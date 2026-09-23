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VIDEO: 'Mereka akan mematahkan punggung kami!' - Raphinha terekam kamera memohon perlindungan kepada wasit saat Barcelona menang atas Sevilla
Raphinha berhadapan dengan ofisial terkait taktik agresif
Barcelona meraih kemenangan penting lainnya di La Liga atas Sevilla, tetapi pertandingan ini ditandai oleh intensitas fisiknya. Kamera DAZN merekam cuplikan eksklusif Raphinha yang beberapa kali mendekati wasit Martinez Munuera sepanjang pertandingan. Penyerang Brasil itu berulang kali mendesak sang pengadil untuk menindak pendekatan agresif tim tuan rumah.
Pemain berusia 29 tahun itu sangat frustrasi dengan metode bertahan Sevilla. Dia secara aktif menuntut intervensi yang lebih besar dari Munuera untuk memastikan keselamatan rekan-rekan setimnya. Pendekatan proaktif ini menyoroti pengaruh Raphinha yang terus berkembang sebagai pemimpin vokal di lapangan.
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"Itu yang disebut judo!"
Audio yang dirilis DAZN mengungkap secara persis keluhan Raphinha kepada Munuera. Winger itu secara langsung memperingatkan wasit soal dampak fisik dari taktik lawan. “Mereka akan mematahkan punggung kami,” kata Raphinha. “Coba perhatikan screen dan tarikan. Akan sampai pada titik mereka akan mematahkan punggung kami. Begitu Anda meniup satu atau dua pelanggaran, mereka akan berhenti melakukannya.”
Ketegangan memuncak saat terjadi konfrontasi antara Raphinha dan Youssuf Fofana dari Sevilla dalam sebuah tendangan bebas. Keduanya terlibat duel fisik, yang langsung memicu intervensi dari ofisial pertandingan.
Munuera dengan cepat menegur kedua pemain atas aksi tarik-menarik mereka di area penalti. “Kalian berdua, dia menarik dan kamu juga,” ujar sang wasit. “Itu bukan sepakbola, itu namanya judo.”
Keberanian Raphinha untuk menantang ofisial menegaskan statusnya yang semakin tinggi di Catalunya. Kini mengenakan ban kapten sebagai kapten pertama, penyerang itu sepenuhnya telah menerima tanggung jawab kepemimpinannya. Ia telah mencatatkan menit bermain lebih banyak daripada pemain outfield mana pun musim ini.
Pengaruhnya jauh melampaui kehadiran vokalnya. Raphinha telah membentuk trisula serangan mematikan bersama Lamine Yamal dan Fermin Lopez. Pemain Brasil itu sudah membukukan 14 gol yang mencengangkan hanya dalam delapan penampilan, dan bisa dibilang melampaui performa brilian yang ia tunjukkan pada musim debutnya.
- SOPA Images
Tugas internasional yang berat menanti
Barcelona memasuki jeda internasional dengan modal tujuh kemenangan beruntun di La Liga. Namun, Hansi Flick akan cemas dengan jadwal berat sang kapten.
Raphinha menghadapi perjalanan pulang-pergi sejauh 34.000 kilometer ke Australia untuk serangkaian laga uji coba internasional bersama Brasil. Raksasa Catalunya itu akan sangat berharap jimat mereka bisa kembali dalam kondisi bugar dan segar saat mereka berupaya mempertahankan performa domestik sensasionalnya.
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