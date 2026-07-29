VIDEO: Mathys Tel cetak tendangan bebas luar biasa dari jarak 25 yard untuk Tottenham dalam kemenangan pramusim atas Sydney FC

Tel menjadi bintang pertunjukan di Australia, melepaskan tendangan bebas sensasional dari jarak 25 yard ke sudut kanan atas untuk membuka skor pada menit ke-29. Penyerang berusia 21 tahun itu, yang menuntaskan kepindahan permanen senilai £30 juta dari Bayern Munich musim panas lalu, menampilkan performa yang menjadi pengingat tepat waktu akan potensi eksplosifnya.

Penampilannya di sisi kiri datang pada saat Tottenham Hotspur santer dikaitkan dengan winger Manchester City Savinho, yang kabarnya mendorong terwujudnya kepindahan tersebut. Gol telat Tel yang klinis dan penampilan energiknya selama 45 menit mengisyaratkan bahwa ia siap berjuang memperebutkan tempatnya, bahkan jika De Zerbi memilih menambah kedalaman skuad.



