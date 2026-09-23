Audio yang dirilis DAZN mengungkap secara persis keluhan Raphinha kepada Munuera. Winger itu secara langsung memperingatkan wasit soal dampak fisik dari taktik lawan. “Mereka akan mematahkan punggung kami,” kata Raphinha. “Coba perhatikan screen dan tarikan. Akan sampai pada titik mereka akan mematahkan punggung kami. Begitu Anda meniup satu atau dua pelanggaran, mereka akan berhenti melakukannya.”

Ketegangan memuncak saat terjadi konfrontasi antara Raphinha dan Youssuf Fofana dari Sevilla dalam sebuah tendangan bebas. Keduanya terlibat duel fisik, yang langsung memicu intervensi dari ofisial pertandingan.

Munuera dengan cepat menegur kedua pemain atas aksi tarik-menarik mereka di area penalti. “Kalian berdua, dia menarik dan kamu juga,” ujar sang wasit. “Itu bukan sepakbola, itu namanya judo.”

Keberanian Raphinha untuk menantang ofisial menegaskan statusnya yang semakin tinggi di Catalunya. Kini mengenakan ban kapten sebagai kapten pertama, penyerang itu sepenuhnya telah menerima tanggung jawab kepemimpinannya. Ia telah mencatatkan menit bermain lebih banyak daripada pemain outfield mana pun musim ini.

Pengaruhnya jauh melampaui kehadiran vokalnya. Raphinha telah membentuk trisula serangan mematikan bersama Lamine Yamal dan Fermin Lopez. Pemain Brasil itu sudah membukukan 14 gol yang mencengangkan hanya dalam delapan penampilan, dan bisa dibilang melampaui performa brilian yang ia tunjukkan pada musim debutnya.



