AFP
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Malu besar bagi mantan striker Tottenham yang secara mengejutkan gagal mengeksekusi TIGA tendangan penalti dalam waktu hanya enam menit
Mimpi buruk dari jarak dua belas yard
Upaya Vinicius untuk mencetak gol penalti bagi Gremio pada Rabu malam berakhir dengan kegagalan yang spektakuler. Mantan striker Liga Premier itu sedang bertanding bersama klub barunya di Copa Sudamericana ketika ia mendapat peluang emas untuk membawa timnya unggul di awal pertandingan. Vinicius sebelumnya pernah dua kali bermain di Inggris bersama Fulham dan Spurs, dengan total mencetak delapan gol dalam 53 penampilan di Liga Premier.
Vinicius mendapat kesempatan untuk membuka skor dari titik penalti melawan tim Chili, Palestino, setelah hanya 11 menit. Namun, tendangan penalti pemain berusia 31 tahun itu berhasil diselamatkan oleh Sebastian Perez, yang menepis bola ke tiang gawang. Itu adalah pertanda frustrasi yang akan datang bagi sang striker, yang telah tampil prima sejak kembali ke tanah airnya.
Drama ujian ulang ganda
Namun, Vinicius langsung mendapat kesempatan kedua karena Perez terlalu cepat keluar dari garis gawangnya. Saat kiper itu kembali ke posisinya, Vinicius justru mengarah ke sisi lain dengan melepaskan tembakan ke sisi kanan kiper. Namun, upayanya kembali digagalkan oleh Perez yang menepis bola hingga membentur tiang gawang.
Kiper Palestino itu dianggap telah keluar dari garis gawangnya terlalu dini lagi, sehingga Vinicius mendapat kesempatan ketiga untuk mencetak gol. Kali ini, sang penyerang terpeleset saat menendang bola, sehingga Perez berhasil menepis bola. Tidak ada lagi kesempatan bagi Vinicius setelah dua tendangan ulang yang terpisah.
Tonton klipnya
Kesalahan fatal dalam pertandingan yang berakhir imbang
Kesempatan itu ternyata menjadi peluang yang sangat disayangkan, karena Gremio tak mampu mencetak gol penentu kemenangan di sisa pertandingan. Gremio sempat mendapat harapan untuk mencetak gol penentu di menit-menit akhir setelah Nicolas Meza diusir wasit saat membela Palestino, namun pertandingan akhirnya berakhir dengan skor 0-0.
Hasil ini membuat Gremio berada di posisi kedua di grup Copa Sudamericana mereka setelah tiga pertandingan. Meskipun mengalami kegagalan dalam adu penalti, Vinicius tampil mengesankan sejak kembali ke negara asalnya, Brasil, musim panas lalu. Ia bergabung dengan Gremio melalui transfer bebas pada bulan Juli dan telah mencetak 25 gol di semua kompetisi; mantan pemain Tottenham Hotspur ini juga membantu klub tersebut memenangkan kejuaraan negara bagian pada bulan Maret.