VIDEO: Luis Suarez seolah kembali ke masa jayanya saat mantan striker Liverpool itu mencetak gol voli yang menakjubkan untuk Inter Miami di MLS

Meskipun Suarez menjadi sorotan berkat golnya di menit-menit akhir, justru rekan sesama bintang Amerika Selatan, De Paul, yang pertama kali memecah kebuntuan pertahanan Real Salt Lake yang kokoh. Pada menit ke-82, gelandang asal Argentina itu menerima umpan sudut pendek dari Telasco Segovia dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut kanan atas gawang, sehingga membawa tim tamu memimpin—sebuah keunggulan yang bisa dibilang memang pantas mereka dapatkan.

Kedua gol tersebut tercipta hanya berselang satu menit dan 54 detik, menandai dua gol tercepat dalam sejarah klub dan meredam semangat tim Salt Lake yang sebelumnya tetap kompetitif sepanjang sebagian besar pertandingan. Hasil ini membuat Inter Miami naik ke peringkat kedua klasemen Wilayah Timur, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi delapan pertandingan musim reguler.



