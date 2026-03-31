Saat tampil di acara The Late Run Show, Pique ditanya oleh pembawa acara apakah United memiliki kualitas untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Premier dan Liga Champions. Pemain asal Spanyol itu menjawab dengan tegas, membela pergantian manajer yang terus-menerus di Old Trafford. Pique menyatakan: "Maksud saya, mereka menghabiskan banyak uang, dan para pemain harus membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan uang sebanyak itu. Karena saat ini, sangat mudah untuk menyalahkan pelatih ketika tidak ada hasil. Dan itu... setidaknya dalam sepak bola, inilah yang terjadi ketika sebuah tim tidak tampil baik, yaitu menyalahkan pelatih. Tapi itu tidak benar."