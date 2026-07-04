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VIDEO: 'Meksiko! Meksiko! Meksiko!' - Para pemain Inggris disoraki saat tiba untuk pertandingan babak 16 besar Piala Dunia setelah menunda keberangkatan mereka karena kekhawatiran keamanan dan ancaman 'mata-mata'
Inggris memperketat pengamanan menjelang laga melawan Meksiko
Inggris menunda keberangkatan mereka ke Mexico City menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia melawan Meksiko, karena Tuchel dan FA berupaya menjaga agar persiapan taktis tim tetap rahasia dari publik, seperti dilansir The Sun. Skuad tetap berada di markas mereka di Kansas City selama mungkin untuk meminimalkan risiko sesi latihan mereka diamati.
Pengamanan di sekitar markas tim Inggris selama turnamen juga telah diperketat, dengan polisi dan petugas keamanan yang memantau area tersebut. Tuchel ingin para pemainnya beradaptasi dengan kondisi ketinggian di Stadion Azteca tanpa membocorkan rencananya sebelum pertandingan babak gugur tersebut. Meskipun demikian, tim ini tetap disambut dengan cemoohan dan nyanyian keras dari para pendukung Meksiko saat bus mereka tiba di tempat penginapan.
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Inggris akan menghadapi salah satu suasana tandang tersulit dalam dunia sepak bola
Inggris sedang bersiap menghadapi salah satu ujian tersulit di turnamen ini. Ketinggian Stadion Azteca yang mencapai sekitar 2.200 meter diperkirakan akan memberikan beban fisik yang lebih berat bagi para pemain, sementara rekor kandang Meksiko yang tangguh menambah tingkat kesulitan tersendiri.
The Three Lions juga diperkirakan akan kalah jumlah secara signifikan di tribun penonton. Inggris hanya menerima alokasi resmi sebanyak 3.000 tiket untuk stadion berkapasitas 83.264 penonton tersebut, sehingga Meksiko akan mendapat dukungan tuan rumah yang luar biasa meskipun ada beberapa penggemar yang datang dari luar kota yang membeli tiket dari pihak ketiga.
Penggelaran pasukan polisi dalam jumlah besar juga diperkirakan akan terjadi di seluruh Kota Meksiko di tengah protes publik yang sedang berlangsung, dengan FA yakin bahwa rencana keamanannya sudah memadai meskipun masih dalam tahap peninjauan, menurut The Guardian.
Tindakan pencegahan yang ditingkatkan ini dilakukan menyusul pengaduan yang diajukan ke FIFA oleh federasi sepak bola Ekuador setelah para pemainnya dilaporkan tidak bisa tidur akibat kebisingan yang terus-menerus di luar hotel mereka sebelum menghadapi Meksiko. Sejak itu, Inggris telah mendapatkan izin untuk memasang penghalang jalan di sekitar hotel mereka dalam upaya menghindari gangguan serupa.
- Getty Images
Inggris bersiap menghadapi laga sistem gugur yang penuh tantangan
Inggris kini harus menghadapi tuntutan fisik di Stadion Azteca, atmosfer yang tidak bersahabat, serta keunggulan tuan rumah Meksiko saat mereka berupaya melaju ke perempat final Piala Dunia. Bagi Tuchel, fokus utamanya adalah memastikan persiapan yang telah dilakukannya dapat diterjemahkan ke dalam permainan di lapangan, setelah upaya ekstensif untuk melindungi rencana taktisnya dan meminimalkan gangguan di luar lapangan menjelang salah satu ujian terberat Inggris di turnamen ini.
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