Lionel Messi, yang secara resmi mengakuisisi klub divisi kelima Spanyol UE Cornella pada 16 April, tak membuang waktu untuk menunjukkan pengaruhnya sebagai pemilik baru klub tersebut. Dalam langkah yang menggemparkan wilayah Baix Llobregat, ikon Argentina ini mengirimkan pesan video pribadi kepada para pemain dan staf, sebagai tanda komitmennya yang mendalam terhadap proyek ini.

"Saya ingin memperkenalkan diri dan memberi tahu kalian bahwa kami ada di sini untuk berkembang dan membantu dalam hal apa pun yang diperlukan," kata Messi kepada kelompok tersebut. "Kami memiliki antusiasme yang besar untuk proyek baru ini. Saya akan terus mengikuti dan mendukung kalian setiap akhir pekan."