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Marcus Rashford Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Marcus Rashford TELAH KEMBALI! Penyerang Manchester United kembali ke Carrington setelah hampir dua tahun terasing saat Michael Carrick bersiap mengintegrasikan kembali mantan pemain pinjaman Barcelona itu

M. Rashford
Manchester United
Premier League
Barcelona

Marcus Rashford akhirnya kembali ke pusat latihan Carrington milik Manchester United, menandai putar balik yang mengejutkan bagi seorang pemain yang kariernya di Old Trafford sempat terlihat benar-benar tamat. Mantan pemain pinjaman Barcelona itu terlihat menyapa para penggemar di luar kompleks pada hari Minggu saat ia bersiap untuk bergabung dengan manajer permanen baru Michael Carrick untuk pertama kalinya.

  • Kembalinya ke Carrington mengakhiri absensi dua tahun

    Rashford resmi kembali ke United, mengakhiri periode hampir dua tahun jauh dari skuad tim utama klub. Penyerang berusia 28 tahun itu, yang telah mencatatkan 426 penampilan untuk klub masa kecilnya, melihat kariernya di Old Trafford terhenti setelah perselisihan besar dengan mantan manajer Ruben Amorim. Keretakan ini membuat lulusan akademi tersebut disingkirkan dan akhirnya dipinjamkan ke Aston Villa dan Barcelona, dengan banyak pihak meyakini ia telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub pada 12 Desember 2024.

    Namun, narasinya berubah pada Minggu ketika Rashford tiba di Carrington untuk menjalani latihan pramusim. Pemain internasional Inggris itu diberi libur tambahan setelah usahanya di Piala Dunia, tetapi kehadirannya kembali di markas United menandai awal baru di bawah kepemimpinan yang baru. Setibanya di sana, ia menyempatkan diri menandatangani memorabilia dan berpose untuk foto, sambil menjawab singkat "terima kasih" ketika para suporter menyambutnya kembali, menurut Daily Mail.


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  • Carrick mengonfirmasi rencana perjalanan ke Dublin

    Carrick mengungkapkan bahwa Rashford akan kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya di United dalam pemusatan latihan di Dublin pekan depan. Berbicara kepada penyiar Skandinavia VG setelah hasil imbang 1-1 United melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim baru-baru ini, Carrick merinci rencana perjalanan skuad senior. "Kami akan memiliki skuad lengkap pekan depan di Dublin," kata mantan gelandang itu. "Kami terbang langsung ke sana dan menghadapi Leeds pada hari Rabu. Kami punya beberapa hari di Dublin saat seluruh skuad berkumpul, termasuk Marcus, Kobbie [Mainoo], dan Lisandro [Martinez]."

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    Reuni yang tak diinginkan membayangi?

    Jadwal pramusim United menghadirkan ironi tersendiri bagi Rashford, karena ia berpotensi menghadapi mantan manajernya, Amorim, saat Manchester United menghadapi AC Milan di Polandia. Laga mendatang melawan Leeds di Dublin akan menjadi kesempatan pertama bagi para suporter untuk melihat Rashford kembali mengenakan seragam United. Dengan musim Premier League yang kian dekat, Carrick berharap sang penyerang bisa menerjemahkan performa terbarunya di Spanyol menjadi kesuksesan di kompetisi domestik.

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