VIDEO: 'Meksiko! Meksiko! Meksiko!' - Para pemain Inggris disoraki saat tiba untuk pertandingan babak 16 besar Piala Dunia setelah menunda keberangkatan mereka karena kekhawatiran keamanan dan ancaman 'mata-mata'

Inggris sedang bersiap menghadapi salah satu ujian tersulit di turnamen ini. Ketinggian Stadion Azteca yang mencapai sekitar 2.200 meter diperkirakan akan memberikan beban fisik yang lebih berat bagi para pemain, sementara rekor kandang Meksiko yang tangguh menambah tingkat kesulitan tersendiri.

The Three Lions juga diperkirakan akan kalah jumlah secara signifikan di tribun penonton. Inggris hanya menerima alokasi resmi sebanyak 3.000 tiket untuk stadion berkapasitas 83.264 penonton tersebut, sehingga Meksiko akan mendapat dukungan tuan rumah yang luar biasa meskipun ada beberapa penggemar yang datang dari luar kota yang membeli tiket dari pihak ketiga.

Penggelaran pasukan polisi dalam jumlah besar juga diperkirakan akan terjadi di seluruh Kota Meksiko di tengah protes publik yang sedang berlangsung, dengan FA yakin bahwa rencana keamanannya sudah memadai meskipun masih dalam tahap peninjauan, menurut The Guardian.

Tindakan pencegahan yang ditingkatkan ini dilakukan menyusul pengaduan yang diajukan ke FIFA oleh federasi sepak bola Ekuador setelah para pemainnya dilaporkan tidak bisa tidur akibat kebisingan yang terus-menerus di luar hotel mereka sebelum menghadapi Meksiko. Sejak itu, Inggris telah mendapatkan izin untuk memasang penghalang jalan di sekitar hotel mereka dalam upaya menghindari gangguan serupa.