Sifat kartu merah yang diterima Martinez memicu gelombang kritik dari para penggemar dan pakar sepak bola. Banyak pendukung mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial, menyebut tindakan sang bek sebagai "bodoh" dan "konyol" mengingat situasi genting yang dihadapi tim. Keputusan untuk menarik rambut Calvert-Lewin dianggap sebagai risiko yang tidak perlu, yang membuat wasit tidak punya pilihan selain mengusirnya lebih awal.

"Itu tindakan bodoh dari Martinez, tapi jika itu dianggap layak mendapat kartu merah, maka kuncir kuda harus dilarang karena dia jelas-jelas mencoba menarik bajunya," tulis @StevenDonovan02 di X.

"Sungguh bodoh dari Martinez," kata @JacobHorsfall_. "Saya yakin itu adalah gerakan mencengkeram yang alami [sic] karena dia kehilangan keseimbangan, tapi kenapa tangannya harus setinggi itu sejak awal? Apalagi dengan kartu merah yang kita lihat untuk hal yang persis sama musim ini."

Sementara itu, @AdamJoseph mengatakan: "Itu keputusan bodoh dari Lisandro Martinez. Pasti akan berujung kartu merah. Tidak boleh menarik rambut Dominic Calvert-Lewin. Kamu sudah menentukan keputusan wasit begitu melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat tarikannya atau tidak."

Gary Neville, yang menjadi komentator pertandingan, juga tidak terkesan dengan performa United secara keseluruhan, dan berkata: "Leeds pantas unggul 2-0. Mereka jelas-jelas tim yang lebih baik."

Mengenai reaksi Martinez terhadap kartu merah tersebut, Neville berkata: "Martinez terlihat bingung dan kebingungan. Namun, menarik rambut saat ini berakibat kartu merah. Dia tahu apa yang dia lakukan."