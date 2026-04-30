Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
VIDEO: Lionel Messi yang 'bersemangat' memperkenalkan diri kepada skuad UE Cornella setelah transfer mengejutkan ke klub Catalan tersebut
Lionel Messi, yang secara resmi mengakuisisi klub divisi kelima Spanyol UE Cornella pada 16 April, tak membuang waktu untuk menunjukkan pengaruhnya sebagai pemilik baru klub tersebut. Dalam langkah yang menggemparkan wilayah Baix Llobregat, ikon Argentina ini mengirimkan pesan video pribadi kepada para pemain dan staf, sebagai tanda komitmennya yang mendalam terhadap proyek ini.
"Saya ingin memperkenalkan diri dan memberi tahu kalian bahwa kami ada di sini untuk berkembang dan membantu dalam hal apa pun yang diperlukan," kata Messi kepada kelompok tersebut. "Kami memiliki antusiasme yang besar untuk proyek baru ini. Saya akan terus mengikuti dan mendukung kalian setiap akhir pekan."
Para pemain menanggapi pemilik klub yang merupakan seorang superstar
Lebih dari sekadar dukungan finansial, mantan bintang Barcelona ini telah menunjukkan pendekatan yang sangat aktif, dengan mengungkapkan bahwa ia selalu mengikuti perkembangan tim secara rutin melalui media sosial. Tingkat keterlibatan ini telah mengubah suasana di klub, mengubah tim lokal yang sederhana menjadi perbincangan di seluruh dunia.
Waktunya tidak bisa lebih tepat; Cornella telah memastikan tempat di babak play-off untuk promosi ke Segunda RFEF dengan dua pertandingan tersisa, memberikan platform yang sempurna bagi era kepemilikan Messi untuk dimulai dengan sebuah trofi.
Tujuan proyek baru
Keputusan untuk mengakuisisi Cornella dipandang sebagai langkah strategis untuk masuk ke klub yang terkenal dengan akademinya. Klub ini memiliki sejarah panjang dalam membina talenta-talenta elit, yang telah menjadi tempat bermula bagi para bintang seperti Jordi Alba, Gerard Martín, dan Javi Puado. Dengan mengambil alih kendali di sebuah "klub pembina", Messi memposisikan dirinya sebagai penjaga warisan sepak bola Catalan.
Tujuan Messi tetap jelas: mendorong pertumbuhan yang progresif dan berkelanjutan bagi klub. Dengan menunjukkan dukungannya secara terbuka dan mengikuti setiap langkah tim, pemain asal Argentina ini secara resmi telah memulai era yang ditandai oleh ambisi tinggi dan komitmen institusional.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan babak playoff yang semakin dekat, para pemain kini berada di bawah tekanan untuk memenuhi ambisi pemilik klub. Tujuan Messi jelas: naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan di kasta-kasta liga Spanyol. Meskipun sorotan masih tertuju pada kehadiran digital sang pemain asal Argentina dan dukungannya dari jauh pada akhir pekan lalu, ujian sesungguhnya adalah apakah antusiasmenya dapat diwujudkan dalam bentuk kemajuan pesat di piramida sepak bola Spanyol.