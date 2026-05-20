Saka-Arsenal
VIDEO: 'Mereka tak lagi tertawa!' - Bukayo Saka & Myles Lewis-Skelly membalas ejekan para kritikus yang menyebut Arsenal 'pengecut' setelah meraih gelar juara Liga Premier

Bukayo Saka dan Myles Lewis-Skelly telah melontarkan pesan yang tegas kepada para pengkritik mereka setelah Arsenal dipastikan menjadi juara Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Para bintang The Gunners itu menggunakan media sosial untuk mengejek narasi "bottlers" yang terus melekat pada tim asuhan Mikel Arteta selama upaya mereka baru-baru ini untuk mencapai puncak sepak bola Inggris.

    Penantian panjang Arsenal untuk meraih gelar Liga Premier akhirnya berakhir pada Selasa malam ketika Manchester City gagal mengalahkan Bournemouth, yang memicu perayaan meriah di seluruh London utara dan di tempat latihan klub. Bagi Saka dan Lewis-Skelly, kemenangan ini menjadi kesempatan sempurna untuk menanggapi mereka yang mengklaim bahwa Arsenal akan kembali runtuh di bawah tekanan pada fase krusial musim ini.

    Dalam sebuah video yang dibagikan di akun Instagram Saka, Lewis-Skelly terlihat memegang sebotol sampanye dan dengan jenaka menyinggung ejekan yang telah mereka terima. Gelandang muda itu secara langsung membantah narasi tersebut dengan menyatakan: "Mereka menyebut kami pengecut, dan sekarang kami yang memegang botolnya!"



    Perayaan tidak berhenti sampai di situ, karena Saka memanfaatkan akun media sosial Jurrien Timber untuk semakin mempertegas pesannya. Setelah tiga musim berturut-turut finis sebagai runner-up, pemain internasional Inggris itu menegaskan bahwa The Gunners akhirnya yang bisa tertawa terakhir.

    Merenungkan rasa frustrasi klub selama beberapa dekade, Saka berkata: "Izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu, selama 22 tahun, mereka tertawa dan bercanda, tetapi sekarang mereka tidak tertawa lagi, lihat, ini akan menjadi masa yang gemilang." Pesan tajam ini muncul setelah berbulan-bulan persaingan sengit di mana para pedagang di luar Etihad Stadium terlihat menjual botol air minum berlabel Arsenal sebagai upaya untuk mengejek upaya The Gunners merebut gelar juara.



    Suasana di pusat latihan London Colney mencerminkan rasa lega dan kegembiraan yang luar biasa di dalam skuad setelah mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung sejak musim 'Invincibles' 2003-04. Sementara para pemain merayakan secara tertutup, sosok legendaris Ian Wright terlihat memimpin sorakan di luar Stadion Emirates saat ribuan penggemar berduyun-duyun ke stadion untuk merayakan pencapaian bersejarah tersebut.

    Arsenal telah menghadapi sorotan tajam karena kegagalan mereka mencapai garis finis dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tersingkirnya mereka dari kompetisi piala domestik dan tersandung di akhir musim. Namun, pasukan Arteta tetap tangguh musim ini, mempertahankan keunggulan mereka atas tim City yang tak kenal lelah, dan akhirnya mengamankan trofi yang telah lama mereka idam-idamkan selama lebih dari dua dekade.

    Kemenangan ganda sudah di depan mata

    Saka, Lewis-Skelly, dan seluruh skuad akan secara resmi menerima medali juara pada Minggu ini. Arsenal akan menutup musim liga yang sangat sukses ini dengan bertandang ke Selhurst Park untuk menghadapi rival sekota mereka, Crystal Palace, di mana mereka juga akan mengangkat trofi Premier League yang ikonik di hadapan para pendukung yang turut serta dalam perjalanan tersebut.

    Setelah perayaan domestik berakhir, Arsenal akan segera mengalihkan fokus mereka ke kejayaan Eropa. Tim asuhan Arteta memiliki kesempatan untuk meraih gelar ganda bersejarah saat mereka menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 30 Mei.

