Fenerbahce memastikan kembali tampil di fase utama Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2008-09 berkat kemenangan tandang 2-1 atas Lyon. Namun, keberhasilan tim Turki itu lolos dengan agregat 3-2 sepenuhnya dibayangi oleh kericuhan pada saat laga usai. Guendouzi, yang mendapat cemoohan keras karena masa lalunya bersama rival sengit Lyon, Marseille, terus memprovokasi suporter tuan rumah sepanjang malam.

Ketegangan memuncak ketika pemain berusia 27 tahun itu melanjutkan ulahnya saat menuju lorong stadion. Rekaman memperlihatkan Antonio Ferreira, yang diidentifikasi oleh L'Equipe sebagai pelatih kiper Lyon, muncul dan melancarkan tendangan terbang kepada gelandang Prancis tersebut.

Serangan mengejutkan ini memicu bentrokan besar antara kedua kubu. Para pemain dan staf bergegas terlibat dalam keributan itu, dengan pukulan yang disebut-sebut diarahkan kepada Ferreira saat ia terjepit di dinding. Petugas keamanan segera dipaksa turun tangan untuk memisahkan kedua pihak yang bertikai.



