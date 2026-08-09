Rashford resmi kembali ke United, mengakhiri periode hampir dua tahun jauh dari skuad tim utama klub. Penyerang berusia 28 tahun itu, yang telah mencatatkan 426 penampilan untuk klub masa kecilnya, melihat kariernya di Old Trafford terhenti setelah perselisihan besar dengan mantan manajer Ruben Amorim. Keretakan ini membuat lulusan akademi tersebut disingkirkan dan akhirnya dipinjamkan ke Aston Villa dan Barcelona, dengan banyak pihak meyakini ia telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub pada 12 Desember 2024.

Namun, narasinya berubah pada Minggu ketika Rashford tiba di Carrington untuk menjalani latihan pramusim. Pemain internasional Inggris itu diberi libur tambahan setelah usahanya di Piala Dunia, tetapi kehadirannya kembali di markas United menandai awal baru di bawah kepemimpinan yang baru. Setibanya di sana, ia menyempatkan diri menandatangani memorabilia dan berpose untuk foto, sambil menjawab singkat "terima kasih" ketika para suporter menyambutnya kembali, menurut Daily Mail.



