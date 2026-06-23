VIDEO: Martin Odegaard memimpin Erling Haaland dan skuad Norwegia dalam perayaan 'Viking Row' yang mendebarkan setelah lolos ke babak gugur Piala Dunia

Norwegia kini menghadapi tantangan terbesar mereka di turnamen ini saat bersiap menghadapi Prancis dalam pertandingan yang akan menentukan posisi teratas di Grup I. Meskipun percaya diri berkat rekor sempurna mereka di babak penyisihan grup, Haaland menyadari besarnya tantangan yang menanti, dan mengatakan setelah pertandingan: "Mereka mungkin akan mengalahkan kami, mereka mungkin akan menjuarai seluruh turnamen ini."

Terlepas dari hasil tersebut, Norwegia akan melangkah ke babak 32 besar dengan momentum dan keyakinan setelah penampilan mengesankan mereka sejauh ini.