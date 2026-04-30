VIDEO: Merih Demiral melontarkan pernyataan kontroversial terkait wasit mengenai Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo, yang memicu keributan setelah berani melakukan parade medali di sekitar lapangan

Saat pertandingan berakhir, emosi memuncak. Demiral menjadi pusat dari drama tersebut, terlibat dalam pertukaran kata-kata panas dengan Ronaldo dan Kingsley Coman. Konfrontasi itu tak berhenti pada sekadar kata-kata, karena sang bek mengambil langkah provokatif dengan memamerkan medali AFC Champions League Elite-nya di sekitar stadion—trofi yang diraih Al-Ahli awal bulan ini—untuk mengingatkan para pendukung Al-Nassr akan kesuksesan kontinental timnya baru-baru ini.

Keputusan Demiral untuk memamerkan medali juaranya di kandang Al-Nassr merupakan sindiran yang disengaja terhadap pemimpin klasemen liga tersebut. Ia kemudian menggunakan media sosial untuk memperkuat gesturnya tersebut dengan memposting: “Untuk pertama kalinya, ada medali Liga Champions di stadion mereka.” Langkah tersebut dirancang untuk menyoroti kurangnya gelar kontinental yang diraih Al-Nassr belakangan ini, meskipun mereka telah berinvestasi besar-besaran pada para bintang dunia.