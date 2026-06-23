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VIDEO: Martin Odegaard memimpin Erling Haaland dan skuad Norwegia dalam perayaan 'Viking Row' yang mendebarkan setelah lolos ke babak gugur Piala Dunia
Para bintang Norwegia ikut merayakan bersama para penggemar dalam perayaan pasca-pertandingan yang viral
Para pemain Norwegia langsung menghampiri para pendukung mereka setelah kemenangan 3-2 atas Senegal yang memastikan tempat mereka di babak gugur, dan ikut serta dalam perayaan 'Viking Row' yang semakin populer. Dipimpin oleh kapten Odegaard, skuad tersebut melakukan gerakan mendayung bergaya perahu panjang bersama para penggemar di tribun. Perayaan ini telah mendapatkan perhatian yang signifikan di media sosial selama turnamen berlangsung. Terinspirasi oleh warisan Viking, para pendukung dan pemain duduk dalam formasi dan menirukan gerakan mendayung mengikuti irama drum.
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Haaland mengungkap rencana sebelum pertandingan di balik selebrasinya
Haaland, yang mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, mengakui bahwa para pemain sempat membicarakan rencana untuk bergabung dengan para pendukung sebelum kick-off jika mereka berhasil meraih hasil yang mereka butuhkan. Penyerang Manchester City itu mengatakan kepada Fox Sports: "Saya melihatnya di internet. Video itu sudah benar-benar viral. Martin bertanya kepada saya sebelum pertandingan: 'Menurutmu, apakah kita sebaiknya ikut bergabung?' Saya menjawab, 'Kalau kita menang, ayo kita lakukan, kenapa tidak?'"
- Getty Images Sport
Pertarungan untuk merebut gelar juara grup menanti
Norwegia kini menghadapi tantangan terbesar mereka di turnamen ini saat bersiap menghadapi Prancis dalam pertandingan yang akan menentukan posisi teratas di Grup I. Meskipun percaya diri berkat rekor sempurna mereka di babak penyisihan grup, Haaland menyadari besarnya tantangan yang menanti, dan mengatakan setelah pertandingan: "Mereka mungkin akan mengalahkan kami, mereka mungkin akan menjuarai seluruh turnamen ini."
Terlepas dari hasil tersebut, Norwegia akan melangkah ke babak 32 besar dengan momentum dan keyakinan setelah penampilan mengesankan mereka sejauh ini.