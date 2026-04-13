Manchester United v Leeds United - Premier League
VIDEO: Lisandro Martinez dikartu merah karena menarik rambut Dominic Calvert-Lewin, sementara para penggemar Man Utd geram atas keputusan 'bodoh' dalam laga melawan Leeds

Malam Manchester United di Old Trafford semakin memburuk ketika Lisandro Martinez mendapat kartu merah langsung akibat insiden aneh yang melibatkan Dominic Calvert-Lewin. Bek tersebut diusir dari lapangan setelah terlihat menarik rambut sang penyerang dalam sebuah insiden fisik, sehingga timnya harus menghadapi tantangan yang hampir mustahil untuk diatasi.

  Martinez mendapat kartu merah karena menarik rambut

    Dengan United tertinggal 2-0 akibat dua gol yang dicetak Noah Okafor di babak pertama, keadaan tim tuan rumah semakin memburuk pada menit ke-54 ketika Martinez mendapat kartu merah langsung. Setelah terjadi keributan dengan striker Leeds, Calvert-Lewin, "The Butcher" tampak kehilangan ketenangannya saat terjadi perebutan fisik. Tayangan ulang menunjukkan bahwa Martinez tampak menarik rambut Calvert-Lewin, yang menyebabkan sang penyerang terjatuh ke belakang di atas lapangan.

    Wasit Paul Tierney diminta oleh VAR untuk meninjau insiden tersebut di monitor pinggir lapangan terkait potensi perilaku kekerasan dan mengeluarkan kartu merah.

  Reaksi keras terhadap pemecatan yang 'konyol'

    Sifat kartu merah yang diterima Martinez memicu gelombang kritik dari para penggemar dan pakar sepak bola. Banyak pendukung mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial, menyebut tindakan sang bek sebagai "bodoh" dan "konyol" mengingat situasi genting yang dihadapi tim. Keputusan untuk menarik rambut Calvert-Lewin dianggap sebagai risiko yang tidak perlu, yang membuat wasit tidak punya pilihan selain mengusirnya lebih awal.

    "Itu tindakan bodoh dari Martinez, tapi jika itu dianggap layak mendapat kartu merah, maka kuncir kuda harus dilarang karena dia jelas-jelas mencoba menarik bajunya," tulis @StevenDonovan02 di X.

    "Sungguh bodoh dari Martinez," kata @JacobHorsfall_. "Saya yakin itu adalah gerakan mencengkeram yang alami [sic] karena dia kehilangan keseimbangan, tapi kenapa tangannya harus setinggi itu sejak awal? Apalagi dengan kartu merah yang kita lihat untuk hal yang persis sama musim ini."

    Sementara itu, @AdamJoseph mengatakan: "Itu keputusan bodoh dari Lisandro Martinez. Pasti akan berujung kartu merah. Tidak boleh menarik rambut Dominic Calvert-Lewin. Kamu sudah menentukan keputusan wasit begitu melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat tarikannya atau tidak."

    Gary Neville, yang menjadi komentator pertandingan, juga tidak terkesan dengan performa United secara keseluruhan, dan berkata: "Leeds pantas unggul 2-0. Mereka jelas-jelas tim yang lebih baik."

    Mengenai reaksi Martinez terhadap kartu merah tersebut, Neville berkata: "Martinez terlihat bingung dan kebingungan. Namun, menarik rambut saat ini berakibat kartu merah. Dia tahu apa yang dia lakukan."

    Casemiro memberi harapan bagi United

    Meskipun bermain dengan satu pemain lebih sedikit, justru United yang mencetak gol berikutnya ketika Casemiro menyambut umpan Bruno Fernandes ke dalam kotak penalti dan menyarangkan bola ke gawang.

    Kekalahan ini akan membuat United berada di posisi ketiga, dengan poin yang sama dengan Aston Villa, sementara Liverpool tertinggal tiga poin di posisi kelima.

