Demiral, sebelum meningkatkan kritiknya hingga mencakup integritas wasit liga. Dia menyiratkan adanya upaya terkoordinasi untuk memastikan klub berbasis di Riyadh itu finis di puncak klasemen. “Tampaknya jelas wasit membantu Al Nassr, mereka ingin mereka menang. Kami selalu menang dan tidak ada yang membantu. Kami akan tetap di puncak,” tambahnya, meskipun hal itu menjadi pukulan bagi aspirasi gelar timnya.



  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    Dampak dari malam yang kacau

    Seiring meredanya ketegangan pasca-derbi Riyadh, perhatian kini beralih ke kemungkinan sanksi bagi para pihak yang terlibat. Tindakan Demiral yang mengejek penonton tuan rumah dengan trofi yang dimilikinya serta komentarnya mengenai keputusan wasit kemungkinan besar akan diteliti oleh komite disiplin Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Kedua klub kini sedang menanti laporan resmi, dengan banyak pihak memperkirakan akan dijatuhkan denda besar atau sanksi skorsing pasca-pertandingan yang menjadi salah satu yang paling kontroversial musim ini.

Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Akhdoud crest
Al Akhdoud
ALA
Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN