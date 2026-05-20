Penantian panjang Arsenal untuk meraih gelar Liga Premier akhirnya berakhir pada Selasa malam ketika Manchester City gagal mengalahkan Bournemouth, yang memicu perayaan meriah di seluruh London utara dan di tempat latihan klub. Bagi Saka dan Lewis-Skelly, kemenangan ini menjadi kesempatan sempurna untuk menanggapi mereka yang mengklaim bahwa Arsenal akan kembali runtuh di bawah tekanan pada fase krusial musim ini.

Dalam sebuah video yang dibagikan di akun Instagram Saka, Lewis-Skelly terlihat memegang sebotol sampanye dan dengan jenaka menyinggung ejekan yang telah mereka terima. Gelandang muda itu secara langsung membantah narasi tersebut dengan menyatakan: "Mereka menyebut kami pengecut, dan sekarang kami yang memegang botolnya!"







