Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Luis Suarez seolah kembali ke masa jayanya saat mantan striker Liverpool itu mencetak gol voli yang menakjubkan untuk Inter Miami di MLS
Suarez yang tampil gemilang memastikan kemenangan
Penyerang legendaris asal Uruguay itu mungkin sudah memasuki masa-masa akhir kariernya, namun kemampuannya untuk menciptakan aksi-aksi spektakuler tetap tak berkurang. Setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-75, Suarez melepaskan tendangan voli kaki kiri yang melesat melewati penjaga gawang Rafael Cabral untuk menggandakan keunggulan Miami dan memicu euforia di kalangan para pendukung yang datang jauh-jauh. Gol tersebut menjadi gol keduanya musim ini dan memberikan keunggulan yang cukup aman bagi Herons selama babak akhir yang menegangkan di America First Field.
Tonton klipnya
De Paul mencetak gol pembuka untuk Miami
Meskipun Suarez menjadi sorotan berkat golnya di menit-menit akhir, justru rekan sesama bintang Amerika Selatan, De Paul, yang pertama kali memecah kebuntuan pertahanan Real Salt Lake yang kokoh. Pada menit ke-82, gelandang asal Argentina itu menerima umpan sudut pendek dari Telasco Segovia dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut kanan atas gawang, sehingga membawa tim tamu memimpin—sebuah keunggulan yang bisa dibilang memang pantas mereka dapatkan.
Kedua gol tersebut tercipta hanya berselang satu menit dan 54 detik, menandai dua gol tercepat dalam sejarah klub dan meredam semangat tim Salt Lake yang sebelumnya tetap kompetitif sepanjang sebagian besar pertandingan. Hasil ini membuat Inter Miami naik ke peringkat kedua klasemen Wilayah Timur, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi delapan pertandingan musim reguler.
Hoyos memuji momen 'golazo'
Setelah peluit akhir dibunyikan, manajer sementara Inter Miami, Guillermo Hoyos, memuji kontribusi striker veteran timnya. "Saya rasa itu bukan sekadar gol; itu adalah 'golazo'," kata Hoyos, seperti dikutip ESPN. "Ketika Anda memiliki pemain sekelas ini, wajar saja jika mereka merasa frustrasi saat harus duduk di bangku cadangan. Namun di sini, tidak ada sedikit pun sikap seperti itu."
Inter Miami menghadapi jeda yang singkat saat mereka bersiap menjamu New England di Nu Stadium akhir pekan ini. Saat ini hanya tertinggal satu poin dari pemimpin klasemen Wilayah Timur, Nashville, The Herons akan berusaha mempertahankan rekor delapan pertandingan tak terkalahkan dan melanjutkan momentum mereka di bawah asuhan Hoyos.