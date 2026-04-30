VIDEO: Malu besar bagi mantan striker Tottenham yang secara mengejutkan gagal mengeksekusi TIGA tendangan penalti dalam waktu hanya enam menit

Upaya Vinicius untuk mencetak gol penalti bagi Gremio pada Rabu malam berakhir dengan kegagalan yang spektakuler. Mantan striker Liga Premier itu sedang bertanding bersama klub barunya di Copa Sudamericana ketika ia mendapat peluang emas untuk membawa timnya unggul di awal pertandingan. Vinicius sebelumnya pernah dua kali bermain di Inggris bersama Fulham dan Spurs, dengan total mencetak delapan gol dalam 53 penampilan di Liga Premier.

Vinicius mendapat kesempatan untuk membuka skor dari titik penalti melawan tim Chili, Palestino, setelah hanya 11 menit. Namun, tendangan penalti pemain berusia 31 tahun itu berhasil diselamatkan oleh Sebastian Perez, yang menepis bola ke tiang gawang. Itu adalah pertanda frustrasi yang akan datang bagi sang striker, yang telah tampil prima sejak kembali ke tanah airnya.