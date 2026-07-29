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FBL-AUS-TOTTENHAM-SYDNEYAFP
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Mathys Tel cetak tendangan bebas luar biasa dari jarak 25 yard untuk Tottenham dalam kemenangan pramusim atas Sydney FC

M. Tel
Tottenham Hotspur
Sydney FC
Sydney FC vs Tottenham Hotspur
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Premier League

Mathys Tel mencuri perhatian di Australia lewat gol spektakuler dari jarak jauh saat Tottenham Hotspur melanjutkan persiapan pramusim mereka. Meski ditahan imbang 1-1 oleh Sydney FC, tim asuhan Roberto De Zerbi menang 4-2 dalam adu penalti untuk memastikan kemenangan ketiga mereka pada musim panas ini.

  • Tel bersinar di tengah spekulasi transfer

    Tel menjadi bintang pertunjukan di Australia, melepaskan tendangan bebas sensasional dari jarak 25 yard ke sudut kanan atas untuk membuka skor pada menit ke-29. Penyerang berusia 21 tahun itu, yang menuntaskan kepindahan permanen senilai £30 juta dari Bayern Munich musim panas lalu, menampilkan performa yang menjadi pengingat tepat waktu akan potensi eksplosifnya.

    Penampilannya di sisi kiri datang pada saat Tottenham Hotspur santer dikaitkan dengan winger Manchester City Savinho, yang kabarnya mendorong terwujudnya kepindahan tersebut. Gol telat Tel yang klinis dan penampilan energiknya selama 45 menit mengisyaratkan bahwa ia siap berjuang memperebutkan tempatnya, bahkan jika De Zerbi memilih menambah kedalaman skuad.


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  • De Zerbi mengelola kebugaran skuad

    Juru taktik asal Italia itu memilih pendekatan hati-hati dalam menentukan skuadnya di Sydney, dengan mencoret beberapa sosok senior untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Absensi paling menonjol adalah rekrutan musim panas senilai £85 juta, Mateus Fernandes, yang ketidakhadirannya sempat memicu kekhawatiran awal soal cedera di kalangan suporter yang ikut bepergian. Namun, laporan menyebut gelandang Portugal itu hanya diistirahatkan sebagai bagian dari kebijakan rotasi yang sistematis.

    Terlepas dari absennya sejumlah nama besar seperti James Maddison, Dominic Solanke, dan Micky van de Ven, ada pemandangan yang disambut baik oleh fans Tottenham Hotspur ketika rekrutan termahal klub, Sandro Tonali, tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Mantan gelandang Newcastle itu menggantikan Lucas Bergvall, yang menjadi starter meski spekulasi soal masa depannya di klub terus berlanjut.

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  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Sukses adu penalti saat fokus beralih ke Chelsea

    Sydney menyamakan kedudukan pada babak kedua setelah memanfaatkan kesalahan mahal dari pemain pengganti Spurs, Kota Takai, yang tanpa sengaja mengalihkan bola tepat ke jalur kompatriotnya, Takahiro Sekine, untuk penyelesaian sederhana.

    Kemunduran itu memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Rekrutan musim panas Martin Dubravka memastikan tim London utara itu tidak pulang dengan tangan hampa lewat intervensi krusial. Mantan kiper Burnley itu melakukan penyelamatan besar dalam adu penalti, yang memungkinkan Dane Scarlett mencetak gol penentu kemenangan dan mengamankan kemenangan 4-2 lewat adu penalti.

    Kemenangan ini menjadi landasan saat De Zerbi menyiapkan skuadnya untuk laga besar melawan Chelsea pada Sabtu. Meski hasil pada Juli berada di bawah urusan kebugaran, pemborosan di depan gawang tetap menjadi kekhawatiran sementara beberapa bintang masih menepi.

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