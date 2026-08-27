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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Mantan pemain temperamental Arsenal Matteo Guendouzi picu keributan massal saat staf Lyon mencoba tendangan terbang yang mengejutkan setelah kemenangan Fenerbahce di play-off Liga Champions

M. Guendouzi
Fenerbahce
Lyon
Lyon vs Fenerbahce
Champions League Qualification
Arsenal
Champions League

Matteo Guendouzi menjadi pusat keributan keras usai laga setelah kemenangan krusial Fenerbahce di play-off Liga Champions atas Lyon. Mantan gelandang Arsenal itu berulang kali mengejek suporter Prancis, yang pada akhirnya memicu alterkasi fisik mengejutkan dengan seorang staf Lyon yang murka di dekat terowongan.

  • Kekacauan pecah di Stadion Groupama

    Fenerbahce memastikan kembali tampil di fase utama Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2008-09 berkat kemenangan tandang 2-1 atas Lyon. Namun, keberhasilan tim Turki itu lolos dengan agregat 3-2 sepenuhnya dibayangi oleh kericuhan pada saat laga usai. Guendouzi, yang mendapat cemoohan keras karena masa lalunya bersama rival sengit Lyon, Marseille, terus memprovokasi suporter tuan rumah sepanjang malam.

    Ketegangan memuncak ketika pemain berusia 27 tahun itu melanjutkan ulahnya saat menuju lorong stadion. Rekaman memperlihatkan Antonio Ferreira, yang diidentifikasi oleh L'Equipe sebagai pelatih kiper Lyon, muncul dan melancarkan tendangan terbang kepada gelandang Prancis tersebut.

    Serangan mengejutkan ini memicu bentrokan besar antara kedua kubu. Para pemain dan staf bergegas terlibat dalam keributan itu, dengan pukulan yang disebut-sebut diarahkan kepada Ferreira saat ia terjepit di dinding. Petugas keamanan segera dipaksa turun tangan untuk memisahkan kedua pihak yang bertikai.


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    Tidak mengejutkan, kedekatannya yang kuat dengan Marseille membuatnya mendapat sambutan yang bermusuhan di Lyon, yang memuncak saat ia berteriak agresif "Allez l'OM" ke arah kamera televisi setelah peluit akhir dibunyikan.

    Rekan-rekan setimnya di Fenerbahce terpaksa segera menggiringnya menjauh dari lapangan saat situasi memanas. Bentrokan buruk ini kini sangat mungkin memicu tindakan disipliner berat dari UEFA terhadap kedua klub.

  • Guendouzi kecam fans yang 'tidak menghormati' saat Tolisso menuntut kerendahan hati

    Guendouzi membela tindakannya yang provokatif dengan mengklaim bahwa ia bereaksi terhadap pelecehan serius dari tribun. Mantan pemain Arsenal itu mengungkapkan bahwa ia merasa tidak dihormati oleh suporter tuan rumah, yang diduga menargetkan keluarganya dengan hinaan sepanjang pertandingan. "Jika kami tidak bisa merayakan dengan cara yang kami inginkan setelahnya, saya merasa itu mengecewakan," jelasnya kepada para wartawan, via BBC.

    Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal memberikan dukungan penuh kepada gelandangnya yang berapi-api itu setelah insiden buruk tersebut. "Sebagai tim, kami semua berdiri bersama untuk mendukung Guendouzi," kata Kartal dalam konferensi pers setelah pertandingan. "Dukungan telah diberikan. Itulah inti dari kerja sama tim."

    Sebaliknya, gelandang Lyon Corentin Tolisso mengecam keras perilaku Guendouzi. Pemain Prancis itu menegaskan bintang Fenerbahce tersebut sudah melampaui batas dengan selebrasinya yang menghasut. "Anda harus tetap rendah hati dalam kemenangan, rayakan itu bersama tim Anda di ruang ganti," ujar Tolisso. "Bagus, selamat untuk mereka, tetapi sebenarnya tidak perlu melakukan itu."

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  • FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-CHAMPIONS LEAGUE-OLYMPIQUE LYONNAIS-OAFP

    Menantikan undian Liga Champions

    Fenerbahce kini akan menantikan dengan antusias undian fase liga Liga Champions pada Kamis di Monaco, di mana mereka ditempatkan di Pot 3. Raksasa Turki itu dapat menantikan kesempatan untuk kembali menguji diri melawan tim-tim elite Eropa.

    Sementara itu, Lyon harus puas tampil di Liga Europa setelah patah hati di play-off. Namun, kedua klub akan dengan cemas menunggu potensi sanksi dari badan pengatur sepak bola Eropa menyusul kekerasan memalukan seusai pertandingan.