Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Martin Odegaard mengangkat trofi Liga Premier saat Arsenal merayakan gelar juara pertama mereka dalam 22 tahun setelah meraih kemenangan pada laga terakhir di kandang Crystal Palace
The Gunners mengakhiri dua dekade penderitaan
Suasana pesta sudah memuncak jauh sebelum pertandingan dimulai, dengan para penggemar Arsenal mengantre berjam-jam untuk menyambut kedatangan bus tim. Meskipun gelar juara sudah dipastikan pada awal pekan ini, tim asuhan Mikel Arteta tetap bersikap profesional untuk memastikan penyerahan trofi diawali dengan sebuah kemenangan.
Gabriel Jesus membuka skor pada menit ke-42 sebelum Noni Madueke menggandakan keunggulan tak lama setelah jeda. Meskipun Jean-Philippe Mateta mencetak gol penghibur di akhir laga untuk The Eagles, tak ada yang bisa merusak perayaan Arsenal. Setelah peluit akhir dibunyikan, Odegaard mengangkat trofi di hadapan para pendukung yang datang jauh-jauh dan bersuka cita.
- Getty Images Sport
Arteta mengenang perjalanannya menuju puncak
Para pemain juga menyisihkan momen spesial untuk Arteta, dengan mengangkat sang manajer ke udara berkali-kali hingga para penggemar bersorak gembira. Saat berbicara setelah upacara penyerahan trofi, pria asal Spanyol itu berkata kepada Sky Sports: "Itu sungguh indah. Lihatlah kegembiraan semua orang; mereka telah menanti momen ini begitu lama. Kami memang mengalami masa-masa sulit sepanjang perjalanan, tetapi semua itu terbayar lunas saat melihat reaksi seperti itu. Sekarang saatnya untuk menikmati dan melepas topi manajer. Saya pikir kami menunjukkan ikatan, komitmen, dan keberanian yang luar biasa. Segala sesuatu di sekitar kami telah memicu keinginan kami untuk melakukannya. Kami memiliki kepemilikan yang luar biasa. Di masa-masa sulitlah Anda benar-benar melihat karakter orang-orang. Mereka memiliki nilai-nilai yang luar biasa dan memahami olahraga ini lebih baik daripada kami semua. Mereka telah berkomitmen pada proyek yang telah kami wujudkan. Mereka sangat berperan penting."
Para pembuat sejarah dan bintang masa depan
Meskipun para bintang senior menjadi sorotan utama, sejarah justru ditorehkan oleh Max Dowman yang berusia 16 tahun. Arteta menurunkan pemain muda ini sebagai starter di Selhurst Park, menjadikannya pemain termuda yang pernah menjadi starter dalam pertandingan Liga Premier pada usia 16 tahun dan 144 hari. Hal ini menjadi pertanda masa depan yang cerah bagi klub, bahkan saat mereka merayakan gelar juara pertama mereka sejak era 'Invincibles' pada musim 2003-04.
Namun, sore itu tidak sepenuhnya sempurna bagi sang juara. Noni Madueke, yang mencetak gol penentu kedua, terpaksa keluar di akhir pertandingan karena cedera yang tampaknya terjadi pada paha belakangnya.
Dia akan berjuang melawan waktu agar bisa fit untuk final Liga Champions akhir pekan depan, meskipun sang pemain sayap tampaknya tidak mengalami cedera yang parah saat meninggalkan lapangan.
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke kejayaan Eropa
Setelah memastikan gelar juara domestik, Arsenal tak punya waktu untuk beristirahat karena mereka kini menatap final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain akhir pekan depan. Arteta akan berupaya membawa pulang trofi Liga Champions pertama bagi klub saat mereka menghadapi juara bertahan di Budapest, guna mengukir prestasi ganda yang bersejarah.